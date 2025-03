KAM: 66 proc. gyventojų pritaria visuotiniam šaukimui

„Kiekvieno piliečio indėlis į Lietuvos gynybą gali būti skirtingas, bet šiuo metu, kaip niekada, reikia ne tik norinčių, bet ir mokančių ginklu ginti mūsų valstybę, jeigu to prireiktų. Lengviausias ir greičiausias būdas būti pasiruošusiam tą daryti – atlikti karo tarnybą, kurią darome dar labiau patrauklesnę ir prieinamesnę“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa.

2026 m. įsigalios Karo prievolės pertvarka, pagal kurią daugiau pilnametystės sulaukusių jaunuolių bus kviečiami tarnauti. Be to, įgyvendinant naująją sistemą, bus mažinamos išimtys dėl tarnybos atidėjimo. KAM teigimu, tarnyba nebus atidedama studentams, į aukštąją mokyklą įstojusiems po to, kai jie buvo įtraukti į karo prievolininkų sąrašą.