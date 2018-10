Viceministras Giedrimas Jeglinskas su ministerijos atstovais šiuos planus pristatys Centrinės projektų valdymo agentūros organizuojamame renginyje. Jie supažindins renginio dalyvius su pasirinkta investuotojų atrankos procedūra, jos etapais, minimaliais kvalifikacijos reikalavimais ir išankstinės atrankos kriterijais, taip pat pristatys pasiūlymų vertinimo kriterijus, pagrindinius techninius projektų įgyvendinimo reikalavimus, esmines partnerystės sutarties sąlygas. Planuojama, kad kariniame miestelyje Šiauliuose įsikurs kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas, Šilalės rajono Pajūrio miestelyje bus sukurta infrastruktūra brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionui, Vilniaus rajone, Rokantiškių kaime, turėtų įsikurti vienas iš esamų Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ batalionų. Visuose trijuose naujuosiuose kariniuose miesteliuose bus pastatytos kareivinės, veiks valgyklos, sporto ir laisvalaikio patalpos, medicinos punktai, remonto dirbtuvės ir visi kiti karinei infrastruktūrai reikalingi objektai. Bendra trijų projektų tiesioginių investicijų vertė gali siekti apie 90 mln. eurų, informavo ministerija. Vieną pirkimą visiems trims objektams planuojama paskelbti kitų metų pradžioje, sutartis su investuotoju arba investuotojais pasirašyti 2020-ųjų pabaigoje. Partnerystės sutartis planuojama pasirašyti 15 metų laikotarpiui – iki 2035 metų, iš jų infrastruktūrai sukurti planuojama skirti apie dvejus metus, dar 13 metų konkurso laimėtojai turėtų prižiūrėti infrastruktūrą. Privatus investuotojas turės skirti savas lėšas į karinę infrastruktūrą, jis bus atsakingas už statybos darbus ir infrastruktūros valdymo rizikas. Projektą vėliau perims Lietuvos kariuomenė.

