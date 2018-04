Kaip informavo departamentas, nuo antradienio sumažėjo struktūrinių padalinių skaičius – iš buvusių 16 skyrių liko 12, optimizuotos jų atliekamos funkcijos, atskirtos specialioji ir bendroji departamento kompetencijų sritys. Taip pat atsisakyta vieno iš trijų departamento direktoriaus pavaduotojų. Šiuo metu intensyviai vykdomas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybų sujungimas į naują juridinį asmenį – Lietuvos probacijos tarnybą. Visi pokyčiai, pasak departamento, derinti su profesinėmis sąjungomis. Pasak Kalėjimų departamento direktoriaus Roberto Krikštaponio, permainomis siekiama sukurti veiksmingą bausmių vykdymo įstaigų modelį. „Po bausmių vykdymo sistemos pertvarkos organizacija funkcionuos kaip laisvės atėmimo vietų įstaigų bei pertvarkytų probacijos tarnybų valdymo centras, užtikrinantis bendrus bausmių vykdymo politikos įgyvendinimo tikslus, o ypač – efektyvią nuteistųjų resocializaciją,“ – teigė R. Kikštaponis. Pertvarka departamente vykdoma po valstybinių, taip pat Teisingumo ministerijos auditorių nustatytų pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus, tvarkant valstybės turtą. Apie šias problemas viešai prabilo buvusi Kauno tardymo izoliatoriaus vyriausioji buhalterė Rasa Kazėnienė, šiuo metu dirbanti Teisingumo ministerijoje.











