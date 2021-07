Kaip Lukašenka mus visus kvailino: teks išmokti žaisti pagal kitas taisykles

„Prieš Lietuvą yra vykdomas hibridinis karas, todėl mums reikia veikti išvien“, – jau nesyk kartojo po pasienį ir savivaldybes, kur priglausti nelegalūs migrantai kelias savaites skrajojanti Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Tačiau tokie ir panašūs abstraktūs pareiškimai rodo, kad greitų netikėtos migrantų krizės sprendimo būdų tikėtis neverta. Neeilinė Seimo sesija, kariuomenės pasitelkimas, diplomatinių susitarimų su Iraku ir Turkija paieškos, galiausiai ir papildomų spygliuotos vielos užkardų tiesimas – visa tai tėra laikini, riboto poveikio sprendimai.

Dabar jau sutariama, kad atmetus radikalius ir viešojoje erdvėje vis garsiau skambančius sofų ekspertų pasiūlymus – nuo pasienio minavimo, migrantų šaudymo ir sanatorijos „Belarus“ arba Lukiškių kalėjimo užpildymo laukia ilgas, varginantis krizės suvaldymo kelias. O apie ilgalaikes pasekmes – problemas, susijusias su migrantų stovyklomis, dalies žmonių deportaciją, netgi galimą dalies jų integravimą viešai dar net nekalbama. Dabar užduotis paprasta: stabdyti srautą.

Ir nors numatyti tokią krizę dar prieš metus vargu ar kas galėjo, kyla vis pikčiau reiškiamų klausimų: kaip iš viso ne tik Lietuva leido sau tokį aplaidumą pasienyje? Kur ir kaip buvo naudojamos ES lėšos stiprinti išorinę Bendrijos sieną su šalimi, kurią ne pirmus metus (o nuo 1994-ųjų) valdo tulžingu elgesiu garsėjantis diktatorius – Aliaksandras Lukašenka? Ir tai yra klausimai ne vien Lietuvai, bet ir visai ES, kurią ne vienerius metus maustė Baltarusijos režimas.

ES Baltarusijai skyrė milijonus eurų

„Baltarusija netaps „pamazgų duobe“ neteisėtiems migrantams“, – sakė A. Lukašenka. Jei kas mano, kad tai tėra jo pareiškimas nuskambėjęs tik šią savaitę, tai klysta – tokie žodžiai buvo tarsi ištraukti iš lentynos. Lygiai taip pat A. Lukašenka kalbėjo 2017-ųjų pradžioje.

„Noriu pabrėžti, kad jokios pamazgų duobės negali būti. Mums svetimi migrantai nereikalingi“, – tų metų sausį kalbėjo A. Lukašenka. Tiesa, proga tokiam pasisakymui buvo kiek kitokia, nei dabar.

Dar 2016-siais atšilę ES ir Baltarusijos santykiai po to, kai A. Lukašenkos režimas paleido politinius kalinius bei eilinės Minsko santykių krizės su Maskva Baltarusijai tapo eiline proga išmelžti pinigų.

Tuomet Europos Komisija pažadėjo skirti 7 mln. eurų Baltarusijai kartu su tarptautine migracijos organizacija „įgyvendinant nereguliarios migracijos valdymo strategiją“, kitaip sakant spręsti migrantų problemas.

Už šiuo pinigus nutarta įkurti naujus arba renovuoti senesnius „migrantų laikino sulaikymo ir apgyvendinimo centrus“. Įvardytos ir tokių centrų vietos – Gomelyje, Lydoje, Novapolocke ir Vitebske. Tai buvo ne pirmas ir nepaskutinis ES projektas, siekiant stiprinti Baltarusijos gebėjimus riboti migrantų srautus – anksčiau už 2,2 mln. eurų iš ES Baltarusija pirmiausiai susiremontavo pasieniečių rengimo centrą Smurgainyse.

Už 7 mln. eurų nuo pernai iškilo naujas pastatas Novapolocke, kuris, skirtingais duomenimis, gali talpinti nuo 50 iki 200 migrantų. Rusijos žiniasklaidoje pasirodė netgi įspūdingesni skaičiai – esą Baltarusija pajėgs priimti iki 10 tūkst. migrantų. Tuomet Rusijos žiniasklaida, pirmiausiai Kremliaus ruporas „Sputnik“ išsijuosę rašė, kad ES finansavo tokius projektus, tiesa, įdomu tai, kad šių metų gegužę, prieš pat migrantų krizę Lietuvoje, šie tekstai buvo redaguoti.

Ir nors tais metais baltarusiai pripažino, kad nelegalių migrantų srautas buvo prislopęs, iš kelių tūkstančių migrantų sulaikymo centruose besiglaudžiančių nelegalių, be pilietybės ir prieglobsčio pasiprašiusių asmenų pernai teliko apie 500, beveik tūkstantis buvo deportuota.

Tačiau padėtis kardinaliai pasikeitė pernai po protestų prieš A. Lukašenką ir jo režimą, eilinį kartą suklastojusį prezidento rinkimus. Jau rudenį žiauriai protestus malšinusios režimo pajėgos sulaikytųjų neturėjo kur dėti.

Tuo metu Lenkijai ir Lietuvai kaltinimų tariamų provokacijų rengimu pasienyje, teritorinėmis pretenzijomis ir galimais teroro aktais nuo pernai ne vieną pažarstęs A. Lukašenka pasirinko konflikto eskalacijos kelią, atvedusį jį prie sankcijų.

Tiesa, ES lėšos Baltarusijos pasienio stiprinimo projektams jau įsisavintos, nepaisant dar pernai nevyriausybinių organizacijų pateiktų įrodymų, kad baltarusių pasieniečiai grubiai elgiasi su sulaikytais migrantais ir už ES pinigus įrengtas patalpas naudoja ne pagal paskirtį.

„ES politika yra spręsti migracijos problemas, perkeliant migrantus į trečiąsias šalis ir Baltarusijos atveju taip yra. ES linkusi mokėti pinigus režimams, suteikti jiems technologijas“, – teigė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologas Laurynas Jonavičius, pasidalijęs ir kitais ES finansuotais projektais, kuriuose matoma įranga, įsigyta Baltarusijos.

„Lukašenka tą supranta, bando tuo manipuliuoti ir žaisti. Čia kaip su politiniais kaliniais – prisirenki jų daug ir pardavinėji kaip demokratizaciją. Tai tas pats su migrantais: nestabdydamas įvažiavimo ir gaudamas pajamas jais manipuliuoji, ta tendencija akivaizdi. O ar Europa pasimokys – pamatysime, norėtųsi tikėti, kad nelips ant to paties grėblio“, – vylėsi ekspertas.

Testas Lietuvai prieš „Zapad“

Tuo metu kitas politologas, karybos studijų dėstytojas Deividas Šlekys iš to paties TSPMI atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje jau ne kartą nuskambėjusi frazė „hibridinis karas“ bei migrantų krizės sąsajos su rugsėjį vyksiančiomis Rusijos ir Baltarusijos karinėmis pratybomis „Zapad“ neatsitiktiniai.

Sukurti chaosą pasienyje ir juo pasinaudoti kaltinant „neteisėtas ginklas grupuotes“ – toks scenarijus išbandytas dar 2017-ųjų pratybų „Zapad 2017“ metu. Tiesa, tai nereiškia, kad migrantų krizė būtinai yra susijusi su šiemetinėmis pratybomis ir nereiškia, kad laukia neišvengiama reali konfrontacija pasienyje tarp Rusijos ir Baltarusijos su NATO šalimis – pirmiausiai Lietuva ir Lenkija.

Čia visą vaizdą mato ir kiti sąjungininkai – virš Lietuvos ratus nuolat suka JAV žvalgybiniai orlaiviai, pavyzdžiui E-8C J-STARS, kuris būdamas 10 km aukštyje virš Kauno gali sekti judėjimą sausumoje visame Lietuvos-Baltarusijos pasienyje.

