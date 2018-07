Minėjimo organizatorių teigimu, būtent šiame kaime prasidėjo Didžiosios kovos apygardos partizanų veikla, čia partizanavo žinomas partizanų vadas Jonas Misiūnas, turėjęs „Žalio velnio“ slapyvardį. Minėjimo šventėje dalyvaus vietos bendruomenė ir valdžia, Seimo, kariuomenės atstovai, vyks koncertas. Partizaninis karas Lietuvoje prasidėjo 1944 metais. Jį paskatino okupacinės sovietų valdžios represijos, trėmimai į Sibirą ir prievartinis šaukimas į Raudonąją armiją. Ginkluotas pasipriešinimas tęsėsi iki 1953 metų.

