Spaudos konferencijoje dalyvavo „Agrokoncerno grupės“ generalinis direktorius Valdas Eimontas, „Agrokoncerno“ direktorius Edgaras Šakys, „Agrokoncerno grūdų“ vadovas Karolis Šimas ir „Agrokoncerno technikos“ bei Latvijos „Latagrokoncerns“ valdybos pirmininkas Egidijus Šileika. Pats R. Karbauskis, kuris pastaruoju metu deklaruoja nedalyvaujantis priimant konkrečius įmonių grupės sprendimus, į renginį neatvyko.

"Suprantame, kad dėmesio sulaukiame dėl R. Karbauskio politinės veiklos, bet norime pabrėžti, kad mes nenorime veltis į politiką. R. Karbauskis koncerno veikloje nedalyvauja, nedaro įtakos ir nepriima sprendimų. Iki išrenkant Seimo nariu, jis dalyvaudavo tvirtinant įmonių strateginius planus ir finansines audituotas ataskaitas. Šiuo metu jis savo neturtines teises yra perleidęs kitiems asmenims ir verslo klausimais jokių sprendimų nepriiminėja", - sakė V. Eimontas.

Jis papildė, kad neturtines teises politikas yra perleidęs vienam iš advokatų.

V. Eimontas taip pat aiškino, kad R. Karbauskio tėvas Česlovas Karbauskis šiuo metu koncerno veikloje nedalyvauja, nes jau pusę metų gyvena Vokietijoje ir sūnaus verslą tik konsultuoja.

"Agrokoncerno grupės" vadovas tikino, kad jie, verslininkai, negali iškalba varžytis su Haroldu Mackevičiumi (humoristu, pastarosiomis savaitėmis feisbuke kėlusiu klausimus dėl įmonių grupės ir R. Karbauskio veiklos - DELFI), bet žadėjo atsakyti į aktualius klausimus. Jis taip pat liejo nuoskaudą dėl pastaruoju metu eskaluojamų klausimų.

"Susidaro įspūdis, analizuojant tai, kas pateikiama, kad "Agrokoncernas" negali pirkti trąšų iš Rusijos, nors visos Lietuvoje veikiančios to segmento įmonės tai daro. Kad koncernui reikia papildomai mokėti antidempingo muitą, nors pagal įvežamų trąšų sudėtį to nereikia, kad negalime pirkti ir parduoti grūdų tokia tvarka, kaip nustatyta Lietuvoje, negalime dirbti žemės, nes stengiamės "ją užgrobti", negalime naudotis ES parama, nors atitinkame standartus, negalime teisinėmis priemonėmis išieškoti skolų it t.t.", - kalbėjo V. Eimontas.

Pasakojo apie santykius su ūkininkais

"Agrokoncerno grupės" vadovo teigimu, viešai traktuojama, kad "Agrokoncerno" įmonės dirba 30 tūkst. ha žemės, ir tai yra tiesa. Nuosava žemė sudaro 22 tūkst. ha, visa kita - nuomojama.

Pasak jo, koncerno įmonės nuo 2014 metų, kai buvo pakeistas įstatymas, nupirko kiek daugiau kaip 500 ha. žemės, dalis žemės nupirkta užbaigiant pradėtus procesus. 310 ha nupirkti po 2014 metų gegužės 1 dienos. Jo teigimu, ją pirko koncerno bendrovės, kurios vysto galvijininkystę.

"Įmonės, pirkdamos žemę, laikėsi ir laikysis žemės įsigijimo nuostatų ir tai daro tik turėdamos atitinkamus leidimus. Visa žemė, kuri perkama, yra įsigyjama tik ta, kurią mūsų bendrovės nuomojasi iš kitų savininkų, ir kuri toliau bus naudojama žemės ūkio produkcijos gamybai. Kitokios žemės mes neperkame", - pabrėžė V. Eimontas.

"Agrokoncerno grupės" vadovas kalbėjo, kad jų grupė dirba su maždaug 6 tūkst. klientų.

"Ūkininkas laisvas pasirinkti, su kuo dirbti, su kuo bendrauti. Niekas jo neverčia pirkti chemijos, sėklos ar parduoti grūdų. Ūkininkas laisvas pasirinkti ir bendravimo būdą - mokėti pinigus iš karto, t.y. naudoti nuosavas lėšas, naudotis banko lėšomis, arba naudotis mūsų teikiama paslauga - pardavimu su mokėjimo atidėjimu. Paprastai, jei ūkininkas renkasi tokį būdą, jis taikomas iki kitų metų derliaus, rugsėjo 30 dienos. Procesą mes pradedame, jei kalbame apie 2018 metų derlių, jau dabar", - kalbėjo verslininkas.

Pasak jo, mokėjimo atidėjimus renkasi apie 80 proc. klientų.

"Natūralu, kad įmonė, įdedanti lėšas, prašo vienokių ar kitokių skolos grąžinimo apsaugos formų. Finansinės institucijos taiko užstatus, ir ten sunku gauti kreditą, neįkeitus žemės ar pastatų. Be to, jos suteikia kreditus gerokai mažesnius, nei suteikiamas užstatas. Mes, siekdami turėti garantą, kad klientas grąžins pinigus, prašome, kad klientai, kurie ima produktus su mokėjimo atidėjimu, pasirašytų vekselius - ir tame nematau nieko blogo", - pabrėžė V. Eimontas.

Jis neneigė, kad būna atvejų, kai ūkininkams būna sudėtinga grąžinti lėšas. "Mes praktiškai du mėnesius ūkininkų po mokėjimų termino nejudiname. Ir jeigu atsiranda pranešimas, kad areštuojamos jo lėšos, mes turime imtis vienokių ar kitokių veiksmų, bandydami išsaugoti savo lėšas. Kalbamės su kiekvienu ūkininku, bandome išsiaiškinti, per kokį laikotarpį yra galimybės padengti skolas. Ūkininkas pats turi teisę pasirinkti, kaip spręsti tą klausimą - ar kad mes stotumėme pas antstolius trečiuoju asmeniu ir bandytumėme susigrąžinti skolas, ar kad dirbtumėme kartu ir padėtumėme jiems išbristi iš mokėjimo sunkumų", - kalbėjo "Agrokoncerno grupės" vadovas.

Pasak jo, jei ūkininkas sutinka toliau dirbti ir nori bandyti išsikapstyti,koncernas tokiu atveju taiko mokėjimo terminų nukėlimą metams, kartais ir dvejiems - ketveriems.

"Taip, būna atvejų, kad ūkininkai nesikalba, nenori. Tokiu atveju prasideda teisminiai ginčai", - aiškino jis.

Vis dėlto V. Eimontas tvirtino, kad koncerno įmonės kėlė tris bankroto bylas bendrovėms. Dvi iš jų bankrutavo, Žvirblionių bendrovė esą buvo išgelbėta koncerno pastangomis.

Neigė Rusijos įtaką

Ketvirtadienį portalas „15min“ paskelbė, kad „Agrokoncernas“ trąšas importuoja iš Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui artimo asmens iš dalies valdomos Rusijos trąšų milžinės „PhosAgro“. Šios įmonės vienas iš akcininkų – Kremliaus vadovo artimai aplinkai priskiriamas mokslininkas Vladimiras Litvinenka.

R. Karbauskio valdoma įmonių grupė teigia, esą šios kompanijos produkcija koncerno importuojamų trąšų asortimente sudaro palyginti menką dalį. Kaip nurodoma, koncerno įmonės „Agrokoncernas“ asortimente „PhosAgro“ produkcija sudaro apie 3-4 proc. visos trąšų apyvartos. Lietuvos ūkininkai esą dažniausiai naudoja kitas trąšas, kuriose yra visi trys pagrindiniai cheminiai augalams reikalingi elementai (azotas, fosforas ir kalis (NPK)).

Kaip sakė „Agrokoncerno“ vadovas E. Šakys, „PhosAgro“ yra viena didžiausių trąšų gamintojų pasaulyje ir pagrindinė Rusijos įmonė, turinti fosforo trąšų žaliavas. Todėl didžioji dalis trąšų, kuriose yra augalams būtinas fosforas, tiekiamos iš „PhosAgro“ gamyklų.

Vadovas nurodė, kad „Agrokoncernas“ perka fosforo trąšas iš „PhosAgro“ daugiau nei 20 metų. Jis taip pat akcentavo, kad šios Rusijos įmonės klientai – ir kitos stambios Lietuvos įmonės.

"Niekada nebuvo minties, kad reikėtų suabejoti šia įmone. Ji listinguojama Londono biržoje. Fosforo šiuo metu turi tik keturios šalys. Mes svarstysime, kaip galime kitaip gyventi, bet mes esame verslas", - pažymėjo E. Šakys.

Tai, kad neturi kontaktų su Rusija, tvirtino koncerno įmonės "Agrokoncerno grūdai" vadovas K. Šimas.

"Mūsų įmonė neturėjo jokio kontakto su NVS šalimis, nesame nupirkę grūdų iš jų ir pardavę jiems. Mūsų geografija - Baltijos šalys ir Lenkija", - dėstė verslininkas.

Apie veiklą informavo viešai

Savo poziciją „Agrokoncernas“ dėstė ir gruodžio pabaigoje išplatintame viešame pranešime. Dokumentas, pasirašytas „Agrokoncerno grupės“ vadovo V. Eimonto, paskelbtas po to, kai feisbuke kelias savaites virė diskusijos dėl žurnalisto Edmundo Jakilaičio bei humorsito Haroldo Mackevičiaus viešai iškeltų klausimų R. Karbauskiui.

Teiktais duomenimis, „Agrokoncerno“ įmonių grupėje šiuo metu veikia trys pagrindinės žemdirbius aptarnaujančios įmonės: UAB „Agrokoncernas“, UAB „Agrokoncerno grūdai“ ir UAB „Agrokoncerno technika“. Kitos bendrovės vykdo žemės ūkio produkcijos gamybos ir turto valdymo veiklą.

Pranešime teigta, kad pastaraisiais „Agrokoncerno“ veiklos finansiniais metais (nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.) bendrovė iš viso sumokėjo 18,5 mln. eurų įvairių mokesčių, iš jų 2,4 mln. eurų sudaro muito mokesčiai. Prekybos apimtys neskelbtos, remiantis konfidencialumu.

Atsakydamas į viešojoje erdvėje išsakytas abejones dėl trąšų įvežimo, tuo metu „Agrokoncernas“ nurodė, kad visos trąšos, importuojamos į Europos Sąjungos šalis, yra klasifikuojamos pagal Europos Bendrijos integruoto tarifo duomenis.

„Šiuos procesus prižiūri atsakingos valstybės institucijos. „Agrokoncerno“ įmonės moka mokesčius pagal nustatytą klasifikaciją ir neturi pagrindo abejoti, kad tokius pačius mokesčius už trąšas sumoka visi trąšų importuotojai, kurių Lietuvoje yra bent kelios dešimtys“, – teigta pranešime.

Medžiagoje skelbta, kad pastaraisiais metais rinkoje populiarios tris pagrindines veikliąsias medžiagas turinčios trąšos, vadinamos NPK trąšomis, kuriose fosforo, kalio ir azoto kiekiai svyruoja iki 30 proc. veikliosios medžiagos. Tačiau „Agrokoncernas“ nenurodė prekybos šiomis trąšomis apimčių, taip esą siekdamas apsaugoti tiekėjų ir bendrovės verslo interesus.

Pranešime taip pat teigta, kad koncerno įmonė „Agrokoncerno grūdai“ nedalyvavo jokiuose neteisėtuose susitarimuose ar konkursuose nei 2004 – 2008 metais, nei kuriuo nors kitu metu.

Įmonės vadovas teigė, kad Lietuvoje sėjamos tik maistinių kviečių sėklos. „Dabar dažnai viešumoje minimi „pašariniai“ kviečiai (jie minėti E. Jakilaičio ir H. Mackevičiaus klausimuose R. Karbauskiui – DELFI) iš viso nėra auginami. Vadovaujantis Lietuvos standartu (LST), kviečiai ar kvietrugiai neskirstomi į maistinius ar pašarinius grūdus. Kviečiai ir kvietrugiai pagal atitinkamus grūdo rodiklius (pvz., baltymai, glitimo kiekis, drėgmė, priemaišos, grūdų dydis ir kt.) skirstomi į skirtingas klases“, – skelbta pranešime.

Taip pat skelbta informacija, kad eksportuojant kviečius ar kvietrugius, kiekviena šalis ar net gamintojas grūdus perka pagal savo individualų standartą ar poreikį.

Aiškindamas savo santykius su ūkininkais, koncernas nurodė, kad „Agrokoncerno“ grupės įmonės, įvertinę žemdirbių situaciją bei galimybes skolintis, agrocheminę produkciją tiekia su mokėjimo termino atidėjimais iki metų laiko, moka avansus, suteikia ūkio vystymui paskolas.

Diskusijos verda ne vieną savaitę

DELFI primena, kad R. Karbauskio bei E. Jakilaičio ir H. Mackevičiaus susirašinėjimas feisbuke tęsėsi kelias savaites. Diskusija kilo, R. Karbauskiui paviešinus įrašą, kuriame skelbta, kad su žurnalistu E. Jakilaičiu siejamos trys įmonės pernai gavo daugiau kaip 2,5 mln pajamų ir tesumokėjo tik 0,3 proc. mokesčių.

Po kelių minučių E. Jakilaitis taip pat feisbuke paskelbė 24 klausimus R. Karbauskiui apie jo verslus, tačiau teigė, kad toks žingsnis nėra susijęs su ankstesniu politiko įrašu.

Diskusijai įsisiūbavus, E. Jakilaitis užsiminė gavęs žinių apie jam rengiamą bylą. Netrukus Agrokoncernas“ iš tiesų įspėjo žurnalistą, kad šiam nepaneigus savo klausimuose minimų teiginių, jis kreipsis į teismą.

Panašiu metu į debatus įsitraukė ir H. Mackevičius. Jo su kolegomis kuriama humoro laida „Dviračio šou“ transliuojama per LRT.

Jis klausimus R. Karbauskiui rašė norintis išdėstyti taip, kad būtų suprantama „net gerbiamai Ramūno karvei“. H. Mackevičius kėlė klausimus apie trąšų sudėtį, domėjosi, ar jos importuojamos iš Rusijos, domėjosi politiko valdomo „Agrokoncerno“ santykiais su ūkininkais ir panašiai.