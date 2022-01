Kandroto – Celofano paslaptis: priklauso riterių ordinui, turi diplomatinį pasą

Valdžios kritikas tapo interneto „žvaigžde“

Kaune rajone, Kulautuvoje gyvenantis A. Kandrotas išgarsėjo kaip internete transliuojamo vaizdo turinio kūrėjas. Celofano slapyvardžiu pasivadinęs vyras kurį laiką dalyvavo dviprasmiškai vertinamose Kazimiero Juraičio laidose, vėliau įkūrė atskirus video turinio kanalus socialiniuose tinkluose.

Aršiai valdžią ir jos naudojamas pandemijos valdymo priemones kritikuojantis Celofanas sulaukė nemažo pasisekimo virtualioje erdvėje, tapo vienu ryškesnių Šeimų gynimo maršo organizatorių..

Nors jau tuomet plačiai rašyta apie jo kriminalinę praeitį, įsiteisėjusius teistumus už finansinius nusikaltimus ir tebenagrinėjamas baudžiamąsias bylas, panašu, kad A. Kandroto sekėjams tai buvo ne taip ir įdomu. Galbūt priešingai – nuolat varstomos teismų durys tik sustiprino kovotojo su sistema įvaizdį, juolab, kad bylų, kurios jam iškeltos, pats A. Kandrotas sako esant jau bent devynias.

Tarp jų ir kaltinimai organizavus riaušes prie Seimo bei dalyvavus jose, neteisėtas duomenų apie policijos pareigūnus rinkimas, už korupcinius nusikaltimus teisiamo buvusio aukšto pareigūno šmeižimas, grasinimas nužudyti jį kritikavusią žurnalistę ir t.t.

Kas yra šis veikėjas, prabangiais automobiliais važinėjantis ir, panašu, jokio turto Lietuvoje neturintis A. Kandrotas?

„Delfi“ išsiaiškino, kad šis žmogus priklauso tarptautiniam riterių ordinui, jam išduoti tai patvirtinantys dokumentai, tarp kurių ir diplomatinis pasas. Tai liudija gautos dokumentų kopijos, šio fakto nepaneigė ir pats A. Kandrotas, tačiau atsisakė ką nors plačiau komentuoti.

Mįslę užminė „Jaguar“ su diplomatiniais numeriais

Dar prieš rugpjūčio mėnesį prie Seimo vykusias riaušes viešojoje erdvėje pasklido žinia, jog A. Kandrotas naudojasi išskirtiniu automobiliu – prabangiu „Jaguar“ su raudonais diplomatiniais numeriais. Nuotrauką, kurioje prie šio automobilio užfiksuotas Celofanas paviešinęs laidų vedėjas bei visuomenininkas Andrius Tapinas tikino, jog beveik 100 proc. garantuota, kad tai Baltarusijos diplomatinis automobilis.

Tačiau tiek Baltarusijos ambasada, tiek ir A. Kandrotas šias prielaidas paneigė. Jis tada neatskleidė, kas jam išdavė šiuos numerius, kokiai valstybei jie priklauso.

Dar daugiau mįslių kilo rugsėjo 8 dieną, kai važiuojant šiuo automobiliu A. Kandrotas šalia sostinės buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Tą pačią dieną policija sulaikė ir kitą prie Seimo vykusiose riaušėse pasižymėjusį veikėją, už automobilių vagystes praeityje teistą Jonavos gyventoją Andrejų Lobovą.

Kitą dieną surengtos spaudos konferencijos metu Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius užsiminė, kad vienas sulaikytųjų, dabar akivaizdu, kad A. Kandrotas, prisistatė diplomatu.

„Jų sulaikymo aplinkybės tokios – vienas jų sulaikytas vakar, 17 val. 20 min. Ukmergės plente, išvažiavus iš Vilniaus. Šio asmens automobilis buvo dekoruotas valstybiniais numeriais, išoriškai panašiais į diplomatinius. Sulaikymo metu šis asmuo buvo vienas, prisistatė esąs diplomatas“, – žurnalistams sakė prokuroras J. Laucius.

Daugiau duomenų apie tai, kokios šalies ar organizacijos pasiuntiniu prisistatė A. Kandrotas tuomet pateikta nebuvo. Tik užsiminta, kad jis elgėsi korektiškai, nesipriešino bei vykdė visus pareigūnų reikalavimus.

Naudojosi ne tik automobiliu su diplomatiniais numeriais, bet ir diplomatiniu pasu

„Delfi“ pavyko sužinoti, jog sulaikant A. Kandrotą į policijos saugojimo aikštelę buvo nugabentas ne tik jo vairuotas „Jaguar“ su diplomatiniais numeriais, bet ir paimti ir du pakankamai įdomūs dokumentai, galintys įminti ne tik diplomatinių numerių bet ir paties Celofano tariamo diplomatinio statuso mįslę.

Redakcijos gauti dokumentai liudija, kad kratos metu A. Kandrotas savanoriškai pateikė du pasus, kuriuos jam išdavė ekumeninis Maltos ordinas. Abu šie dokumentai buvo įdėti į specialią pakuotę ir perduoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybai.

Įtariant, kad šie dokumentai, kaip ir valstybiniai „Jaguar“ numeriai gali būti suklastoti, rugsėjo 14 dieną Lietuvos teismo ekspertizės centrui buvo skirta užduotis juos ištirti.

„Atlikti objektų, t. y. 2021-09-08 A. Kandroto asmens kratos metu rastų ir paimtų dviejų dokumentų - Passport O.S.J. Ecumenical Knights of Malta, 07 No. xxxxxx, išduotas Antano Kandroto vardu; ir Diplomatic Passport O.S.J. Knights of Malta, No. xxxxxx, išduotas Antano Kandroto vardu, tyrimą“, – rašoma užduotyje.

Tyrimas buvo atliktas gana operatyviai. Jau rugsėjo 24 dieną pareigūnai gavo specialisto išvadą, kurioje detaliai aprašomi A. Kandroto pasai.

Išvadoje nustatyta, kad abu dokumentai pagaminti spaustuviniu būdu, vidiniai puslapiai su vandens ženklais ir apsauginiais pluoštais, kiekvieno dokumento duomenų lape įklijuota spalvota asmens fotonuotrauka, atspaustas piršto atspaudas, duomenys įrašyti rašymo priemonėmis.

Tačiau įdomiausia tai, kad šie pasai skiriasi nuo tų, kuriuos išduoda su Lietuva diplomatinius santykius palaikantis ir savo atstovybę turintis Maltos ordinas, kuris oficialiai vadinamas Suvereniu Kariniu Hospitaljerių Šv. Jono Jeruzalės, Rodo ir Maltos ordinu.

Riaušės prie Seimo. DELFI

Tai nurodoma ir eksperto išvadoje: „tirti pateikti dokumentai – Passport O.S.J. Ecumenical Knights of Malta 07 No xxxxxx Antano Kandroto vardu ir Diplomatic Passport O.S.J. Knights of Malta Ecumenical No xxxxxxx Antano Kandroto vardu – nėra tikrų Nepriklausomo karinio Maltos ordino diplomatinio ir tarnybinio pasų ar bet kurios kitos valstybės oficialaus paso atitikmenys, neatitinka ICAO DOC 9303 reikalavimų ir Europos komisijos yra priskiriami netikriems, t. y., fantazijos dokumentams“.

Vadinami fantazijos dokumentai – neegzistuojančių ar oficialiai nepripažįstamų valstybių ar organizacijų išduoti dokumentai. Tokiais galima vadinti „pasaulio piliečio pasą“, kokios nors neegzistuojančios valstybės vairuotojo pažymėjimą ir pan.

Automobilis jau grąžintas, riterių ordino dokumentai – policijoje

Gavus šią išvadą, šių metų spalio pabaigoje Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu. Motyvuojant šiuo tyrimu buvo atsisakyta A. Kandrotui grąžinti abu dokumentus, kai jis to paprašė.

Tačiau kodėl tuomet A. Kandrotas atgavo „Jaguar“ su raudonais, pasak prokuroro J. Lauciaus „išoriškai panašiais į diplomatinius“ valstybiniais numeriais? Kodėl jam buvo grąžintas ir šio automobilio, kuris, „Delfi“ žiniomis priklauso vienam automobilių sporto klubui techninis pasas su įrašais apie išduotus raudonus numerius su Maltos ordino ženklu?

„Delfi“ žiniomis, Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas aiškinosi, ar Celofanas iš tiesų legaliai naudojosi valstybiniais numeriais. Policijos atstovė spaudai Odeta Vaitkevičienė patvirtino, jog ši administracinė teisena vis dar atliekama.

Pasiteiravus Generalinės prokuratūros, kokioje stadijoje ikiteisminis tyrimas dėl dokumento suklastojimo, ar disponavimo juo, kai įtarimą sukėlė ekumeninio Maltos ordino išduoti pasai, sulaukta atsakymo, jog apie tai, kad jis būtų pradėtas – informacinėse sistemose duomenų nėra. Tai portalui „Delfi“ sakė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Stundžienė.

Susisiekus su A. Kandrotu, jis patvirtino faktą, kad du jam priklausę dokumentai iki šiol yra paimti pareigūnų, o automobilį su raudonais, Maltos ordino ženklu dekoruotais valstybiniais numeriais jau atgavo.

Skandalingai pagarsėjęs Kauno rajono gyventojas kiek anksčiau stebėjosi, kad teisėsauga jį gali laikyti „visišku idiotu“, galinčiu sau leisti po Lietuvą važinėti su suklastotais valstybiniais automobilio numeriais, pačiam būnant teisėsaugos dėmesio centre.

„Manau, daug kam bus nuostaba“, – šiuo metu policijoje atliekamą tyrimo pabaigą prognozavo A. Kandrotas.

Maltos ordino pavadinimą naudoja ne viena organizacija

Tiek policijos paimtus A. Kandroto dokumentus, tiek ir jo naudojamo automobilio valstybinius numerius žymi Maltos ordino ženklas su abreviatūra O.S.J.

Tačiau tai kitas riterių ordinas, nei Lietuvoje gerai žinomas, čia diplomatinę atstovybę turintis ir labdaringa veikla garsėjantis Maltos ordinas.

Italijoje reziduojantis Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino Petras Zapolskas minėjo, kad pasaulyje yra tik vienas Maltos ordinas – tarptautinės teisės subjektas.

„Mes jį sutrumpintai vadiname S.M.O.M., turime diplomatinius santykius su juo ir taip toliau. O šiaip egzistuoja kultūrinės draugijos, kitos organizacijos, taip pat pasivadinusios „Maltos ordinu“, – sakė diplomatas.

Maltos ordinas © Organizatorių nuotr.

Jis minėjo analizavęs skirtumus tarp „tikrojo“, tarptautinės teisės subjekto statusą turinčio Maltos ordino ir ekumeninio, žymimo raidėmis O.S.J. bei radęs daug panašumų.

„Jie save kildina iš tų pačių šaknų, iki XIX – XX amžių sandūros save pateikia kaip tas pats ordinas. Visi simboliai – kryžiai, drabužiai, ceremonijos yra analogiškos toms, kuriose aš pats dalyvauju. Žiūriu vaizdo įrašus „Youtube“ ir pastebiu, kad man žmonės – nepažįstami. Nes visus Maltos ordino vadovus žinau asmeniškai“, – portalui „Delfi“ sakė Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino P. Zapolskas.

Jis akcentavo, kad ordinų, save kildinančių iš „Maltos ordino“ yra maždaug iki dviejų dešimčių.

„Jų negali pavadinti „nelegaliu“, nes jie turi vienokį ar kitokį legalumo statusą. Tik šio statuso niekur neafišuoja, deklaruoja, kad „mes esame Maltos ordinas, ir viskas“. Apie šį ordiną viešoje erdvėje radau informacijos, kad narystę jame galima nusipirkti už pinigus, o naudojami drabužiai, kuriuos laisvai gali nusipirkti Romoje veikiančiose religinių reikmenų parduotuvėse. Taip pat ir apdovanojimai, kurie naudojami – parduodami laisvai“, – sakė diplomatas.

Jis prisiminė viešoje erdvėje matęs informaciją, kad A. Kandroto atstovaujamas ordinas Italijoje teisėsi su Maltos ordinu dėl tikrumo, ir panašu, šią bylą laimėjo. Kaip ši istorija klostėsi toliau, diplomatas sakė nežinantis, šios istorijos nesekęs bei prisiminė, kad šios organizacijos vadovas – vieno iš „tikrojo“ Maltos ordino vadovų palikuonis.

„Viešoje erdvėje galima rasti informacijos, kad narystė yra parduodama. Tai reiškia, kad riteriu gali tapti nusipirkęs drabužius ir sumokėjęs 5 – 6 tūkst. eurų. Iš organizacija siejama su Rusijos imperatoriškąja šeima ir kažkokiu būdu – Serbija, jų herbe vaizduojamas dvigalvis erelis“, – sakė Lietuvos diplomatas.

Ne tik riteris, bet ir ordino pasiuntinys ?

Ką turi A. Kandrotas bendra su šia, Kryžiaus žygius į Artimuosius rytus menančia organizacija, kodėl jis vairavo raudonos spalvos Maltos ordino diplomatiniais numeriais pažymėtą „Jaguar“? Kaip pas jį atsidūrė šios tarptautinės organizacijos išduoti dokumentai – pasas, tikriausiai liudijantis priklausymą riterių ordinui ir diplomatinis dokumentas?

„Delfi“ šaltinių duomenimis, panašu, kad Celofanas yra ne tik paprastas šio, Lietuvoje oficialiai nepripažįstamo ekumeninio Maltos riterių ordino narys. Juolab, Lietuvoje esama ir daugiau automobilių su šiai organizacijai priskiriamais diplomatiniais numeriais. Vienu jų naudojasi iš IT technologijų verslo nemenką kapitalą susikrovęs kaunietis.

„Tai, kad buvo rasti du pasai, vienas jų tikriausiai atstoja narystės pažymėjimą, tarsi riterio pasas ar karinis bilietas, o kitas, pavadintas diplomatiniu, tarsi liudija tam tikrą šio žmogaus statusą organizacijoje. Gali būti, kad jam suteiktas koks nors diplomatinis rangas, galbūt pasiuntinio ar konsulo. Tik klausimas, ar tokie „titulai“ Lietuvoje yra pripažįstami ir turi kokią nors reikšmę“, – sakė vienas „Delfi“ šaltinių.

A. Kandrotas patvirtino faktą, kad jam išduoti dokumentai šiuo metu vis dar policijoje, tačiau sakė, kad įtarimai dėl dokumento suklastojimo ar naudojimosi juo nėra pareikšti.

„Kaip ir kur jie buvo man išduoti, dar nenorėčiau sakyti. Galiu pakartoti tik tai, ką esu sakęs kiek anksčiau: tyrimas baigsis tuo, jog kai kas patirs gėdą ir turės atsiprašyti“, – portalui „Delfi“ sakė A. Kandrotas.

Protestas prie Seimo. DELFI

Pats A. Kandrotas nenorėjo atsakyti, koks jo statusas ekumeninėje Maltos riterių organizacijoje, minėjo šios informacijos kol kas nenorintis atskleisti. Paklausus, ar reikėtų į jį kreiptis naudojant riterio titulą, Celofanas ir toliau liko paslaptingas.

„Kažkada papasakosiu, šiuo metu – ne. Bet vairuoju automobilį (su diplomatiniais numeriais – red.), tai kažkokios sąsajos yra. Jeigu policija buvo paėmusi numerio ženklus patvirtinančius dokumentus ir juos grąžino su automobiliu, vadinasi, jie nėra suklastoti. Jeigu jie būtų negaliojantys, nebūtų man leidę su jais išvažiuoti iš policijos kiemo. Lieptų arba automobilį nusivežti autovežiu, arba užsidėti lietuviškus numerius“, – portalui „Delfi“ sakė A. Kandrotas.

Už grotų gali keliauti jau netrukus

Viešais, neretai ekscentriškais pasisakymais ir dalyvavimu protesto akcijose garsėjantis Kauno rajono gyventojas A. Kandrotas jau netrukus gali keliauti už grotų. Vieną jam iškeltų bylų nagrinėti baigęs Kauno apygardos teismas pripažino kaltu dėl padėjimo iššvaistyti svetimą turtą ir skyrė 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Tolimesnis jo likimas paaiškės jau sausio 4 dieną.

Šį teismo nuosprendį A. Kandrotas apskundė. Kol skundas nagrinėtas Lietuvos apeliaciniame teisme, apkaltinamasis nuosprendis nėra įsiteisėjęs ir A. Kandrotas gyvena laisvėje. Šiuo metu teismuose nagrinėjama ne viena baudžiamoji byla, kuriose A. Kandrotas kaltinamas finansiniais nusikaltimais.

Jam taip pat pareikšti įtarimai su keliomis dešimtimis kitų asmenų organizavus prie Seimo vykusias riaušes ir dalyvavus jose. Teismo sprendimu A. Kandrotui skirta kardomoji priemonė – įpareigojimas vakarus ir naktis leisti namuose bei nebendrauti kitais įtariamaisiais, nedalyvauti protesto akcijose.

Teismą taip pat neseniai pasiekė byla, kurioje A. Kandrotas kaltinamas apšmeižęs buvusį FNTT Kauno apygardos valdybos viršininko pavaduotoją, advokatu tapusį Šarūną Mickevičių, kuris kartu su keliais prokurorais buvo sulaikytas didelį rezonansą sukėlusioje galimos korupcijos byloje. Nors įvyko jau du teismo posėdžiai, nei viename jų A. Kandrotas nedalyvavo.

Pirmąkart jis nurodė privalantis namo parvežti susirgusius vaikus, antrąkart – vyko pas šeimos gydytoją. Trečiasis teismo posėdis turėtų vykti jau kitais metais, o bylą nagrinėjanti teisėja kreipėsi pagalbos į policiją prašydama A. Kandrotą atvesdinti.