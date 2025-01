Kaip iš tikrųjų pasirengėme Trumpo administracijai: Lietuva, Latvija ir Estija atrodo labai skirtingai

Be to, Baltijos šalyse, kurios puikiai suvokė visai realų D. Trumpo grįžimo į Baltuosius rūmus scenarijų bei to pasekmes, dar prisimenama jo pirmoji kadencija, kuri, nepaisant visų audrų, kurias kėlė D. Trumpo pareiškimai, išėjo į naudą: JAV pajėgumai regione tik sutvirtėjo, amerikiečių karinis buvimas Lietuvoje buvo dar labiau įtvirtintas, o lietuvių, latvių ir estų politikai bent jau viešai neleido sau šaipytis iš D. Trumpo, kitaip, nei kai kurių Europos didžiųjų valstybių politikai.