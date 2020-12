Karantino metu vis daugiau žmonių kreipiasi dėl emocinės paramos, maisto produktų

„Pagrindinis poreikis, kurį mes ypatingai antrosios pandemijos bangos metu pajautėme, tai (...) žmonėms trūksta maisto. Jei lygintume pirmąją ir antrąją pandemijos bangas, tris kartus kai kur padidėjo žmonių, ateinančių į mūsų maisto dalinimo, vietas, į vargstančių valgyklas skaičius“, – po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda trečiadienį spaudos konferencijoje sakė „Carito“ generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė.

Kaip pavyzdį ji pateikė Telšius, kur įprastai pirmąjį šių metų pusmetį karšto maisto ateidavo 40 žmonių, o šiuo metu ateina apie 80.

„Kodėl maistas tapo poreikiu? Manom, kad dėl to, nes pasikeitė žmonių finansinė situacija. Dalis žmonių buvo priversti išeiti į prastovas, darbo rinka traukėsi, buvo ir atleidimų“, – kalbėjo „Carito“ generalinė sekretorė.

Savo ruožtu Lietuvos Raudonojo Kryžiaus generalinė sekretorė Kristina Meidė teigė, jog vis dažniau pastebima dėl atskirties prastėjanti žmonių emocinė savijauta.

„Ypač ta antra banga, karantinas, uždaryti žmonės saviizoliacijoje tą vienišumą labai padidino. (...) Labai juntama, kad gyvo kontakto žmonės pasigenda“, – kalbėjo ji.

Pasak Raudono Kryžiaus vadovės, jei anksčiau savanoriai įsipareigodavo senjorams skirti dvi–keturias valandas per savaitę, šiandien jiems stengiamasi skirti daugiau laiko.

„Tos šventinės nuotaikos... Net jei artimųjų dažnas neturi, vis tiek būdavo kažkokia aplinka, kur per šventes vienas kitam praskaidrindavo nuotaiką, tai šiandien tos emocinės paramos reikia gerokai daugiau“, – kalbėjo K. Meidė.

Kaip spaudos konferencijoje teigė šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Simonas Krėpšta, prezidentas kartu su žmona šventiniu laikotarpiu ketina „aktyviai įsitraukti į savanorystės veiklą“.

„Prezidentas rytoj planuoja kalbėtis telefonu su vienišais žmonėmis“, – teigė S. Krėpšta ir pridūrė, kad šalies vadovas taip pat planuoja atlikti tuos darbus, kurių labiausia reikia šiuo šventiniu laikotarpiu.

„Kas konkrečiai bus atliekama, bus patikslinta“, – pridūrė jis.

Savanorių trūksta nuolat

Tiek „Caritas“, tiek Raudonojo kryžiaus vadovės teigė, kad savanorių pagalba reikalinga visuomet.

„Žvelgiant į visuomenės situaciją, (...) įsitraukimas į savanorišką veiklą didėja ir auga. Tas džiugina. (...) Antrosios pandemijos metu žmonės dažniau atsiliepia savanoriškai veiklai. Žinoma, savanorių trūksta ir mes tą nuolat komunikuojam“, – teigė D. Bukeikaitė.

Pasak K. Meidės, į kvietimą padėti ligoninėms ir globos įstaigoms atsiliepė daugiau nei tūkstantis žmonių.

„Lenkiu galvą prieš tuos žmones, kurie taip greitai atsiliepė į pagalbos šauksmą. Per keturias dienas, turbūt, mes turim užsiregistravusių 1200 savanorių, kurie yra pasiruošę skirti savo laiką ir per Kūčias, ir per Kalėdas. Pavyzdžiui, Santaros ligoninėje yra grafikas, kur mūsų rankų reikia iki antros valandos nakties“, – sakė ji.

Raudonojo Kryžiaus vadovės teigimu, Vilniaus ligoninėse savanorių poreikis yra užpildytas.

„Dabar aktyviai renkam Panevėžyje, Kaune, Alytuje. Ten, kur turim iš ligoninių ir globos namų jau išsakytą poreikį“, – kalbėjo K. Meidė.

Ji teigė, kad nauji susirgimų skaičiai nenuteikia pozityviai, todėl savanorius ragina prisidėti prie pagalbos medikams.