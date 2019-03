„DELFI diena“ pokalbyje – TS-LKD narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir asociacijos „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ atstovė Rasa Žemaitė.

Siūlo ministrui imtis lyderystės

Anot Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės, šis siūlymas yra tarsi paskata ministrui Aurelijui Verygai, kuriam vis dar trūksta lyderystės skiepų ir užkrečiamų ligų protrūkio klausimu.

„Tai yra vienas iš siūlymų, kurį mes suformulavome ministrui Verygai, nes manome, kad tymų protrūkio kontekste ir padėtyje, kai mažėja besiskiepijančių žmonių, nematome ministro ambicijos kovai su šiais dalykais, ir kad užkardytume kelią toms ligoms, kurios buvo suvaldytos skiepų pagalba, galima imtis įvairių priemonių. Vaiko pinigų klausimas – vienas iš pavyzdžių, ką turi kitos valstybės.

Taip, tai yra tikrai labai stiprus pasiūlymas, verčiantis suklusti, siekis atkreipti dėmesį, kad visuomenė pagalvotų, kad esame rimtoje padėtyje“, - laidoje sakė konservatorė.

Drausminamąsias priemones vertina skeptiškai

Žinoma, daugelis tokias drausminamąsias priemones vertina skeptiškai. R. Žemaitės teigimu, gana keistai skamba pasiūlymas atimti vaiko pinigus.

„Bet kokios baudžiančios priemonės yra drąsios diskusijai, bet per drąsios įgyvendinimui. Bet kokiu atveju gyvename šalyje, kurioje dėmesys šeimoms, paslaugos šeimoms, gerokai atsilieka lyginant su BVP nuo kitų šalių. To dėmesio paslaugomis, išmokomis tikrai galėtų būti daugiau, todėl tokią bausminę priemonę aš vertinčiau labai atsargiai. (…)

Aš suprantu argumentus kitose šalyse, kodėl tai galioja, iš esmės mes kalbame, kad neskiepytas vaikas gali papildomai kainuoti valstybei per jo gydymą, kai jis suserga. Todėl atitinkamai tie kaštai, kurie yra skiriami šeimoms per paramą, yra nukreipiami per sveikatą. Argumentai logiški“, - sako R. Žemaitė.

Tuo tarpu R. Morkūnaitė-Mikulėnienė tik dar kartą pakartojo, kad 8 pasiūlyti punktai yra tik būdas paskatinti diskutuoti ir ieškoti geriausio varianto.

„Tai nėra juoda ant balto užrašyta įstatymiškai. Vieni dalykai yra reguliuojami įstatymais, kiti ministro įsakymais reguliuojami dalykai. Vienas iš tų pasiūlymų, kuriuos mes teikiame, kad jeigu tu sąmoningai atsisakai skiepytis ir vėliau susergi ta užkrečiama liga, tai vėliau gydymo kaštus pasidengi pats. Tai toks dalykas yra reguliuojamas ministro.

Tie 8 mūsų sugalvoti punktai yra skirti tam, kad paskatintume ministrą lyderystei, kad atkreiptume dėmesį ir galbūt atrastume kažką, kas mums tiktų, kad suprastume skiepų naudą, kas yra moksliškai patvirtinta ir įrodyta“, - laidoje „DELFI diena“ kalbėjo politikė.

Dalis žmonių supanikavo

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga antradienį sukritikavo „masinį raginimą“ skiepytis, reaguojant į išaugusius susirgimų tymais rodiklius ir augantį skepticizmą dėl vakcinacijos.

„Raginimas visų masiškai dabar skiepytis sukuria keistą situaciją.

Dalis žmonių tiesiog supanikavo ir subėgo į privačias gydymo įstaigas“, – opozicinių konservatorių frakcijoje Seime sakė ministras.

Pasak jo, toks raginimas sukėlė skiepų nuo tymų kainą privačiose įstaigose, nors pačių vakcinų Lietuvoje kol kas netrūksta.

„Tas, ką siūlė komercinės klinikos, jau net iki 40 eurų buvo pakilusi kaina, o valstybė perka mažiau nei už 6 eurus tokią vakciną“, – kalbėjo A. Veryga.

Ragina kurti bendrą planą

R. Žemaitės teigimu, Lietuvoje vis dar nėra aiškaus ir konkretaus plano, kaip žmonėms aiškiai papasakoti, kodėl skiepai yra reikalingi.

„Kažkuriuo metu buvo labai daug kalbama apie tai, kad skiepai yra naudingi, apie pasekmes, jeigu yra nesiskiepijama, kuomet Vytenis Andriukaitis buvo sveikatos apsaugos ministru, jau tuomet buvo kilusios iniciatyvos apriboti teises vaikus vesti į darželius, jeigu jie yra neskiepyti.

Tos diskusijos yra labai menkos ir tuo dar metu, kai ministru buvo Andriukaitis, buvo labai griežtai išreikšta ministerijos nuomonė, sudėliotas planas, kaip bus viešinamas skiepų poreikis, pasekmės, kaip užauginti sveiką visuomenę, deja, bet kol kas plano neturime, kaip šeimas turi pasiekti ta informacija.

Turime alternatyvų šaltinį internete, gyvename visuomenėje, kurioje žmonės, kurie domisi argumentais, gali susirasti informaciją net internete lengvai. Žinoma, svarbu, kad ta randama informacija būtų pasiekiama ir kokybiška“, - sako R. Žemaitė.

Konservatoriai pasiūlė nemokėti vaiko pinigų savo atžalų neskiepijantiems tėvams, neleisti neskiepytiems vaikams patekti į darželius, padaryti privalomus skiepus su vaikų kolektyvais dirbantiems suaugusiesiems, neįleisti į Lietuvą nuo tymų nepasiskiepijusių užsieniečių.

„Registravau pasiūlymą, kad atsirastų mechanizmas, kaip patikrinti tuos žmones, kurie atvyko iš protrūkio šalies, pavyzdžiui, Ukrainos, ir galbūt valstybei būtų įmanoma neįsileisti ir taip apsaugoti savo gyventojus. Kitas dalykas, kad privalomas skiepas turėtų būti tiems žmonėms, kurie dirba su specialiomis grupėmis“, - kalbėjo konservatorė.

Opozicijos politikai taip pat siūlo valstybei kompensuoti žmonių pasitikrinimą dėl specifinio imuniteto nuo ligų, kurioms išvengti reikalinga vakcinacija.