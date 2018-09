Jis į šias pareigas paskirtas be konkurso – teisingumo ministro Elvino Jankevičiaus pavedimu perkeltas iš Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento vadovo pavaduotojų. Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius BNS teigė, kad naujas konkursas į Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojus nebuvo rengiamas, ankstesniojo nugalėtojui pasirinkus kitą darbą. „Buvo kažkada skelbiamas konkursas, buvo Marius Švaikauskas laimėjęs, po to sekė ilgas laikas, patikrinimai, kol mes laukėm, staiga atsisakė, nes nuėjo į „Vilniaus vandenis“. Mes norėjome kuo greičiau, nes direktoriui vienam be pavaduotojo sekėsi sunkai“, – BNS sakė E. Jankevičius. Šią savaitę be V. Šarmavičiaus darbą pradėjo dar vienas naujas Kalėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas - buvęs Trakų rajono policijos viršininkas Valerijus Vincukevičius. Tačiau pastarasis buvo atrinktas konkurso būdu, jame įveikęs dar du pretendentus. V. Šarmavičius Kalėjimų departamente bus atsakingas už administravimą, viešuosius pirkimus, informacinių technologijų plėtrą ir administravimą, infrastruktūros ir turto valdymą. Taip pat koordinuos bei kontroliuos valstybės įmonės „Mūsų amatai“ veiklą. „Kalbant apie V. Šarmavičių, jis dirbo ministerijos departamento, kuris kuravo Kalėjimų departamentą, direktoriaus pavaduotoju. Tikrai labai gabus, jaunas, patyręs teisininkas. Mes norėjom greičiau, kadangi matėm, kad į prieš tai buvusį konkursą, kur M. Švaikauskas atsisakė, nieko gero negalėjom pritraukti. Galvojome, kaip tai padaryti, pasirodo, yra teisinis kelias, ir perkėlėme iš ministerijos į Kalėjimų departamentą“, – pasakojo ministras. V. Šarmavičius darbą Teisingumo ministerijoje pradėjo tapęs tuometinio ministro J. Bernatonio patarėju. Vėliau pradėjo dirbti ministerijos Administracijos ir baudžiamosios justicijos departamento direktoriaus pavaduotoju. E. Jankevičius teigė V. Šarmavičių į pareigas paskyręs įvertinęs jo kompetenciją, o partinė priklausomybė jokios reikšmės neturėjusi. V. Šarmavičius buvo opozicinės Socialdemokratų partijos narys, jos Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas. Prieš metus socialdemokratams nesutariant dėl tolesnio buvimo valdančiojoje koalicijoje su „valstiečiais“, V. Šarmavičiaus vadovaujama Socialdemokratų partijos Etikos ir procedūrų komisija buvo pasiūliusi šalinti dešimt Seimo narių senbuvių iš partijos, kurie vėliau atskilo ir sukūrė naują Socialdemokratų darbo partiją. V. Šarmavičius BNS patvirtino prieš pradėdamas darbą Kalėjimų departamente išėjęs iš Socialdemokratų partijos. „Suprasdamas, kad tai statutinė organizacija, norėdamas, kad nekiltų jokių interpretacijų, nuo visų politinių veiklų atsitraukiu, kad išvengčiau visų galimų interpretacijų. Šiuo metu aš nesu jokios politinės partijos narys“, – sakė V. Šarmavičius. Kalbėdamas apie būsimus darbus V. Šarmavičius sakė, kad pagrindinė jo atsakomybė bus laisvės atėmimo įstaigų modernizavimas. „Kalbant konkrečiai, kokie lūkesčiai formuojami mano pozicijai, jie labiausiai susiję su bausmių vykdymo sistemos infrastruktūros, laisvės atėmimo vietų atnaujinu, modernizavimu. Tai ir naujo Šiaulių tardymo izoliatoriaus statyba, ir kiti projektai, kur modernizuojamos įstaigos“, – sakė V. Šarmavičius. V. Šarmavičius yra buvusio ilgamečio Valstybės tarnybos departamento (VTD) vadovo Osvaldo Šarmavičiaus sūnus. O. Šarmavičius pernai baigęs VTD direktoriaus kadenciją netrukus laimėjo VTD direktoriaus pavaduotojo konkursą. VTD direktoriaus pavaduotojo konkurso komisijos pirmininku tuomet buvo E. Jankevičius, tuomet ėjęs premjero Sauliaus Skvernelio patarėjo pareigas. Portalui delfi.lt E. Jankevičius tuo metu tvirtino, kad O. Šarmavičius buvo geriausias konkurse dalyvavęs kandidatas. Delfi.lt rašė, kad O. Šarmavičius dar būdamas VTD vadovu patvirtino departamento direktoriaus pavaduotojo pareiginius reikalavimus.

