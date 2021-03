Karantinas Lietuvoje: vos 2 savivaldybės COVID-19 žemėlapyje nudažytos žaliai

Žemaitijos pusėje – nemažai tamsiau ar šviesiau geltonų zonų, prie jų patenka ir Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija. Dar 12 savivaldybių teritorijos, deja, žemėlapyje juoduoja, o likusios (iš visų 60-ies Lietuvos savivaldybių) – penktadienį raudonuoja ar yra šviesiai rausvos. Sergamumo rodikliams atskirose teritorijose kintant, tos spalvos gali keistis kad ir kasdien.

Kaip bebūtų apmaudu, raudona zona laikinai yra tapusi ir mažutė, vos 3530 gyventojų (oficialioje COVID-19 statistinėje apžvalgoje nurodomas vis dar 2020-ųjų pradžioje fiksuotas jų skaičius) turinti Neringos savivaldybė. Per 14 pastarųjų dienų joje priskaičiuoti 275 nauji COVID-19 atvejai, santykinai tenkantys 100 tūkst. gyventojų.

Iki šiol čia iš viso mirė tik 2 koronaviruso infekcija užsikrėtę asmenys (vieno jų mirties priežastimi tapo COVID-19 liga). Tačiau Neringa šiuo metu pirmauja pagal vakcinavimo tempus – iki šio penktadienio kurorte pirmąja vakcinos doze pasiskiepijo 19,54 proc. gyventojų. Kitame pajūrio kurorte – Palangoje – 12,45 proc., o kurorte prie Nemuno – Birštone, pagal statistiką pernai sausį turėjusiame 4035 gyventojus, – 18,6 proc.

Birštonas, beje, dabar yra tarp mažiausiu santykiniu sergamumu pasižyminčių Lietuvos savivaldybių – per 14 pastarųjų parų 100 tūkst. gyventojų čia patvirtinti 25 nauji koronaviruso infekcijos atvejai.

Dar mažiau jų nustatyta Lazdijų r. savivaldybėje (17 atv.) ir kiek daugiau – Skuodo rajone (26 atv.). Palangoje santykinis sergamumo rodiklis šiuo metu – 49 atv. 100 tūkst. gyventojų. Savivaldybių, kuriose šis rodiklis neviršija 100 atvejų, dabar Lietuvoje yra 19.

Druskininkai, kur iki šiol pasiskiepijo 15,06 proc. gyventojų, į šių savivaldybių skaičių nepatenka (105 atv.), Šiaulių mieste per pastarąsias 2 savaites santykinai 100 tūkst. gyventojų patvirtinta 138 nauji koronaviruso ligos atvejai, Kaune – 160 atv. Pastarajame mieste, kur gyvena 289 380 žmonių, iki šios dienos paskiepyta 12,11 proc. gyventojų.

Savivaldybių, kuriose santykinis sergamumo rodiklis yra iki 200 atv. 100 tūkst. gyventojų, naujausiais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, šiuo metu Lietuvoje – 43. Prie jų iš didžiųjų miestų priskirtina Klaipėda (271 atv.), taip pat Panevėžys (294 atv.).

Kritinė situacija dėl COVID-19 plitimo tebesitęsia Vilniuje (427 nauji ligos atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų), taip pat Visagine (530 atv.), Švenčionių rajone (578 atv.) bei Širvintų rajono savivaldybėje (611 atv.). Mažiausiai iki šio penktadienio pasiskiepijusių gyventojų yra Šalčininkų savivaldybėje (3,97 proc.), o visai greta esančioje Varėnos rajono savivaldybėje per tą patį laiką vakcinuota 10,82 proc. gyventojų.

Didžiausias santykinis ligos atvejų skaičius per 7 pastarąsias dienas nustatytas Širvintų rajone – 25,6 proc. (iš 227 atliktų tyrimų dėl COVID-19). Mažiausias (0,4 proc.) – Jurbarko r. savivaldybėje, kur per savaitę atliktas 251 tyrimas. Vilniuje teigiamų tyrimų dalis per tą patį laiką siekė 7,9 proc., Kaune – 4,3 proc., o visoje Lietuvoje – 6,8 proc. (iš atliktų 52 390 tyrimų).

Per savaitę šalyje naujų koronaviruso ligos atvejų nustatyta 22,1 proc. daugiau. Per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų jų, šio penktadienio duomenimis, – 239,2 atv.