Ketvirtoje vietoje pagal pajamas (2,6 mln. eurų) tarp nevalstybinių mokyklų esanti Karalienės Mortos mokykla pernai uždirbo 0,78 mln. eurų ikimokestinio pelno – dukart daugiau, nei uždirbo daugiausia pajamų gaunanti šalies nevalstybinė mokykla Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje. „Sodros“ duomenimis, vidutinė mėnesio alga šią liepą šioje mokykloje buvo apie 1 050 eurų prieš mokesčius. Mediana, parodanti kiek įmonėje uždirba darbuotojas, kuris pagal savo darbo užmokestį įmonėje yra per vidurį, liepą buvo 1 005 euro. Tarp 30 didžiausių pagal pajamas mokyklų aukščiausia vidutinė alga ir mediana buvo fiksuota Tarptautinėje Amerikos mokykloje Vilniuje – apie 1 500 eurų. Mediana, viršijanti 1 tūkst. eurų, buvo fiksuota devyniose mokyklose iš 30-ies.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.