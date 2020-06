„Tik ekstremali situacija irgi skamba savotiškai“, – kalbėjo L. Lučiūnas, kurio darbai dėl paskelbto karantino buvo visiškai sustoję.

Ir nors pastarosiomis dienomis jis jau grįžo į darbus, pradėjo organizuoti mažesnius nei įprastai koncertus ir planuoja renginius vasarą, šis sezonas, akivaizdu, nebus toks pelningas ir darbingas kaip anksčiau.

Jau dabar renginių organizatoriai turi dirbti atsižvelgdami į visus ribojimus ir rekomendacijas: yra nurodyta, kiek žmonių gali dalyvauti renginyje uždaroje ar atviroje erdvėje, kokių atstumų turi laikytis ir panašiai. Reikalavimai iki vasaros pabaigos turėtų švelnėti, tačiau net iki rudens viskas negrįš į įprastas vėžes.

„Pačios savivaldybės galvoja įvairius apgaulės mechanizmus šitai sukurtai sistemai“, – tvirtino prodiuseris.

Karantinas Lietuvoje tęsiasi jau dvyliktą savaitę. L. Lučiūnas į tai žvelgia kalbėdamas gerokai kandžiai. „Man atrodo, šita valdžia įdarbino koronavirusą, tarsi priėmė į darbą. Gal niekas nepastebės kai jis ir nebedirbs pas juos kaip kolega, bet Veryga neturės su kuo pasitarti. Jam dabar baisus džiaugsmas žmogui, – ironizavo L. Lučiūnas. – Kai turi tokį puikų kolegą kaip virusas, tada gali sakyti, kad šalia yra jo sekretorė – viruso baimė.“

Pasidomėjus, ar L. Lučiūno viduje negraužia kartėlis dėl to, kad jo veikla buvo visiškai sustabdyta, jis teigė, kad tikrai ne. „Supraskite, politikai, kaip ir krepšininkai, kaip ir muzikantai, kuria pramogą, kuria dalyką, kurį visi žiūrime. Jie irgi turi prodiuserius, – kalbėjo L. Lučiūnas. – Žmonės, kurie mokosi šnekėti, konsultuojasi su konsultantais, kaip jiems atrodyti, ką sakyti, grubiai tariant, kokias dainas dainuoti ar kaip kamuolį mesti. Todėl jie renkasi įvaizdžius: su kaukėmis, be kaukių, su karine uniforma, su medaliais, be medalių, vėliava už nugaros ar kitam kampe, pakankamai pagarbos ar nepakankamai, kada išeiti į eterį. Tai mokslas.“

L. Lučiūnas tęsė, kad dėl pasaulinės epidemijos A. Veryga norėdamas to ar ne tiesiog privalėjo atsidurti dėmesio centre. „Norėjo prieš tai uždraust alų, dar kokį velnią padaryti, o dabar realiai galėjo tai padaryti, pasakyti: jūs niekur neinat, jūs sėdit, jūs žiūrit į mane. Ir mes žiūrime į jį, – kalbėjo prodiuseris. – Ir žiūrėjome, ir žiūrime, nes nuo to priklauso, kiek aš turėsiu valgyti. Dėl to aš į jį ir žiūriu.“

Prodiuserio teigimu, „valdžia naudojasi savo teise būti valdžia“. „Ponai nusprendė: dabar laisva, o rytoj, žiūrėk, bus nebelaisva“, – kalbėjo L. Lučiūnas.

Šią savaitę laidoje „Jūs rimtai?“ viešėjęs prodiuseris Lauras Lučiūnas kalbėjo ne tik apie karantiną, atnaujinamus renginius, kuriuos, beje, pavadino didžiausia savaitės naujiena, bet ir apie įvykius JAV, „Space X“ raketą, pedagogus, pramogų pasaulį drebinančias skyrybas ir dar daugiau.