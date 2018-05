„Ten yra daug puikių darbuotojų ir jie turėtų didžiuotis savo įstaiga, bet, deja, šiandien Kalėjimų departamentas (...) yra praradęs visuomenės pasitikėjimą“, – BNS pirmadienį sakė E. Jankevičius. „Reikia atstatyti pasitikėjimą šia įstaiga. Reikia ją išskaidrinti, tęsti pertvarką, vykdyti reformas“, – pridūrė jis. Šiuo metu kalėjimų sistemoje vyksta struktūrinės pertvarkos. Padėtimi čia susirūpinta, kai pernai pavasarį tuometinė Kauno tardymo izoliatoriaus pareigūnė pranešė apie pažeidimus šioje įstaigoje. Susiję straipsniai: Grybauskaitė pirmadienį susitiks su kandidatu į teisingumo ministrus Skvernelis iki pirmadienio atideda kandidato į teisingumo ministrus teikimą Po to vykusio tarnybinio patikrinimo metu atsistatydino Kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė. Pernai vasarą R. Kazėnienei apie pažeidimus izoliatoriuje Kaune pranešus antrą kartą, tai įsiūbavo patikrinimus ir kitose bausmių vykdymo įstaigose. Teisingumo ministro postas liko laisvas kovo mėnesį atsistatydinus Mildai Vainiutei. Ji tai padarė sulaukusi prezidentės Dalios Grybauskaitės kritikos dėl nesuvaldytos situacijos kalėjimų sistemoje. Žada greitas pertvarkas E. Jankevičius taip pat sakė, kad būdamas ministru sieks didesnės vartotojų teisių apsaugos. „Vartotojai turi jaustis užtikrintai – jeigu perka prekę, kad turėtų visas galimybes teisine prasme jas grąžinti“, – teigė kandidatas. Jis taip pat kalbėjo apie būtinybę užtikrinti efektyvų naujų gegužę įsigaliojančių Europos Sąjungos duomenų apsaugos taisyklių taikymą. Pretendentas vadovauti Teisingumo ministerijai teigė turintis pamąstymų dėl viceministrų kandidatūrų, tačiau jų kol kas neatskleidė. Premjero patarėjas taip pat tikino save matantis labiau kaip administratorių. „Daugiausiai dėmesio skirsiu administraciniams klausimams. Reikia sutelkti kolektyvą, motyvuoti ir daryti pertvarkas greitai. Delsimo čia tikrai nebus“, – kalbėjo E. Jankevičius. Buvęs VRM viceministras E. Jankevičius su prezidente D. Grybauskaite susitiks pirmadienį. Jis yra antras ministro pirmininko kandidatas vadovauti Teisingumo ministerijai. Šalies vadovei prieš kelias savaites ministru nepaskyrė advokato Giedriaus Danėliaus. E. Jankevičius 2011–2013 metais buvo Varėnos rajono meru, taip pat yra dirbęs sveikatos apsaugos ministro patarėju, Vilniaus miesto savivaldybės Turto departamento direktoriaus pavaduotoju. 42-erių politikas 2013 metais buvo paskirtas vidaus reikalų viceministru ir šias pareigas ėjo iki 2016 metų. Per šį laikotarpį Vidaus reikalų ministerijai vadovavo trys ministrai – Alfonsas Dailis Barakauskas, S. Skvernelis ir Tomas Žilinskas. 2017 metų pradžioje E. Jankevičius tapo premjero S. Skvernelio patarėju sporto, socialinės politikos, savivaldos ir regioninės politikos klausimais. E. Jankevičius 2009 metais tapo Socialdemokratų partijos nariu, ketverius metus dirbo Varėnos rajono skyriaus pirmininku, o prieš trejus metus perėjo į Vilniaus skyrių. 2016 metų lapkritį jis pasitraukė iš partijos ir atsisakė dalyvauti Seimo rinkimuose, nors buvo kandidatas tiek daugiamandatėje, tiek vienmandatėje apygardose. Šių metų kovą nuo partijos atskilus socdemų senbuviams ir įkūrus Lietuvos socialdemokratų darbo partiją, steigiamajame partijos suvažiavime E. Jankevičius buvo patvirtintas šios politinės jėgos pirmininko pavaduotoju. Tačiau šią situaciją E. Jankevičius pavadino nesusipratimu, nes teigė nedavęs tam sutikimo, ir tvirtino apskritai neketinantis stoti į jokią partiją.











2 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.