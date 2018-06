Naktį iš pagrindinės Rusijos dalies Lietuvos sieną turėjo kirsti papildomi tranzitiniai traukiniai, jų skaičius didinamas čempionato metu. Pareigūnai prognozuoja, kad daugelis futbolo aistruolių per Lietuvą į Karaliaučiaus sritį vyks būtent šiais traukiniais, nes turint sirgalių pasus tokia kelionė yra nemokama. Reaguodama į tai, Lietuvos policija, pasieniečiai ir Viešojo saugumo tarnyba sustiprino pajėgumus ties Kenos pasienio užkarda, Kybartų pasienio kontrolės punktu ir Vilniaus geležinkelio stotimi, kur keičiamas tranzitinio traukinio lokomotyvas. „Iš esmės sulig papildomais traukiniais prasideda papildomas budėjimas“, – BNS sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovas Renatas Požėla. „Bet koks sustojimas, natūralu, kelia tam tikras grėsmes, todėl pajėgumus ir stipriname sustojimo vietose“, – pridūrė jis. Karaliaučiuje iki birželio 28 dienos vyksiančiose čempionato grupių varžybose žais Kroatijos ir Nigerijos, Serbijos ir Šveicarijos rinktinės, taip pat susitiks Ispanijos ir Maroko bei Anglijos ir Belgijos komandos. Varžybų dienomis tranzitiniais traukiniais Lietuvos teritoriją turėtų kirsti daugiau nei 42 tūkst. žmonių. R. Požėla teigė, kad pareigūnų skaičius kertiniuose taškuose keisis priklausomai nuo poreikio. „Tie skaičiai dabar nėra apibrėžti. Jeigu mes šią naktį vienokius skaičius imame, tai nereiškia, kad po savaitės jie bus tokie patys“, – sakė jis. Pareigūnai žada stebėti situaciją ir kituose pasienio punktuose, nes dalis aistruolių į Karaliaučių gali vykti automobiliais. Susidurti su iššūkiais jiems teko dar ir čempionato pradžios. Praėjusį sekmadienį pasieniečiai neįleido į Lietuvą trijų tranzitiniu traukiniu į Karaliaučių vykusių Ganos piliečių, nes jie neturėjo Šengeno vizų. Po dienos dėl tos pačios priežasties į Lietuvą nebuvo įleisti septyni Bangladešo piliečiai. Pasaulio futbolo čempionatas vyks 11-oje Rusijos miestų. Karaliaučiaus futbolo stadionas talpina apie 35 tūkst. žmonių, netoli jo įrengta ir sirgalių zona, talpinanti 15 – 20 tūkst. aistruolių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.