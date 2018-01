Nuteistųjų maitinimo paslaugos perkamos Kauno tardymo izoliatoriuje, Marijampolės, Alytaus, Vilniaus pataisos namuose, savarankiškai šias paslaugas perka ir Lukiškių tardymo izoliatorius. Pasak Kalėjimų departamento, pirkimai vykdomi, nes baigiasi buvusios įstaigų sutartys. „2018 metų trečiąjį ketvirtį numatyta atlikti maitinimo paslaugų pirkimus ir kitoms bausmių vykdymo sistemos įstaigoms“, – BNS nurodė departamentas. Apie tai, jog ketinama centralizuoti viešuosius pirkimus bausmių priežiūros srityje, departamentas paskelbė po nustatytų įvairių viešųjų pirkimų ir kitų pažeidimų – po Teisingumo ministerijos atlikto tyrimo buvo atleisti arba atsistatydino net keli bausmių sistemos įstaigų vadovai, darbą paliko ir buvusi Kalėjimų departamento vadovė Živilė Mikėnaitė. Tiek Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), tiek auditą atlikusi Teisingumo ministerija rekomendavo nutraukti sutartis su keliose laisvės atėmimo įstaigose maitinimo paslaugas teikiančia bendrove „Niklita“. VPT, patikrinusi 2015 metų įmonės „Niklita“ laimėtą pirkimą dėl Kauno tardymo izoliatoriuje, nustatė, kad vienintelis „Niklitos“ akcininkas yra Valdas Kukta, Personalo skyriaus vadovės Ingridos Kuktienės sutuoktinis. Šią savaitę BNS skelbė, jog Teisingumo ministerijos atliktas 2015–2017 metų Pravieniškių auditas taip pat parodė pažeidimus, susijusius su keliomis bendrovėmis, taip pat ir „Niklita“, abejonių auditoriams sukėlė ir sutartys su parduotuvę pataisos įstaigoje turinčia bendrove „Pontem“ ir nuteistųjų matinimu besirūpinančia įmone „Kretingos maistas“, susijusias per akcininkus.











14 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.