O ar klausyti tradicijų ir seksualinius santykius pradėti kuo vėliau? O ką duoda ankstesnis intymumo pasitikrinimas? Kas blogo gali atsitikti, jei daug iniciatyvos seksui parodo moteris? O kuo nukenčia vyras, kuris nuolat turi rodyti iniciatyvą pirmas? Kaip tolesnį iniciatyvos rodymą paveikia barniai dėl seksualinių klausimų? Ir kuris gi bei kokiu būdu iniciatyvą turėtų rodyti?

Psichologė G. Petronienė įvardijo, kad, remiantis tyrimais, poros intymiais santykiais vidutiniškai užsiima ketvirto susitikimo metu. „Reikia pasižiūrėti, kaip žmonės dera šiuo klausimu, nes niekam ne paslaptis, kad žmonės gali būti labai skirtingi biologiškai. Vienas lėtas, kitas labai greitas. Jie tų dalykų nežino. Susidraugauja, prisiriša ir paskui neišeina. Tai didžiulė trauma, – kalbėjo G. Petronienė. – Dar vienas dalykas. Yra vyrų, kurie yra moterų medžiotojai. Jiems moteris yra įdomi tol, kol neprieinama. Jei moteris du-tris mėnesius „laužosi“, yra neprieinama, o galiausiai jis prie jos priėjo, op ji ir nebeįdomi, o ji jau prisirišo per tuos kelis mėnesius.“

Psichologas A. Jančiauskas pastebėjo, kad žmonės anksčiau sueina į lytinį intymumą nei į emocinį intymumą. Tai jis vadino liūdna tendencija.

„Kitas liūdnas aspektas – mes kalbame apie tai, kad pas žmones stipriai didėja kiekis partnerių, turėtų per gyvenimą. Galima sakyti, kad jie daug partnerių įsileido į savo intymią erdvę ir kiekvienas įsileistas partneris, kai jis išeidinėja iš tos erdvės – skauda. Reiškia, kiekvienas išėjimas žmonėms sukelia labai daug skausmo“, – teigė A. Jančiauskas. Jo teigimu, daug lengviau išsiskirti tol, kol žmonės dar neturėjo lytinių santykių.

G. Petronienė įvardijo, kokios gali būti partnerių nesuderinamumo priežastys: sunkiai sutaria flegmatikai su cholerikais, nes esą vienas būna šaltas, kitas – priešingai; sunkiai lovoje sutaria ir tie, kurie ne vienodu ritmu patiria pasitenkinimą – vienas labai greitai, o kitas dar tik pradeda. Dar viena psichologės įvardyta priežastis – seksualinis išsilavinimas. „Labai skundžiasi ypač merginos, bet ir vaikinas vienas kitas, jei jis yra turėjęs partnerių ir jau yra įsivažiavęs į meilės meną, staiga sutinka pirmoką, kuris nei kažką moka, nei kritikuoja save, kad nemoka“, – teigė G. Petronienė ir pridūrė, kad yra tokių, kurie net nenori mokytis.

O kuri lytis turi dažniau rodyti iniciatyvą? „Statistika yra toje pusėje, kad vyrai daug dažniau inicijuoja seksualinius santykius, kaip ir visuomenėje susiformavę stereotipai, kuriuos dažnai girdime. Statistika yra tokia, kad vyrai dvigubai dažniau inicijuoja nei moterys, – kalbėjo psichologas. – Nors dažnai kalbantis su klientais apie seksualinius santykius atrodo, kad statistika yra dar stipresnė vyrų pusėje.“

G. Petronienė teigė, kad vyrai dažnai bijo rodyti iniciatyvą dėl to, kad bijo būti atstumti, o moterys bijo, kad apie jas bus pagalvota kaip apie laisvo elgesio moteris.

A. Jančiauskas pridūrė, kad vyrų noras dažnai būna stipresnis nei moterų. „Šioje vietoje atrodo, kad daug argumentų yra į tą pusę, kad vyrai apskritai turi stipresnį seksualinį potraukį nei moterys. Yra nuomonių, kurios sako, kad net dvigubai stipresnį. Visa pornografijos industrija daug stipriau nukreipta į vyrus, prostitucijos industrija nukreipta į vyrus. Yra tyrimų, kurie sako, kad du trečdaliai vyrų net ir santuokoje masturbuojasi, kai tuo metu moterų – tik trisdešimt procentų, – kalbėjo A. Jančiauskas. – Kitas įdomu tyrimas – buvo nagrinėjami kunigai ir vienuolės. Didesnė dalis kunigų, nors ir duoda įžadus apie tai, kad gyvenime neturės seksualinių santykių, bet tuos įžadus sulaužo. Kita įdomi statistika buvo apie tai, kad daug didesnė dalis moterų, turėdamos seksualinius santykius kartą per mėnesį, sako, kad jos yra patenkintos, kad joms yra gerai.“

G. Petronienė teigė, kad požiūris, jog vyrus labiau traukia lytiniai santykiai, yra istoriškai nusistovėjęs. Esą ankstesniais laikais moterys turėjo būti uždaresnės dėl paprastos priežasties – vienintelė kontracepcija tais laikais buvo susilaikymas, tad partnerių gausa būtų reiškusi ir vaikų gausą.

Psichologės nuomone, jei moteris elgiasi reikalaujančiai, vyrui gali dingti noras. „Yra didelė bėda, kad tiek vyrai, bet dar labiau moterys, vietoje to, kad komunikuotų, kad „ei, žmogau aš norėčiau su tavimi suartėti, pasimylėti“, jie komunikuoja atvirkščiai. Per reikalavimą ir per kritiką“, – kalbėjo G. Petronienė.

„Yra tas žaidimas, kai pačioje pradžioje vyras bando pasiekti moterį ir su ja permiegoti, moteris kažkaip pristabdo. Dažnai tas pristabdymas reiškia kelias žinutes. Reiškia, kad „aš turiu aukštą savivertę ir su bet kuo aš į lovą nesigulu“. Iš principo, tai ne tik apie mylėjimąsi, tai ir apie mokėjimą save vertinti. Iš kitos pusės, tai „aš moku save kontroliuoti ir sugebu sukontroliuoti savo tam tikras fiziologines traukas vardan tam tikrų savo moralinių įsitikinimų“, – kalbėjo psichologas A. Jančiauskas.

Jo teigimu, vis dar kur kas dažniau vyras inicijuoja, o moterys stabdo. G. Petronienė pridūrė, kad norėtųsi, jog statistika keistųsi ir 30-40 procentų moterų pačios pradėtų imtis iniciatyvos. „Tada abu jaučiasi abu norimi ir kaip pora turi daug daugiau judėjimo laisvės“, – teigė G. Petronienė.

