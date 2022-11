Nori mirti kare, kad mirtų ir jo vaikai

„Kviečiu visus musulmonus, visus kaukaziečius, čečėnus. Ko jūs sėdite, burkitės, formuokite pulkus, batalionus, aš jus aprūpinsiu, aprengsiu, apginkluosiu. Jūs turite kovoti, ginti mūsų mylimo pranašo interesus, Koraną, valstybę, suverenitetą.

Kuo jūs tapsite, jeigu šiandien nepakilsite prieš šiuos šakalus, prieš šaitanus (šėtonus – red.), prieš satanizmą, fašizmą. Kiekviena motina, kiekvienas tėvas turi duoti savo sūnų, kad gintų musulmonų, krikščionių interesus. Kad gintų tradicijas, papročius, religiją“, – paviešintame vaizdo įraše kalbėjo Čečėnijos prezidentas R. Kadyrovas.

Ne itin rišliais sakiniais, nuolat kartodamas pajuokos objektu jį pavertusį žodį „don“, Čečėnijos despotas kalbėjo apie tariamą šio karo sakralumą, sakė svajojantis jame numirti, kad mirtų ir jo paties vaikai.

Kadyrov again has an aggravation of his mental disorders