„Man sunku kalbėti apie gandus, – teigė R. Karbauskis. – Mačiau, kad tuos gandus neva skleidžia opozicija, konservatorių partijos lyderis Gabrielius Landsbergis. Jie patys tikriausiai juos (gandus – DELFI) skleidžia ir patys juos aptarinėja. Mes gandais nei domimės, nei esame linkę juos kurti.“

Jis pripažįsta – situacija dėl naujai įvesto etatinio mokytojų užmokesčio modelio vis dar nėra stabilizuota. „Daugumoje savivaldybių situacija tikrai yra labai pagerėjusi. Tie 17,4 mln. eurų (tiek lėšų dar prieš rugsėjį buvo skirta mokytojų atlyginimams kelti – DELFI) daugumoje vietų mokytojus pasiekė, nors yra vietų, kur to dar nepavyko padaryti, gal nesistengiama to padaryti, – kalbėjo R. Karbauskis ir pridūrė, kad tai – ŠMM problema. – Be abejonės, tai yra ir jų problema, tai ne tik mokyklų administracijų problema. Trūksta komunikavimo.“

Pasidomėjus, ar ministrė po kilusių skandalų turėtų pasitraukti, R. Karbauskis teigė, kad pirmiausia tai ne Seimo, o ministrės sprendimas. „Kiekvienas politikas sprendimus priima pats iš to, kaip jis tai mato. Ministrė ėmėsi labai sunkios ir didelės reformos ir tų reformų buvo labai daug. Kaip ministrė jaučiasi dabartinėje situacijoje, tokioje viešoje erdvėje, kur yra tiek kaltinimų ir dvejonių? Man sunku pasakyti, tik suprantu, kad tikriausiai labai nelengva“, – tvirtino R. Karbauskis.

Vis dėlto, jis teigė, kad dabar svarbiausias ne ministrės, o mokytojų klausimas. „Mums reikia visomis bendromis pastangomis spręsti, kaip kiekvieną mokyklą ir mokytoją pasieks tie pinigai. 93 mln. iki kitų metų pabaigos yra milžiniški pinigai, kurie skirti mokytojų atlyginimams didinti, – kalbėjo valstiečių lyderis. Anot jo, svarbiausia užduotis dabar padaryti taip, kad kiekvienas mokytojas šią investiciją pajustų savo piniginėje. – Dabar aš niekaip nežiūriu į ministrę, man reikia vieno – žinos, kad išsprendėme tą klausimą.“

Kaip vieną iš teigiamų žingsnių šios situacijos suvaldymui R. Karbauskis įvardijo ir šiuo metu mokyklas lankančią ŠMM konsultacinę grupę. Taip pat jis ragino visus mokytojus, kurie dar susiduria su nesklandumais, kreiptis.

„Pats gaunu laiškų iš tam tikrų mokyklų, juos peradresuoju į komitetą, į ministeriją, kad kuo greičiau reaguotų, nes laiškai susiję su tuo, kad neišaiškinama, kad administracija nesusigaudo, kai kur yra gal net sąmoningo veikimo, kad pinigus gali naudoti ne atlyginimams“, – problemas vardijo R. Karbauskis ir dar kartą pabrėžė, kad šiuo metu skaudžiausias klausimas – ne ministerijos klaidos ir ministrės postas.

Etatinio užmokesčio modelio skaičiavimo nesklandumai – ne vienintelis skandalas, kuris šiuo metu skandina ŠMM. Neseniai paaiškėjo, kad ministrės J. Petrauskienės vyro valdoma įmonė „Ecotour“ dalyvavo ir laimėjo dvylika konkursų, kuriuos skelbė ŠMM pavaldžios institucijos. Dėl šių pirkimų Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atlieka tyrimą.

„Mes laukiame VTEK išvadų, kokios jos bus, nes buvo iškeltos abejonės. Bet ne tam, kad priimtume sprendimą. Ne Seimas priims sprendimą, o Vyriausybės vadovas, – tvirtino R. Karbauskis ir dar kartą pabrėžė, kad situacija mokyklose gerėja. – Šnekėjimas apie atsistatydinimą ar atstatydinimą dabar nėra pozityvus veiksmas, nes ne apie tai reikia šnekėti. Dabar reikia šnekėti apie tai, kaip mokytojams kuo greičiau padėti gauti atlyginimus.“ R. Karbauskio teigimu, ten, kur buvo tinkamai atlikti skaičiavimai, atlyginimai mokytojams padidėjo.

Parlamentaras neįvardijo, ar, jo nuomone, ministrė turėtų pasitraukti iš posto. Priešingai – jis ją gyrė už prisiimtą atsakomybę ir stiprybę. „Jeigu ministrė dabar pasijaustų tiek pavargusi ir priimtų tą sprendimą, nes tikrai sunku, aš suprantu, kaip žmogui nelengva šioje situacijoje priimti tą krūvį, reformas bandyti daryti. Pirmiausia, tai labai stipri moteris, kuri ant savo pečių prisiėmė tiek reformų ir tiek sprendimų. Ne visų pečių tai atlaiko. Tai labai sunkus darbas“, – teigė R. Karbauskis.

O jei ji vis dėl to nuspręstų trauktis? „Jei ji vis dėl to taip nuspręstų, tai aš pareikščiau didžiulį dėkingumą už tai, kad ji iš viso to ėmėsi ir pabandė tą „vežti“, – teigė valstiečių lyderis. – Nė vienoje srityje reformos nevyko be problemų, nes neįmanoma visų problemų numatyti ir įsivaizduoti.“

R. Karbauskis teigia, kad situacija dėl naujojo etatinio modelio gerėja, tačiau mokytojai išreiškė kitokią nuomonę. Mokytojo dienos šventės metu, kai J. Petrauskienė lipo ant scenos tarti sveikinimo kalbą, tūkstančiai mokytojų pradėjo švilpti ir rėkti „gėda“.

„Buvo diskusijos, kad mokytojai švilpia. Aš pasakyčiau skirtingai nei pasakė premjeras, kad tai nuvilia. Aš pasakyčiau taip: suprantu, kad yra nuoskaudų dabar, bet žvelgiant į ateitį, manau, kad šią ministrę bet kuriuo atveju minės geruoju. Tai yra žmogus, kuris darė. Ne viskas pavyksta, yra problemų, bet darė vardan tų pačių mokytojų, švietimo darbuotojų ir taip toliau. Klaidų niekas neišvengia, bet šioje situacijoje nereikia žmonių smerkti, – kalbėjo R. Karbauskis. – Įsivaizduoju, kaip jai sunku, todėl nenustebčiau, jei būtų toks sprendimas (jei ministrė pasitrauktų – DELFI).“

R. Karbauskis taip pat paminėjo ir Aurelijų Verygą, kuris ėmėsi prieštaringų vertinimų sulaukusios reformos. „Bet tą reikėjo daryti, to negalima daryti. Visiems norėtųsi nieko nedaryti, bet neišeina. Kažkas prisiima tą didžiulį krūvį ir ji (Švietimo ir mokslo ministrė – DELFI) prisiėmė, – kalbėjo R. Karbauskis. – Aš bet kokiu atveju nesmerkčiau, o dėkočiau.“

Tiesa, Seimo koridoriuose jau sklandė gandai, kas galėtų užimti ministrės postą, tačiau šiuos gandus R. Karbauskis vadina juokais. „Vienas Seimo narys pajuokavo, jis iš karto pasakė, kad pajuokavo, kitas Seimo narys nesuprato juokų, gal negirdėjo, kad tas žmogus pasakė, kad pajuokavo, – situaciją apibūdino parlamentaras. – Bet tai nieko bendro su realybe neturi.“

Anot valstiečių lyderio, naujos kandidatūros nebuvo svarstytos. „Mes turėtume pareikšti nepasitikėjimą tuo žmogumi, bet mes nepareiškėme nepasitikėjimo. Nėra tokio pareiškimo, tai paprasčiausiai buvo pajuokavimas“, – tikino R. Karbauskis.