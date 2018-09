Susisiekimo ministerija drauge su Automobilių kelių direkcija paskelbė kelių būklės audito rezultatus. Kruopščiai ištyrus daugiau nei 30 kelių ruožų, konstatuota tragiška jų būklė – beveik pusėje nustatyta esminių pažeidimų, dėl kurių šie keliai apskritai neturėjo būti priimti.

Тris iš tų 18-os kelių ruožų, kuriuos dabar ekspertai pripažįsta visišku broku, rekonstravo „Šiaulių plentas“, o darbų priėmimo pažymą 2008 m. pasirašė tuometis šios bendrovės technikos direktorius Vitalijus Andrejevas. Dabar laikinojo Kelių direkcijos vadovo pareigas einantis kelininkas savo parašo neišsigynė, tačiau atsakomybę perkelia kitiems.

„Taip aš pasirašiau pažymą, tačiau pagal Statybos įstatymą kiekvienam objektui yra skiriamas statybos vadovas, kuris ir atsako už pastatytus arba atliktus darbus ir tiek savo atestatu, tiek materialiai yra atsakingas už neatitikimus“, – sakė laikinasis Automobilių kelių direkcijos direktorius V. Andrejevas.

Susisiekimo ministras R. Masiulis, tik dabar sužinojęs apie šią aplinkybę, žada aiškintis, koks vaidmuo tenka savo parašu broką palaiminusiam V. Andrejevui.

Tačiau kitiems kelių darbus vykdžiusiems rangovams susisiekimo ministras ne toks atlaidus – žada reikalauti ištaisyti broką, o iš tų, kurie priėmė iš brokdarių darbus, – reikalauti atsakomybės.

„Kelsime atsakomybę tų žmonių, kurie priėmė darbą, nes pirmiausiai tai yra priėmėjo kaltė – kaip jie praleido, netikrino šių kelių, ir mes matome tai kaip sisteminę problemą, kad Lietuvoje priežiūra buvo nepakankama“, – tikino susisiekimo ministras R. Masiulis ir pridūrė, kad bus aiškinamasi, ar V. Andrejevas tiesiogiai dirbo su projektu.

Anot buvusio susisiekimo viceministro Rimvydo Gradausko, siekiantis vadovauti visos šalies Kelių direkcijai V. Andrejevas turi atsakingai vertinti ir savo praeities darbus, pripažinti klaidas, kitaip neturės pasitikėjimo.

„Aš manau, kad žmogus, kuris dėjo parašą, tai jis turi prisiimti ir atsakomybę. Bet pats faktas yra labai keistas ir toks nemalonus. Tu iš vienos pusės pripažinai, kad viskas gerai, viskas tvarkoje, dabar jau būdamas kitose pareigose sakai – ne, ne viskas tvarkoje. Tai kada tu čia teisus?“ – klausia asociacijos „Lietuvos keliai“ tarybos pirmininkas R. Gradauskas.

V. Andrejevas savo viršininkui turės atskleisti dar vieną aplinkybę.

2016 m. prokurorai ir STT dėl neskaidriai vykdytų viešųjų pirkimų organizuojant valstybinės reikšmės kelių kapitalinio remonto darbus po kratų sulaikė Automobilių kelių direkcijos skyriaus vedėją, Šiaulių miesto savivaldybės valdininką, kai kuriuos „Šiaulių plento“ vadovus. Įtarta, kad valdininkai priėmė didesnės negu 250 MGL (9 500 eurų) vertės kyšius iš bendrovės „Šiaulių plentas“ vadovų už išskirtinių sąlygų sudarymą minėtai įmonei laimėti viešuosius pirkimus, kurių bendra vertė viršija 1,5 mln. eurų. STT informavo, kad tyrimas nebaigtas iki šiol. Tuo metu „Šiaulių plento“ vadovybėje dirbęs V. Andrejevas su buvusia darboviete nutraukė bet kokias sąsajas: 2016 m. gruodį pasitraukė iš „Šiaulių plento grupės“ valdybos, o 2017 m. kovą paliko ir „Šiaulių plento“ bendrovės technikos direktoriaus postą, tų pačių metų liepą gavo vyriausiojo patarėjo pareigas Kelių direkcijoje.

„Aš buvau apklaustas kaip liudininkas, o apie tai, ką jūs klausiate, ar buvo kažkokie korupcinio pobūdžio veiksmai atliekami, man nebuvo žinoma. Dėl to aš ir padariau pasirinkimą. Aš tą įmonę palikau“, – sakė V. Andrejevas.

Aiškėja, kad apie šias aplinkybes, privertusias V. Andrejevą darbą versle iškeisti į valdininko pareigas, susisiekimo ministras sužinojo tik iš laidos „Savaitė“ žurnalistų.

„Tos situacijos aš nežinau, kad toje įmonėje kažkas buvo sulaikytas, – tikino R. Masiulis. – Reikės pasidomėti.“

Dabar V. Andrejevas siekia Kelių direkcijos vadovo posto. Konkurso sąlygose nurodoma, kad pretendentai privalo atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduoti asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Tai reiškia, kad V. Andrejevui teks pateikti duomenis ne tik apie save, bet ir informaciją apie savo artimųjų, tėvų praeitį.

„Tiek mama, tiek tėvas yra dirbę „Mažeikių naftoje“, visokių darbų yra vykdę. Tėvas yra buvęs tarptautinės statybos korporacijos generalinis direktorius“, – pasakojo V. Andrejevas. Į klausimą, ar sovietmečiu jo tėvas yra dirbęs saugumo komitete, KGK, A. Andrejevas atsakė: „Mano žiniomis, taip.“

Vladimiras Andrejevas 1976 m. įgijo Kauno politechnikos instituto diplomą, KGB leitenanto laipsnis jam suteiktas po metų (1977 m.), po metų po specialaus čekistinio parengimo Minske pasiųstas vykdyti kontržvalgybos „Mažeikių naftos“ statyboje ir kitose šio rajono pramonės įmonėse. V. Andrejevui perleista šiame rajone veikusi agentūra, suteikti įgaliojimai verbuoti naujus agentus, parūpintas konspiracinis butas slaptiems susitikimams.

KGB majoras V. Andrejevas karjerą baigė būdamas Mažeikių rajono KGB skyriaus viršininku, atleistas dėl etatų mažinimo, kai ši represinė struktūra buvo priversta nutraukti veiklą nepriklausomoje Lietuvoje.

„Šita situacija man yra žinoma ir buvo žinoma nuo pat pradžios, bet demokratinėje valstybėje sūnus neturi atsakyti už tėvo nuodėmes“, – sakė R. Masiulis.

V. Andrejevas tikina, kad aukštą postą KGB struktūroje užėmęs jo tėvas bendradarbiavo su nepriklausomos Lietuvos saugumu, tačiau KGB veiklą okupuotoje Lietuvoje nagrinėjantis Arvydas Anušauskas sako, kad viską būtina atidžiai tikrinti.

„Na, žinote, dažnas tuo metu dirbęs KGB kalba apie tą bendradarbiavimą, bet tam reikalingi įrodymai. Kita vertus – tai jokia indulgencija. Vertinama visa žmogaus veikla“, – sakė Seimo NSGK pirmininko pavaduotojas A. Anušauskas.

Nacionalinį saugumą ir gynybą kuruojančio parlamentinio komiteto vadovas Vytautas Bakas primena, kad valstybės keliai – strategiškai svarbus sektorius, todėl Automobilių kelių direkcija taip pat yra svarbi įmonė ne tik nacionaliniam saugumui, bet ir dėl lėšų, kurias ji valdo. Anot V. Bako, skandalingų faktų tyrimo, kurie paaiškėjo po atlikto kelių būklės audito, turėtų imtis prokuratūra. Labai svarbu ir tai, kas vadovaus šiai valstybei svarbiai įstaigai.

„Labai svarbu, kad vadovautų žmonės, kurių reputacija nepriekaištinga ir kuriais galima pasitikėti, kurie būtų išmanantys savo sritį ir būtų aukščiausi skaidrumo standartai. Ypač po to skandalo, kai išaiškėjo iš to, ką aš matau, kad klastojami duomenys, ne tik brokas, bet jeigu yra nurodoma, žmonės pasirašo aktus, kad yra tvarkingai padaryti darbai, ir viena, ir kita pusė, po to paaiškėja, kad jie padaryti netvarkingai, ir tai yra ne vienkartinis atvejis, o sisteminiai atvejai, tai kyla įvairių minčių“, – pareiškė V. Bakas.