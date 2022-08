Kaip ir kada baigsis karas Ukrainoje: prognozės nedžiugina, bet vienas dalykas aiškus ir labai svarbus

Po 8 metų nepaskelbto karo Ukrainoje, vasario 24-ąją Rusijos agresija viską sustatė į savo vietas: kas teisingai prognozavo įvykių eigą, o kas tik begėdiškai melavo ar pilstė iš tuščio į kiaurą dėl to, kam gali, o kam negali ryžtis Kremlius.

Kam reikėjo ruoštis, o kaip iš tikrųjų pasiruošė ne tik Rusija, kuri pratybose demonstravo ambicijas tapti antra pasaulio karine galybe, bet ir ukrainiečiai bei Vakarai, taip pat ir Lietuva.

Kiek iki didžiausio konvencinio konflikto Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų kalbėta apie kibernetinių, dezinformacinių, hibridinių operacijų svarbą – politikai, ekspertai ir kariškiai Vakaruose rašė, šnekėjo, tarsi kinetinio, didelio intensyvumo karo, kur susiduria du lygiaverčiai priešininkai, laikai yra praeityje. Dabar esą viskas vyks švariai, nuotoliniu būdu, lyg darbas pandemijos įkarštyje. O jei kam reikia ruoštis tai hibridiniam karui.

„Dabar jau galiu drąsiai sakyti, nes niekas manęs nesaisto: nuo pat pradžių taip maniau – nėra tokios sąvokos, kaip hibridinis karas. Tai išradimas ir politikų neįgalumo 2014 metais pateisinimas.

Vakaruose mes išradingi, išradinėjame terminus. Bet nėra jokių hibridinių karų, tai įprasta priminė normalaus karo fazė, kuri buvo visais laikais. Tai perdėta, tai stabdo ir mus, ir stabdo pasiruošimą konvenciniams karams. Labai svarbu tai atpažinti, ruoštis, bet tai nėra atskira šaka“, – laidoje „delfi tema“ teigė atsargos pulkininkas Gintaras Ažubalis.



Išties, realiame kare viskas pasirodė gerokai komplikuočiau – tai yra toks pats purvinas, žiaurus, artilerijos apšaudymų, bombų, civilių ir belaisvių žudynių lydimas karas, kur vėl vieni prieš kitus apkasuose stoja pėstininkai, šarvuotoji technika, kai visi yra pažeidžiami ne tik sparnuotųjų raketų, bet ir bepiločių orlaivių, informacinių, psichologinių operacijų – visa tai tapo baisia realybe.

Bet žiniasklaida mėgsta ir privalo kelti klausimus: o kas bus toliau? Ko galima laukti ir ar tai įmanoma po to, kai, regis, taip skaudžiai apsirikta su prognozėmis vasario mėnesį, kai viskas keitėsi nuo „puls-nepuls“ iki „Kyjivas kirs per tris dienas – ukrainiečiai kontratakuos ir atsiims Krymą“?

Kodėl reikia nusiteikti ilgam karui

„Aš paprastai sakyčiau: reikia baigti kalbėti apie lūžinius momentus, nes jų viena ar kita raketinė sistemą jų nepadarys. Ruoškimės ilgam karui, mąstykime 2023-2024 metų kategorijomis.

Ypač, jei kontekste matysime aktyvią konvencinę kovą, artilerijos, šarvuotosios technikos naudojimą, bet ir partizaninę karybą. Rusija nenusileidžia.

Atsiminkime, kad ji Kryme ji įsitvirtinusi gerai, jos išstumti taip lengvai nepavyks. Ukraina ginkluotės gauna, informacija dviprasmiška, ar to pakanka, bet ko tikrai nepakanka, tai parengtų karių. Ir kalbu ne apie tūkstantį ar dešimt tūkst., o gerokai daugiau“, – pažymėjo Vilniaus Universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas, karo studijų dėstytojas Deividas Šlekys.

Klausimai kas ir kada parengs pakankamą kiekį karių yra atviri – dabar iniciatyvos ėmėsi britai, prisidėjo kitos šalys, tarp jų ir Lietuva, bet tai nėra trumpalaikis procesas.

„Vienas veiksnys, kuris labai svarbus, yra ruduo – šlykštus ruduo, dar šlykštesnė žiema, kuri įprastai būna geras rusų sąjungininkas galintis įkąsti abi kariaujančias puses fronto linijoje. Kitas dalykas, ką daugelis ekspertų sako apie patinę situaciją, tai, kad nė viena pusė nesugeba sugeneruoti pakankamai personalo, kovinės technikos išteklių ir tai stabdo veiksmus“, – pažymėjo G. Ažubalis.

Išties, ta karinė Vakarų parama, ypač šarvuotąja technika, artilerija, jei ir buvo vilčių, kad ji suteiks ukrainiečiams papildomų pajėgumų vystyti kontrpuolimus, iš tikrųjų tapo nuostolius kompensuojančiu veiksniu – dažnai pamirštama ar nenorima kalbėti, kad ne tik rusai, bet ir ukrainiečiai patyrė didelius nuostolius.

Ne tik gyvosios jėgos – Ukraina pripažįsta netekusi 9 tūkst. karių, bet ne mažiau svarbu yra ir sunaikintos kovinės technikos vienetai, be kurių neįmanoma vykdyti ne tik kontratakų, bet ir efektyviai stabdyti rusų puolimus kritiniuose sektoriuose.

O dar, anot Ažubalio, svarbus ne tik savaiminis personalo parengimas, bet ir štabų veikla. Neretai Ukrainos sąjungininkai mėgsta aiškinti, kad tai Vakarų šalių kariuomenėms teks mokytis iš ukrainiečių, kurie savo kailiu pirmieji patyrė Rusijos, iš esmės Šaltojo karo laikų sovietinės armijos mokyklos ir šiuolaikinių reformų aplopytos kariuomenės smūgius.

Ir tai yra tiesa – retas Vakarų šalies kariškis yra patyręs, ką reiškia uraganinės artilerijos, salvinės ugnies apšaudymai, tankų, naikintuvų, atakos sraigtasparnių ar bepiločių orlaivių atakos – ukrainiečiai ir kartu su jais besikaunantys savanoriai tai patiria kasdien. Tačiau kartu tai yra pusė tiesos.

Efektyvus štabų darbas planuojant jungtines operacijas, anot G. Ažubalio, vis dar stringa – tiek ukrainiečių, tiek rusų gretose, kurie nesugeba išnaudoti visų turimų arba trūkstamų pajėgumų.

O dar yra ir nuostoliai – ne tik eilinių karių, skyrių, būrių, kuopų vadų, bet ir didesnių vienetų – abejose pusėse žūsta aukšto rango karininkai – majorai, pulkininkai, generolai, kuriuos parengti užtrunka labai daug laiko, pastangų.

„Abi pusės turi problemų, kai kalbame apie jungtines sutelktų pajėgų operacijose. Lūkesčiai dėl kontrpuolimo yra perdėti, jei negali vykdyti jungtinių pajėgų operacijų. O dabar abi pusės kariauja manevrinį arba statinį karą sausumoje. Gera žinia ta, kad išpūstas burbulas apie Rusijos oro pajėgas sprogo – per šešis mėnesius jie nesugebėjo pelnyti oro viršenybės ore, tai gali būti lemiamas veiksnys“, – pažymėjo trijų dešimtmečių patirtį sukaupęs pulkininkas.

Perspėjimo būtų daugiau, nei 48 valandos

D. Šlekys pripažino, kad kaip ir karo pradžioje, taip ir dabar prognozuojant, kas laukia toliau, visada reikia įvertinti karo miglos, iškreipto paveikslo veiksnį: jis iki šiol nėra smarkiai pakitęs – rusų propagandistai toliau skalambija apie pergales fronte, nors Rusijos pajėgos per kelias savaites tepasislenka po kelis kilometrus į priekį, bet ir ukrainiečiai, net ir pripažindami savo nuostolius, vis dar formuoja savo įrėmintą vaizdą.

Būtent todėl perdėtos viltys dėl ukrainiečių kontrpuolimo gali būti pavojingos ar ne visai tikslios. Tiesa, kitaip, nei karo pradžioje, anot D. Šlekio, vis daugiau Vakarų šalių analitikų patys vyksta į Ukrainą, apklausinėja karius, sprendimų priėmėjus, vertina iš rusų paimtą arba sunaikintą kovinę techniką, fiziškai vietoje tiria realią situaciją.

Būtent tai leidžia matyti bent šiek tiek aiškesnį karo paveikslą, kai vieni dalykai pasitvirtina, o kiti pasirodė tesantys mitai arba tampa vertingomis, kitoms šalims pritaikomomis pamokomis.

Pavyzdžiui, pasak G. Ažubalio, dar pernai lapkritį tapo aišku, kad Rusija telkia pajėgas invazijai – apie tai ukrainiečius ypač aktyviai perspėjo JAV ir sąjungininkai, kurių žvalgybiniai pajėgumai leido susidaryti aiškų paveikslą, duoti laiko pasirengti. Žvalgybinę informaciją ukrainiečiams sąjungininkai teikė ir nuo pirmųjų karo dienų.

