Kaip keisis JAV užsienio politika: suklusti turės ir Rusija, ir Lietuva

Po daug kam šokiruojančių 2016-ųjų JAV prezidento rinkimų rezultatų netrūko niūrių prognozių dėl artimiausių 4 chaotiškų metų. Ir nesuklysta: nepaisant raminimų, kad esą nesvarbu, kas vadovauja iš Baltųjų rūmų – JAV užsienio politika bent jau sąjungininkų atžvilgiu nekinta, Donaldo Trumpo administracijos veiksmai stebino, juokino, piktino, o dažniausiai glumino neprognozuojamumu.

Viena buvo aišku: D. Trumpas nežaidė pagal Vašingtone ir pasaulio diplomatijoje įprastas taisykles – vienu metu jis galėjo liaupsinti aukščiausius savo administracijos pareigūnus, o vėliau juos per „Twitter“ atleisti ir stačiokiškai išpeikti, vienu metu jis galėjo iškoneveikti, šantažuoti sąjungininkus, grasinti jiems ir bičiuliautis su diktatoriais, tačiau tuo pat metu priimdavo sprendimus, kurie kaip tik buvo naudingi tiek JAV galios įtvirtinimui, tiek ryšių su sąjungininkais sustiprinimui. Ekonominis pakilimas, JAV karinės galios augimas bei reikšmingas sugrąžinimas į Europą priskiriamas būtent D. Trumpo administracijai – net jeigu tik jo paskirtiems pareigūnams ar prižiūrimoms institucijoms.

Tačiau tokio chaoso kaina buvo nestabili užsienio politika, sumenkęs pasitikėjimas JAV patikimumu, pašaipos iš galingiausios pasaulio valstybės ir susipriešinusi amerikiečių visuomenė. Jei pastarąją suvienyti kviečiantis J. Bidenas gali manyti, kad viskas priklauso nuo jo, tai užsienio politikoje Amerikos įvaizdį pataisyti gali būti dar sunkiau, mat prarasta tiek laiko, tiek įdirbio.

Dar daugiau, istoriškai palankiau ir viltingiau į JAV žiūrinčios valstybės, tarp jų ir Lietuva net ir viešai to nepripažindamos laikosi tradiciškai atsargesnės pozicijos, kai JAV prezidento administracija – demokratų rankose. Po 2009-2016 metų Baracko Obamos kadencijų nusvilusios kai kurios Europos šalys gali pagrįstai kelti klausimus, ar B. Obamos viceprezidentu buvusio, o dabar JAV vadovausiančio J. Bideno užsienio politikoje nebus kartojamos tos pačios klaidos. Juo labiau, kad J. Bideno komandoje – jau matyti žmonės iš B. Obamos laikų.

Amerikos diplomatijos galia grįžta?

Šią savaitę paaiškėjus, kad išrinktasis JAV prezidentas planuoja paskirti valstybės sekretoriumi diplomatijos veteraną Antony Blinkeną, o patarėju nacionalinio saugumo klausimais – ne mažiau patyrusį Jake'ą Sullivaną, pasipylė vertinimų ir drąsių prognozių banga.

Esą pagaliau JAV užsienio ir saugumo politikoje bus daugiau aiškumo, nuoseklumo, mažiau improvizacijų bei netikėtų sprendimų per „Twitter“. Tokia žemoka kriterijų kartelė po 4 metų D. Trumpo administracijos vis dėlto nekeičia atsargaus optimizmo ir teigiamų išankstinių pareiškimų.

„Su Tony Blinkenu JAV valstybės sekretoriaus pareigose ir Jake'u Sullivanu – patarėjo nacionalinio saugumo klausimais pareigose JAV vėliava vėl grįžta į mūsų pasaulį, kaip diplomatijos supergalios“, – džiugesio neslėpė garsus Švedijos diplomatas Carlas Bildtas.

With Tony Blinken as Secretary of State and Jake Sullivan as National Security Adviser 🇺🇸 is back as a superpower of diplomacy in our world. pic.twitter.com/eMKyDT91P2