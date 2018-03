Šiemet prasidėsiančių politinių kampanijų metu fiziniai asmenys galės aukoti iki 8 tūkst. 850 eurų, o kandidatai savo politinei kampanijai, partijos nariai mokėti nario mokestį - iki 17 tūkst. 700 eurų. Pernykščių kampanijų metu fiziniai asmenys galėjo teikti 8 tūkst. 230 eurų dydžio aukas, o riba kandidato kampanijai ar partijos nario mokesčiui buvo 16 tūkst. 460 eurų. Tiek vieno asmens paaukotų aukų suma, tiek partijos nario sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 proc. aukotojo ar partijos nario deklaruotų pajamų. Šiemet nėra numatytų rinkimų, tačiau jie gali įvykti, jei tuščia liks mero ar vienmandatėje apygardoje rinkto Seimo nario vieta.

