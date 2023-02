Kaip ir kada Ukraina atsikovos Krymą: viešai kalba viena, o kokia padėtis yra iš tikrųjų

Kartoti, regis, akivaizdžius, bet ukrainiečiams svarbius dalykus yra svarbu. Taigi, Krymas – tai Ukraina, kad ir ką sakytų Vladimiras Putinas. Daug metų ši frazė tebuvo šūkis, kuriuo vieni nuoširdžiai tikėjo, o kiti jau susitaikė su praradimu – 2014 m. Kremliaus aneksuotoje Ukrainos teritorijoje rusai, regis, rimtai įsitvirtino, išmušti juos iš čia būtų sunku ir labai rizikinga.

Bet dar vasarą, kai prasidėjo Ukrainos kontrpuolimai įvairiomis kryptimis, o pasaulis pamatė, jog „antra pasaulio armija“ vadinta Rusijos kariuomenė tėra netvarkinga mobilizuotų čmobikų ir iš kalėjimų paleistų nuteistųjų minia, vadovaujama neypatingai sumanių generolų, kuriuos V. Putinas keičia lyg kojines, optimizmo pliūpsnis vėl nuvilnijo Ukrainoje.

Juo labiau, kad okupuotame Kryme ėmė griaudėti sprogimai, naikinę karines bazes, garsųjį tiltą per Kerčės sąsiaurį, o pusiasalyje įsikūrę rusai sudvejojo dėl „amžiams susigrąžinto Krymo“ ir tūkstančiais spruko iš čia į tėvynę. Karas Ukrainoje pakrypo netikėta linkme.

Netgi Vašingtonas leido suprasti: taip, Krymas yra ne šiaip Ukrainos dalis, bet ir visi priešininko kariniai taikiniai yra teisėti, jokių problemų. Bet savaime atakuoti taikinius Kryme – tai dar ne išvadavimas. O kokia yra tolesnė strategija, bet aiškesnis planas dėl Krymo – kodėl ir kaip ukrainiečiai jį galėtų bei privalėtų atsiimti?

Aiškių atsakymų nėra iki šiol – tik vis radikalesnių nuomonių išsiskyrimų, karui klimpstant į sekinančią, alinančią fazę ir laukiant pavasarinių puolimų. Jų galima baigtis vertinama skirtingai – nuo nereikšmingų teritorinių pokyčių pasiektų didele gyvybių sąskaita iki dramatiškų proveržių, Rusijos arba Ukrainos pralaimėjimų mūšių laukuose. Krymas atrodo dramatiškas susidūrimas, kuris gali lemti abiejų šalių ateitį. Tačiau nei aiškaus plano, nei sutarimo nėra. Ką tai rodo?

Į vieną klausimą atsakymas jau aiškus

Pirmas akivaizdus dalykas dėl kurio, regis, niekas nesiginčija, išskyrus pačią Rusiją ir kelias jai pritariančias „pažangias“ valstybes, tokias kaip Nikaragva, Sirija, Šiaurės Korėja, Krymas priklauso Ukrainai ir yra neteisėtai okupuotas.

Iš šios išvados kildinamas ir pagrindas, kodėl ukrainiečiai privalėtų atsiimti jiems priklausančią teritoriją: jei jiems pavyko atsiimti Chersoną, atsikovoti Charkivo sritį, kur Kremlius pagal Krymo pavyzdį mėgino steigti tai „liaudies respublikas“, tai nebeapsimetinėdamas bandė jas prijungti prie Rusijos federacijos po tariamų referendumų, tai kodėl tai negali pavykti su Krymu?

Šios teorijos šalininkai po Ukrainos pajėgų pergalių vasarą-rudenį tapo tokiais optimistais, kad pasiklausius jų gali susidaryti įspūdis, jog Krymo atsiėmimas tėra laiko klausimas.

Pavyzdžiui, buvęs JAV pajėgų vadas Europoje, generolas Benas Hodgesas jau kurį laiką nepailstamai kartoja: Krymą galima ir reikia susigrąžinti, ukrainiečiams tereikia toliau ir sparčiau teikti visą jų trokštamą karinę pagalbą, nes alternatyvų tiesiog nėra. B. Hodgesas jau netgi yra įvardijęs galimą datą, kai Krymo susigrąžinimas įvyks – iki 2023-ųjų vasaros pabaigos.

Bet svarbiau už šią prognozę, regis, yra B. Hodgeso kartojama argumentacija bei receptas, kaip tai ukrainiečiai gali padaryti. Argumentai atrodo logiški: jeigu Rusija kontroliuoja Krymą, jie visada galės vėl po dvejų, trejų ar ketverių metų pulti Ukrainą – būtent iš Krymo rusams labiausiai sekėsi vykdyti savo puolimą 2022-ųjų vasarį-pavasarį.

Baimė, kad Vakarai vėl praras susidomėjimą, kaip jau buvo praeityje, yra reali, o tebeturėdami Krymą, rusai Ukrainą dar galės smaugti ekonomiškai: trikdydami visų Ukrainos uostų veiklą.

„Krymas yra esmė. Be Krymo Ukraina niekada nebus saugi tol, kol Rusija iš ten galės apšaudyti Ukrainos miestus, blokuoti Odesą, prieigą prie Azovo jūros. Kyjivas ir patys rusai tai supranta. O rusai tikisi, kad mes, Vakarai, galiausiai po kelerių metų nustosime remti Ukrainą, prarasime susidomėjimą regionu“, – „Delfi“ pakartojo B. Hodgesas.

Tai, kad Kryme gyvena ne tik daug Rusijos piliečių – atsikėlusių ar po 2014-ųjų priėmusių Rusijos pilietybę, bet ir rusakalbių, kurie po tiek laiko gali būti lojalūs Kremliui, priešintis Ukrainai, šios pajėgoms net ir sugrįžus į Krymą, anot B. Hodgeso, nėra esminis veiksnys.

„Ukrainiečių deportacija ir rusų perkėlimas į Krymą yra dirbtinis veiksmas ir nekeičia Ukrainos teisėtų reikalavimų“, – pažymėjo B. Hodgesas. Vis dėlto šis argumentas, kaip ir numanomas Krymo susigrąžinimas neatsako į iškeltus klausimus dėl Rusijos reakcijos: ar rusai, tiksliau pats Kremliaus režimas, toks, koks jis yra, gali sau leisti tokį pralaimėjimą, t.y. Krymo praradimą?

Rusija gali pralaimėti, tačiau jau ne vienas ekspertas pažymėjo, kad pralaimėjimas mūšio lauke dar nereiškia Ukrainos ir Rusijos karo pabaigą. Karas gali tęstis, tai gali būti tik vienas jo etapų ar netgi vienas iš būsimųjų dvišalių konfliktų.

Be to, visada yra branduolinio ginklo panaudojimo rizika. Apie tai pastaruoju metu nuolat kalba buvęs Rusijos prezidento kėdės šildytojas, dabar Saugumo tarybos vadovo (t.y. paties V. Putino) pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas, kuris reguliariai svaidosi grasinimais.

International law respects the will of the people. Crimea is 🇷🇺. Attacking Crimea means attacking Russia and escalating the conflict. The Ukrainian gang of drug addicts must understand that such attacks will be met with inevitable retaliation using weapons of any kind