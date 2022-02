Kelis mėnesius besitvenukusi įtampa ankstyvą ketvirtadienio rytą pasiekė aukščiausią tašką – ilgą laiką neigusi, kad turi ketinimų veržtis į Ukrainą, Rusija priėmė sprendimą.

Šios šalies lyderis, įtartinai vilkėdamas tuos pačius drabužius, kaip ir kalboje prieš kelias dienas, kai jis paskelbė apie Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ nepriklausomybės pripažinimą pranešė, kad Rusija esą yra priversta pradėti karinę operaciją prieš „neonacistinę Ukrainą“.

Likus kelioms valandoms prieš šį V. Putino pranešimo išplatinimą Ukraina patyrė kelias masines kibernetines atakas prieš valstybines įstaigas, energetinį sektorių, o Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis kreipėsi viešai į V. Putiną, prašydamas jo nepradėti karo. Į asmeninį V. Zelenskio kvietimą pasikalbėti Kremlius atsakė tyla.

Kartodamas tuos pačius argumentus, kaip ir anksčiau – Sovietų sąjungos sugriuvimą, pasaulinės tvarkos griūtį ir galios pusiausvyros nebuvimą, netgi JAV operacijas Irake bei Libijoje, V. Putinas tikino, kad Ukraina esą kelia grėsmę Rusijai. Tuo metu NATO Rusijos lyderis patarė „nesikišti“, priminęs, kad Rusija yra branduolinė valstybė.

„Keli žodžiai tiems, kurie ketina įsikišti. Rusija atsakys žaibiškai ir pajusite pasekmes taip, kaip niekada istorijoje“, – įspėjo V. Putinas, pridūręs, kad bet koks puolimas prieš Rusiją prives prie siaubingų pasekmių. Ukrainos kariams jis patarė pasiduoti ir žadėjo jiems gyviems leisti palikti kovos veiksmų zoną. Operacijos tikslas esą yra „Ukrainos demilitarizacija“ ir nubausti neįvardytus asmenis, o ne šalies okupacija.



Po šių žodžių pasirodė informacija apie mūšius palei visą fronto liniją – ne tik Donbase, bet ir palei visą Ukrainos sieną apšaudymą iš salvinių ugnies sistemų „Grad“. Apie sprogimus skelbiama nuo Charkovo iki pat sostinės Kijevo ir Odesos šalies pietuose. Pastarajame strateginiame uostamiestyje skelbiama apie raketinius smūgius bei rusų desantininkų išsilaipinimą. Pastarąją informacija platino Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenko.



Ukraina atakuojama sparnuotomis raketomis

Socialiniuose tinkluose jau pasirodė pirmieji vaizdo įrašai iš Ukrainos, kuriuose užfiksuoti rusiškų sparnuotųjų raketų "Kalibr" skrydžiai virš šalies teritorijos.



Viename svarbiausių Rytų Ukrainos miestų - Charikove mieste girdisi šūviai, danguje pastebėti balti parašiutai, spėjama, kad išsilaipino Rusijos desantininkai.



Ukrainos Vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad "raketos smogė karinės administracijos objektams, oro uostams, kariniams sandėliams Kijeve, Charkive ir Dnipro".

Ukrainos Užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pirmasis oficialiai iš Ukrainos pareigūnų pripažino, kad jo šalis yra užpulta ir pridūrė, kad Ukraina priešinsis bei nugalės.

Jis apkaltino Rusijos lyderį prezidentą Vladimirą Putiną ketvirtadienį pradėjus „plataus masto invaziją“, šalies miestuose pasigirdus sprogimams. „Putinas ką tik pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Taikūs Ukrainos miestai bombarduojami“, – „Twitter“ tinkle parašė D. Kuleba.

„Tai puolamasis karas. Ukraina apsigins ir laimės. Pasaulis gali ir turi sustabdyti Putiną. Dabar laikas veikti“, – sakė jis.

Kaip skelbia CNN ir Guardian, remdamiesi savo šaltiniais Kijeve, raketinis smūgis buvo suduotas netoli sostinės esančiai Vasylkivo oro pajėgų bazei, kur dislokuota dešimtys Ukrainos karinių oro pajėgų orlaivių.

Rusijos gynybos ministerija ketvirtadienio rytą išplatino cinišką pareiškimą, kuriame pabrėžia, kad „Rusijos karinės pajėgos nesuduoda raketinių, artilerinių smūgių ar antskrydžių prieš Ukrainos miestus, nors iš Charkovo, Kramatorsko, Odesos ir netgi Kijevo plaukia pranešimai būtent apie tokius smūgius.

Kita vertus, Rusijos gynybos ministerija patvirtino, jog taikomasi „į karinę infrastruktūrą, priešlėktuvinės gynybos objektus, karinius aerodromus ir Ukrainos aviaciją“. Tai būtų bet kurios didelės karinės kampanijos tikslas – perimti viršenybę ore, sunaikinti priešininko galimybes gintis nuo antskrydžių ar atsakyti ugnimi ir taip išlaikyti iniciatyvą.



JAV prezidentas Joe Bideas savo socialinių tinklų paskyrose išplatino pranešimą, kuriuo pabrėžė, jog V. Putinas pasirinko iš anksto suplanuoto karo kelią, atnešianti katastrofišką aukų skaičių.

„Šią naktį pasaulio maldos yra su Ukrainos žmonėmis, kurie tapo neišprovokuotos ir nepateisinamos Rusijos karinių pajėgų atakos aukomis“, – skelbė J. Bidenas.

The prayers of the world are with the people of Ukraine tonight as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. https://t.co/Q7eUJ0CG3k