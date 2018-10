Šiame tyrime kaltinimai pateikti pačiai partijai ir šešiems fiziniams asmenims – buvusiam „tvarkiečių“ atsakingajam sekretoriui Rimui Antanui Ručiui, verslininkams Rolandui Skaisgiriui, Peisachui Kačerginskiui, Giedriui Rakauskui, Vytautui Baniui, Justinui Garliauskui. Teisėsauga įtaria verslininkus už pagalbą partijai siekus jos poveikio Vidaus reikalų ir Aplinkos ministerijos viešuosiuose pirkimuose. „Tvarkos ir teisingumo“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad partija nusikaltimų nepadarė, nes ji nesprendė klausimų dėl jokių neskaidrių sandorių. Parlamentaras taip pat tvirtino, kad įtariami nusikaltimai vyko, kai jis nebuvo partijos pirmininkas. „Netikiu, kad partija galėjo prisidėti, nes tam turėjo būti valdybos ar prezidiumo sprendimai – vieni ar kiti“, – BNS ketvirtadienį sakė R. Žemaitaitis. „Aš manau, kad tai buvo vienasmeniškas vieno partijos nario veikimas partijos naudai. Teisme pateiksime savo argumentus, kad tam, jog partijai būtų reiškiami įtarimai, į nusikaltimą turėjo būti įtrauktas jos valdymo struktūra“, – pridūrė jis. Politikas tvirtino, kad jau seniai priklauso partijos valdybai ir „niekada joks klausimas, jokio svarstymo panašaus nebuvo“. „Netikiu, kad jie galėjo būti, nes kongrese ar taryboje būtų bent kalbos“, – kalbėjo R. Žemaitaitis. „Tvarka ir teisingumas“ kaltinama prekyba poveikiu, turto iššvaistymu, dokumento suklastojimu ir disponavimu suklastotu dokumentu, veikiant bendrininkų grupėje bei apgaulingu apskaitos tvarkymu. R. Skaisgirys: nesu kaltas ir tai įrodys teismas Vienas bylos epizodų yra susijęs su teisėsaugos įtarimais, kad privačios bendrovės padengė dalį „Tvarkos ir teisingumo“ remto renginio „Pirk dramblį“ sąnaudų. Teisėsauga nurodo, kad partija veikė per atsakingąjį sekretorių R. A. Ručį, jis pažadėjo ir susitarė su verslininku R. Skaisgiriu priimti 68 tūkst. eurų kyšį šio paramos koncerto forma. Anot pareigūnų, „Pirk dramblį“ koncerte viešinta partija ir jos lyderiai, formuojant apie juos palankią visuomenės ir rinkėjų nuomonę. Tuo metu R. A. Ručys kaltinamas už tai pažadėjęs paveikti Vidaus reikalų ir Aplinkos ministerijų valstybės tarnautojus, kad jie sudarytų išskirtines sąlygas nurodytoms įmonėms laimėti organizuojamus viešuosius pirkimus. Prekyba poveikiu kaltinamas R. Skaisgirys neigia kaltę. Pasak jo, teisėsaugos pateikiama 68 tūkst. eurų suma yra „laužta iš piršto“, nes pats renginys „Pirk dramblį“ kainavo maždaug dvigubai mažiau. Verslininkas teigė, kad „Tvarkos ir teisingumo“ pirmininkas Rolandas Paksas pats mokėjo koncertą transliavusiai „TV3“ televizijai už tai, kad taptų renginio globėju. Prodiuseris tvirtino neatsimenantis, ar dėl „Pirk dramblį“ bendravo su R. A. Ručiu, nes renginys buvo didelis ir dėl jo teko kalbėtis su daugybe žmonių. „Aišku, kad aš nepripažįstu kaltės ir man tai atrodo juokinga“, – BNS sakė R. Skaisgirys. „Nesu kaltas ir tai įrodys teismas“, – pridūrė jis. „Tvarka ir teisingumas“ kaltinama iš kyšių ar neteisėtai iššvaistyto turto gavusi daugiau nei 350 tūkst. eurų (1,2 mln. litų). Teisėsaugos duomenimis, šiuos pinigus partija panaudojo savo veiklai viešinti. Pasak prokuroro Martyno Jovaišos, „Tvarkai ir teisingumui“ pagal kaltinimus maksimaliai gresia 1,9 mln. eurų dydžio bauda, fiziniams asmenims – iki aštuonerių metų nelaisvės. Bylą nagrinės Vilniaus apygardos teismas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.