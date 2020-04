Kaip jau skelbė Delfi, nutarimo projekte siūloma karantiną pratęsti iki balandžio 27-osios dienos imtinai.

Taip pat siūloma, kad Velykų savaitgalį bus ribojamas judėjimas šalies viduje – tokia tvarka būtų taikoma nuo balandžio 10 dienos 20 valandos iki balandžio 13 dienos 20 valandos.

Premjeras Saulius Skvernelis jau anksčiau yra sakęs, kad būtent Velykų savaitgalis bus kritinis. Jei nepavyks laikytis nurodytų reikalavimų, apie karantino sąlygų švelninimą po šventinio savaitgalio kalbos nebus.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pristatė, kad nuo balandžio 10 bus privaloma dėvėti kaukę viešose vietose.

„Būtų jau ne rekomendacija, o būtina viešosiose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones“, - sakė ministras A. Veryga.

Kaip jau skelbta, yra ir kitų pakeitimų, pavyzdžiui, dėl to, kad į šalį galėtų atvykti užsieniečiai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai). Taip pat naujai siūloma, kad ekipažų ir įgulų nariai, vykdantys tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, per Lietuvos Respublikos teritoriją vyksta be būtinojo sustojimo.

Vyriausybė per Velykas uždraudė gyventojams vykti į kitus miestus

Vyriausybė trečiadienį uždraudė per Velykas gyventojams vykti į kitus miestus.

Ribojimas bus taikomas tris šventines dienas – nuo penktadienio penktadienio 20 val. iki pirmadienio 20 valandos.

Trečiadienį Vyriausybės pakeistose karantino sąlygose numatyta, kad ribojimai nebus taikomi, kai vykstama dėl artimųjų giminaičių mirties, sunkios ligos ar nelaimės, darbo reikalais, kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje, ar teikiant būtiną medicininę pagalbą.

Taip pat draudimai negalios gyventojams, jei jie vyksta į kitą, nei savo gyvenamąją savivaldybę, kai toje savivaldybėje turi nekilnojamojo turto.

Judėjimas ribojamas tik į miestus ir miestelius kitose savivaldybėse, nei asmenys gyvena.

Premjeras Saulius Skvernelis savaitės pradžioje teigė, kad šie ribojimai bus įvedami siekiant pažaboti koronaviruso plitimą, o tvarką turės užtikrinti šalies policija, jei reikės, bus pasitelkiama ir kariuomenė.

Savivaldybių bus prašoma techniškai apriboti visus nebūtinus įvažiavimus į miestus ir miestelius.

Viešose vietose bus privaloma dėvėti kaukę

Sveikatos apsaugos ministras Vyriausybės posėdyje taip pat informavo, kad keičiama kaukių ir kitų veido apdangalų dėvėjimo tvarka. Pasak A. Verygos, nuo balandžio 10 dienos viešose vietose prisidengti nosį ir burną bus privaloma.

„Nurodyta viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Tai yra veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones. Tai įsigaliotų nuo balandžio 10 dienos“, – Vyriausybės posėdyje informavo A. Veryga.

Sugriežtinimai vežėjams iš užsienio

Pagal nutarimo projektą, planuojama įtvirtinti papildomą nuostatą, taikomą ekipažų arba įgulų nariams, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus bet kokios rūšies transporto priemonėmis ir vyksta tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją. Jiems nustačius COVID-19 ligos simptomus, Valstybės sienos apsaugos tarnyba privalo neįleisti į Lietuvos teritoriją šių asmenų, išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

Pagal dabar galiojančią tvarką, ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse, taip pat diplomatams, tranzitiniuose traukiniuose dirbantiems specialiesiems kurjeriams, tranzitu per Lietuvą su privaloma palyda į savo gyvenamosios vietos valstybę vykstantiems užsieniečiams, jei jie neturi COVID-19 ligos simptomų, nėra privaloma 14 dienų izoliacija.

Visiems kitiems asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, tokia izoliacija yra privaloma.

Numatoma galimybė kirsti sieną išimtiniais atvejais

Pagal naują projektą, prie valstybės sienos perėjimo punktų, kuriuose būtų leidžiama kirsti valstybės sieną (krovininiam transportui), papildomai įrašytas automobilių kelių punktas Lavoriškės–Kotlovka.

Kiti jau ir anksčiau galioję punktai yra tokie: Kalvarija–Budziskas, Saločiai–Grenstalė, Būtingė–Rucava, Smėlynė–Medumi, Medininkai–Kamenyj Log, Raigardas–Privalka, Kybartai–Černyševskoje, Panemunė–Sovetsk, Šalčininkai–Benekainys, Lazdijai–Aradnykai.

Asmenims ir jų lengviesiems asmeninės paskirties automobiliams atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją leidžiama tik per du punktus: Kalvarija–Budziskas ir Saločiai-Grenstalė. Diplomatiniam transportui leidžiama vykti per visus sienos perėjimo punktus.

Numatoma papildoma nuostata, kad išimtiniais atvejais, gavus Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovo arba jo įgalioto asmens leidimą, asmenys ir jų lengvieji automobiliai į Lietuvos Respublikos teritoriją gali atvykti ir per kitus sienos perėjimo punktus.

Numatyti palengvinimai daliai verslo

Nutarimo projekte taip pat pakeistas punktas, kuris apibrėžia kokia veikla karantino metu yra galima. Įtraukta, kad prekybos draudimas būtų netaikomas augalų, skirtų sodinti, sėklų, trąšų prekybai lauko sąlygomis specializuotose vietose. Taip pat numatyta nedrausti teikti finansines paslaugas ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas, kai jos teikiamos maisto prekių parduotuvėse, prekybos ir (arba) pramogų centruose. Kitaip tariant, leisti teikti elektroninio parašo išdavimo paslaugas prekybos vietose.

Karantinas Lietuvoje buvo įvestas kovo 13 dieną dėl koronaviruso grėsmės, griežtos priemonės įsigaliojo kovo 16-ąją.