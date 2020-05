Karantinas švelninamas ir sporto klubuose: atsidarys ir salės, ir baseinai

Gyventojams, kurie mėgo lepintis pirčių ir vandens pramogomis, teko prisitaikyti prie naujos realybės ir laukti, kada Vyriausybė nuspręs prisiminti ir sveikatinimo sektorių. Atrodo, kad bent jau artimiausiu metu šių paslaugų visiško atnaujinimo nesulauksime.

Atsidarytų tik užbaigus karantiną

„Vichy“ vandens parko direktorius Marius Šiškauskas „Delfi“ sakė, kad kiekvieną dieną galvoja apie tai, kada bus vėl galima tęsti veiklą, tačiau, deja, iki šiol nesulaukia jokių žinių.

„Vandens parkui veikti matome tik vienintelę galimybę – kai bus panaikinti karantino apribojimai. Parkas yra pramogų zona, kur neįmanoma pramogauti laikantis didesnio atstumo, maudytis, ar būti pirtyse dėvint apsaugines kaukes, pirštines ir pan.“

Vadovo teigimu, dirbti ribojant žmonių srautus, taip pat nemato galimybės, kadangi jų veikla yra tiesiogiai priklausomas nuo žmonių srauto.

„Vandens parko išlaikymo kaštai yra milžiniški, tad apribojus žmonių srautus paprasčiausiai neapsimoka dirbti. Vidutiniškai pas mus per dieną apsilanko apie 1100 žmonių, tad mes save prilyginame masinių renginių sričiai pagal dabartinių ribojimų skirstymą“.

M. Šiškauskas, kalbėdamas apie vasaros planus, tikino, kad labai tikisi, jog bus leista atnaujinti veiklą, nes žmonės mėgsta vandens pramogas, o vaikai jau pasiilgo smagiųjų ir jų organizuojamų stovyklų.

„Bendrai nuotaikos yra prastos dėl neužtikrintumo ir ateities nežinomybės. Norėtųsi aiškesnės vizijos kada ir kaip galėtume dirbti“, – sakė jis.

Taip pat šiandien Saulius Skvernelis pasisakė prieš tokių vandens parkų, kurie skirti tik pramogai, atidarymą.

Seka Vyriausybės rekomendacijas ir mokslinius tyrimus

„SPA Vilnius“ direktorius Rokas Navickas pabrėžė, kad jų įmonei yra labai svarbus darbuotojų ir svečių saugumas, dėl to pradėdami teikti SPA paslaugas naudotis pirtimis ar vandens procedūromis sieks tai maksimaliai užtikrinti.

„Remiantis paskutinėmis mokslo išvadomis, nėra mokslo paremtų duomenų, kad chloruotas vanduo galėtų prisidėti prie viruso perdavimo arba plitimo, todėl logiška daryti išvadas, jog tinkamai teikiamos vandens procedūros ar paslaugos gali būti saugios.

Nuolat sekame mokslinius tyrimus ir įrodymus bei tarptautines rekomendacijas, gerąją praktiką ir, žinoma, vadovaujamės Vyriausybės teikiamomis rekomendacijomis, todėl atverdami duris savo svečiams ruošiame saugiausių procedūrų sąrašą ir tikimės greitai sulaukti valdžios pritarimo“

Dalis „SPA Vilnius“ paslaugų, sakė direktorius, jau pradėtos teikti „Dienos SPA“ Vilniuje, platesnis spektras bus taikomas nuo gegužės 18 d.

„Planuojame „SPA VILNIUS Anykščiai“ veiklos pradžią nuo gegužės 28 d., o „SPA VILNIUS Druskininkai“ – nuo birželio 18 d. Žinoma, suprasdami situacijos rimtumą bei atsižvelgdami į tai, kad darbuotojų ir svečių saugumas mums yra absoliutus prioritetas, mes ėmėmės maksimalių saugos priemonių iki karantino paskelbimo ir planuojame tai daryti pradėjus veiklą, išplečiant sąrašą iki šiol naudoto.

Priemonės, kurias jau taikėme iki karantino, buvo paviršių dezinfekavimas ne rečiau kas 1-2 val., tarp masažų turėjome 15-20 min pertraukas, siekdami išvėdinti (ventiliacijos srautai pakelti iki maksimalių, taip didinant oro cirkuliaciją), dezinfekuoti patalpas ir paviršius. Dalis darbuotojų dėvės apsaugines kaukes, net ir masažuotojai. Jei situacija reikalaus, klientams paslaugos galėtų būti atliekamos taip pat veidą dengiant kauke, išskyrus veido masažus, kur specialistas dėvės kaukę ir apsauginį skydą“, – pasakojo jis.

R. Navickas taip pat minėjo, kad yra ieškoma optimaliausių saugių priemonių, kad būtų įmanoma tęsti veiklą tokiu metu.

„Laikinai, kol nebus pateiktos naujos Vyriausybės rekomendacijos, „Dienos SPA“ nebus teikiamos vandens, pirties ir hamamo procedūros, tačiau ruošiame individualius vonių ritualus, lauko kubilą šeimai ir kt. paslaugas, kurios galėtų būti teikiamos šeimoms ar personalizuotai kiekvienam. Laukiame Vyriausybės sprendimų, tačiau turėsime papildomų priemonių sąrašą, siekiant kurti saugią aplinką kiekvienam iš mūsų“.

Vadovas akcentavo, kad remiantis šiandien prieinamomis mokslo išvadomis, tiki, kad su chloruotu vandenimi galima sukurti saugią aplinką, tačiau tai vertina atsargiai, nes mokslo išvados yra ribotos dėl santykinai naujos viruso atmainos, sukėlusios šią situaciją.

„Pirtys sukuria aplinką, kurios temperatūra gali būti gerokai aukštesnė nei viruso išgyvenimui tinkama temperatūra. Tačiau remiamės logika, mokslinėmis žiniomis ir nepradėtume teikti paslaugų be Vyriausybės pritarimo.

Pasaulinės sveikatos organizacijos bei Ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, užtikrinus vandenyje ištirpusio chloro rekomenduojamą kiekį – virusai vandenyje neplinta. Kaip ir visuomet, išlieka svarba užtikrinti higieną ir laikytis atstumų ir kitų rekomendacijų“.

Kai kurie baseinai pradės veikti

Vis dėlto kai kurie karantino atlaisvinimai leis pradėti veikti bent jau dalinai „Impuls“ sporto klubams. Jo atstovai pranešė, kad dalį sporto klubų planuoja atidaryti nuo gegužės 20 d.

„Šiandien gavome informaciją iš Vyriausybės, kad sportuojantiems nebus privalomos kaukės, taip pat žmonių skaičius klube ribojamas iki vieno žmogaus per penkis kvadratinius metrus. Baseinų zoną taip pat atidarysime kartu su sporto salėmis. Pirčių kol kas atidaryti neplanuojame, dėl to, kad ten per daug sunku būtų užtikrinti saugų atstumą tarp lankytojų“, – komentavo „Impuls“ sporto klubo rinkodaros vadovė Donata Visockaitė – Laurinčikienė.

Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad saugumo reikalavimų klubams yra pakankamai daug, tačiau visus yra pasiruošę įgyvendinti.

„Bus užtikrintas klientų srauto ribojimas, personalas ir treneriai apmokyti dirbti laikantis visų saugos priemonių, klientų prašysime dezinfekuoti rankas bei sporto įrangą ja pasinaudojus. Pasistengsime užtikrinti patalpų dezinfekavimą ir nuolatinį vėdinimą bei prašysime klientų laikytis saugaus atstumo sportuojant“.

Šiandien gerą naujieną miestiečiams paskelbė ir Vilniaus savivaldybė, kuri nusprendė nuo gegužės 18 d. atidaryti Fabijoniškių baseiną. Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas komentavo, kad tai padaryti nuspręsta ne dėl komercinių tikslų.

„Remdamiesi Vyriausybės ir SAM (Sveikatos apsaugos ministerijos) sprendimais, kurie reglamentuoja visas šias veiklas, kažkokių savarankiškų sprendimų nedarome. Paprasčiau sakant, Vyriausybė ir ministerija nieko neišskyrė kalbėdama apie vidaus patalpas, o pasikonsultavę su NVSC (Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru), ir priėmėme tokį sprendimą.

Manome, toks sprendimas yra ir psichologiškai svarbus, kad pajudėtume į priekį ir tas veiklas atnaujintume užtikrindami visas apsaugos priemones, todėl dar ir neatidarysime pirčių, bus ir rūbinėse apribojimai. Bus galima plaukioti baseine ir sportuoti antrojo aukšto sporto salėje“, – teigė jis.

Pasak vicemero, nors ir reiks ateiti su apsauginėmis kaukėmis, bet jų baseine tikrai nereiks, kadangi buvo iškeltas klausimas, ar baseino vanduo gali perduoti virusą.

„Mums buvo paaiškinta, kad chloras yra gera priemonė neutralizuoti bakterijas, tai tiesiog bus ribojamas žmonių skaičius t. y. kiek vienu metu galės baseine plaukioti žmonių. Jei gerai atsimenu, tai pagal kvadratūrą Fabijoniškių baseine galės plaukioti iki 30 žmonių“.

V. Benkunskas tikino, kad baseino atidarymas yra svarbu profesionaliems sportininkams, kurie neturi kur treniruotis, ir taip pat turi atlikti socialinę funkciją, kai pamažu švelnėja karantino sąlygos.

„Šis objektas vis tiek buvo statytas ne dėl komercinių tikslų, o žmonėms“.