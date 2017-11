Kam atlyginimus didina centais, o kam – šimtais

„Keista, kad tuo metu, kai neturime lėšų spręsti per mažiems mokytojų, gydytojų, mokslininkų ir kitų atlyginimams, šiandien dauguma Socialinių reikalų ir darbo komiteto narių pritarė prokuratūros darbuotojų algų pakėlimui. Tam nepritariau tik aš ir Algirdas Sysas“, – tokiu įrašu socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto (SRDK) narys konservatorius Rimantas Dagys.

Trečiadienį parlamentini SRDK pritarė rugsėjį Seimui pateiktoms Generalinės prokuratūros darbo grupės parengtoms Prokuratūros įstatymo pataisos, pagal kurias prokurorų atlyginimai turėtų būti susieti su teisėjų algomis. Jei pataisoms pritars Seimas, nuo ateinančių metų prokurorų atlyginimai didėtų 500–940 eurų per mėnesį.

Kaip matyti iš R. Dagio paviešinto projekto, labiausiai augtų apygardų prokuratūrų Specializuotų skyrių vyriausiesiems prokurorams – 952,65 euro iki 2309,85 euro (iki mokesčių).

Mažiausiai – 508,95 euro – didėtų apygardų prokuratūrų vyriausiųjų prokurorų pavaduotojų algos (iki 2375,1 euro). Žemiausios kategorijos apylinkės prokuratūros prokurorų algos paaugtų 574,2 euro iki 2375,1 euro).

Generalinio prokuroro atlyginimas didėtų 809,1 euro iki 2988,45 euro, jo pavaduotojų – 783 eurais (iki 2766,6 euro).

Pasakoja sutaupę, bet kai kurie politikai tuo abejoja

Pagrindinis argumentas pritarti prokurorų atlyginimų kėlimui yra tas, kad šiam didinimui neprašoma papildomų asignavimų iš biudžeto. Kaip nurodoma, algos didėtų iš vidinių rezervų, nes pastaruoju metu prokurorų sumažėjo 200-ais. Iš viso prokurorų algoms didinti reikėtų apie 5,5 mln. eurų.

„Man negaila pinigų prokurorams, ypač žemesniosios grandies, bet atlyginimai turi būti keliami visiems, kuriems jie jau metų metais įšaldyti, o ne tik atskiroms grupėms ir dar tokiomis sumomis iš karto“, – paskelbė R. Dagys.

Jo teigimu, sumos, kuriomis siūloma didinti prokurorų atlyginimus, viršija algas, kurias šiuo metu uždirba Lietuvos jaunieji mokslininkai.

„Manau, kad komitetas socialinio jautrumo testo neišlaikė ir man dėl to gėda. Be to, sužinojome, kad tuoj ateis ir atitinkamas projektas dėl teisėjų ir taip nemažų algų didinimo. Ko gero, ir tam bus taip pat „socialiai jautriai“ pritarta“, – piktinosi R. Dagys.

„Labai blogai“ vertinantis komiteto sprendimą DELFI teigė ir buvęs jo vadovas socialdemokratas A. Sysas.

Pasak jo, tai nėra sąžininga kitų viešojo sektoriaus darbuotojų atžvilgiu. „Kai kitiems nerandame ir 5 eurų padidinimui, prokurorams didinti siūloma net beveik iki 1000 eurų per mėnesį. Ar tai moralu?“, – stebėjosi jis.

A. Sysas abejojo ir teiginiais, kad didinimui lėšų prokurorai sukaups iš vidinių resursų. „Nurodoma, kad planuojamam algų padidinimui reikės 5,5 mln. eurų per metus. Tačiau, jei tikėti prokuratūros teikiamais skaičiais, sutaupyta yra 2,5 mln. eurų. Vadinasi, mes pirma priimsime įstatymą, o paskui reikalausime iš Finansų ministerijos, kad trūkstama suma būtų padengta, nors svarstomame biudžeto projekte tokiam didinimui nėra numatyta nė cento“, – tvirtino jis.

Biudžetininkams pasiūlė 50 centų

DELFI primena, jog antradienį Seimas, svarstęs Vyriausybės teikimą dėl pareiginės algos bazinio dydžio, pagal kurį skaičiuojamas biudžetininkų, valstybės tarnautojų, pareigūnų, teisėjų ir politikų atlyginimas, didinimo, pademonstravo daugelį apstulbinusį „dosnumą“.

Jau beveik dešimt metų nekeltą dydį, kuris šiuo metu siekia 130,5 euro, Vyriausybė siūlė padidinti iki 132 eurų. Tačiau parlamentarai pritarė grupės valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovų siūlymui šią sumą padidinti dar 50-čia centų iki 132,5 euro. Seimo SRDK siūlė šią sumą didinti iki 137 eurų.

Dėl bazinės algos dydžio Seimas turės balsuoti dar kartą.

Iki 2009-ųjų ekonominės krizės bazinės algos dydis siekė 141,9 euro, tačiau įgyvendinant diržų veržimosi politiką buvo sumažintas.

Nors bazinis dydis atlyginimus augintų procentiškai lygiai, tai nereiškia, kad visų politikų, teisėjų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų kišenės papilnėtų vienoda suma eurų. Kadangi kiekvienos pareigybės apmokėjimo pokytis priklausys nuo jai taikomo atitinkamo koeficiento, kuris dauginamas iš bazinio dydžio, tampa akivaizdu, kad labiausiai būsimasis padidėjimas paliestų aukščiausių kategorijų politikus ir biurokratus, o ant žemiausios pakopos stovintiems „biudžetininkams“ tektų tenkintis vos kelių eurų pokyčiu.

Šią savaitę DELFI skelbė, kaip darbą palikusių pareigūnų „sutaupytų“ atlyginimų dėka yra sprendžiamos policijos pareigūnų pajamų problemos. Kaip paaiškėjo, dar rugsėjį policininkų vadovai pritarė siūlymui iš lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms ekonomijos nuo šių metų spalio iki gruodžio pabaigos „motyvuoti darbuotojus per vienkartinę priemokos formą, atsižvelgiant į pareigūnų darbo stažą“.

Tokios vienkartinės išmokos gali siekti nuo 15 iki 30 procentų darbo užmokesčio, tačiau kas konkrečiai bus tokiu būdu paskatintas, sprendžia konkrečių policijos įstaigų vadovai.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos (LPPS) pirmininkė Roma Katinienė skatinimo sumanymą vertino itin skeptiškai.

„Statutinėje policijos sistemoje yra horizontali karjeros galimybė. Pareigūnas turi galimybę uždirbti daugiau, užimdamas tam tikras pareigas – už laipsnį, už darbo stažą ir panašiai. Visa kita apima metiniai vertinimai: jeigu tu iš tikrųjų dirbi labai gerai, įgyji galimybę uždirbti daugiau. Tačiau niekur nėra reglamentuotas toks dalykas, kad kažkokia Policijos taryba priimtų sprendimą, kaip panaudoti sutaupytas darbo užmokesčio lėšas. Kieno sąskaita jos sutaupytos?“, – sakė ji DELFI.