„Lietuvos kariuomenėje tarnybą iki šių metų pabaigos iš viso atliks apie 3,8 tūkst. šauktinių. Šiuo metu toks skaičius yra pakankamas, o ateityje, atsižvelgiant į kariuomenės poreikius, jis gali būti didinamas. Džiaugiamės, kad didžioji dauguma jaunuolių yra motyvuoti ir ateina tarnauti savo noru. Šauktiniai papildo Lietuvos kariuomenės gynybinius pajėgumus, todėl Krašto apsaugos ministerija nuolat deda dideles pastangas siekiant gerinti jų tarnybos sąlygas“, – Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pranešime cituojamas ministras Arvydas Anušauskas.

Pasak pranešimo, jaunuoliai, ateidami į kariuomenę, ne tik sustiprina kariuomenės ir visuomenės ryšį, bet įgydami karinį parengtumą prisideda ir prie Lietuvos kariuomenės stiprinimo. Šauktinių tarnyba yra svarbus efektyvios krašto apsaugos sistemos veiklos garantas, padedantis užtikrinti spartų Lietuvos kariuomenės pajėgų komplektavimą ir kariuomenės rezervo didinimą: tarnybą atlikę šauktiniai turi galimybę tapti profesinės karo tarnybos kariais, kariais savanoriais ar papildyti aktyviojo rezervo gretas.

Kasmet apie 20–25 proc. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių jaunuolių yra priimami į profesinę karo tarnybą.

Tai, kad buvę šauktiniai dažnai renkasi tęsti tarnybą profesinėje karo tarnyboje, vertina ir NATO. Šių metų pradžioje Lietuvos krašto apsaugos sistemos pažangą vertinę Aljanso ekspertai pabrėžė, kad pastaraisiais metais Krašto apsaugos ministerija sukūrė patrauklias sąlygas karinei tarnybai, todėl Lietuvos karinė struktūra yra pildoma sėkmingai.

Šiuo metu didelis dėmesys skiriamas šauktinių tarnybos sąlygų gerinimui investuojant į naują infrastruktūrą: šauktiniams pastatytos naujos kareivinės Kęstučio, Vaidoto ir Margirio batalionuose. Artimiausiais metais planuojama šauktinius apgyvendinti ir visiškai naujai kuriamoje Lietuvos kariuomenės bataliono dydžio vienetų infrastruktūroje Šiauliuose, Pajūrio miestelyje ir Rokantiškėse.

Numatoma, kad tokia infrastruktūros plėtra leis padidinti karo prievolininkų skaičiaus ribas iki 4400, taip ilgam užtikrinant nepertraukiamą ir savalaikį vienetų komplektavimą bei kovinį rengimą. Krašto apsaugos ministerijos inicijuotam šauktinių skaičiaus ribos padidinimui birželio 21 d. pritarė Seimas.

Piliečiai, norintys rinktis kario tarnybą, gali ją atlikti tarnaudami nuolatinėje privalomoje pradinėje karo, savanorių karo tarnyboje, dalyvauti jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose. Be to, siekiant įtraukti platesnį mastą piliečių, tarnybą galima atlikti ir be ginklo – dėl religinių ar pacifistinių įsitikinimų atliekant alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

Devynių mėnesių trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Seimas atnaujino 2015 m. pavasarį. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsmes.