Pavadinimą šiuo metu bevardei gatvės atkarpai sostinės senamiestyje, šalia centrinio pašto siūlo suteikti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA – KŠS) atstovai. LLRA-KŠS deleguota vicemerė Edita Tamošiūnaitė sako, kad tai galėtų būti padaryta iki vasario 16-osios, kuomet Lietuvoje lankysis Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda.

„Tai būtų iš mūsų, vilniečių pusės, kaip Lietuvos piliečių, gražus gestas, simbolis (...) Mūsų frakcijos teikimu norime įamžinti būtent šio Lietuvos mylėtojo L. Kaczynskio vardą“, – į tarybos narius kreipėsi E. Tamošiūnaitė.

Ji priminė, kad prieš beveik 8 metus, po L. Kaczynskio tragiškos žūties, tuometinė savivaldybės pavadinimų komisija jau buvo priėmusi sprendimą įamžinti jo atminimą. Buvęs meras Artūras Zuokas tikino, kad tuomet klausimas tarybai net nepateiktas, nes ši vieta pasirodė per prasta, be to, laikytasi principo, jog nauji pavadinimai gatvėms senamiestyje nėra suteikiami.

„Lenkijos prezidentas lankėsi Lietuvoje 16 kartų, visus kartus buvo Vilniuje, mylėjo Lietuvą, palaikė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su mūsų prezidentu Valdu Adamkumi. Jis tikrai yra didelis Lietuvos draugas“, – pažymėjo E. Tamošiūnaitė.

Opozicijos atstovai piktinosi, kad toks siūlymas tarybai teikiamas apeinant įprastai pavadinimus siūlančią Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisiją, svarstė, ar centrinė miesto vieta nebūtų tinkamesnė įamžinti Lietuvos atstovams, o ne kaimyninės šalies prezidentui, taip pat teiravosi, ar žuvusio Lenkijos prezidento vardas būtų įrašytas lietuvių, ar lenkų kalba.

„Šiandien mes savo sprendime teikiame taip, kaip nustato Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK), sprendime tai nurodyta. Kaip žinia, yra įprasta praktika šios kadencijos, kai šalia lietuviško pavadinimo atsiranda ir kita kalba pavadinimas. Yra ir Warszawska, ir Islandijos gatvė. Tad ta dekoratyvinė lentelė (lenkų kalba – BNS), irgi, manau, niekam nesutrukdytų“, – tarybos nariams sakė vicemerė.

Ji atkreipė dėmesį, kad sprendimą reikėtų priimti greičiau, nes artėjantis laikotarpis svarbus abiems valstybėms: vasario 16-ąją Lietuva minės valstybės atkūrimo šimtmetį, Lenkija savo šimtmetį švęs lapkričio 11-ąją. E. Tamošiūnaitė žadėjo, jog sprendimas iki vasario 7-osios, kito tarybos posėdžio, bus suderintas ir su savivaldybės pavadinimų komisija, ir su VLKK.

Įprastai Vilniuje garbingų asmenų atminimas įamžinamas praėjus bent 10 metų nuo jų mirties, išskyrus Vilniaus garbės piliečius – E. Tamošiūnaitė tikino, kad aštuoneri metai yra arti šio laiko.

Panašią iniciatyvą turėtų svarstyti ir Vilniaus rajono savivaldybės taryba – L. Kaczynskio vardas, jei pritars politikai, bus suteiktas aikštei prie Houvalto rūmų Maišiagaloje. LLRA-KŠS nurodo, kad būtent į Maišiagalą L. Kaczynskis vyko lankydamasis Lietuvoje pirmąjį kartą – čia jis kartu su tuometiniu Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi aplankė Vilniaus krašto patriarchą kunigą prelatą Juzefą Obrembskį, artėjant jo 100–mečio jubiliejui. Vilniaus rajono merė Marija Rekst pažymėjo, kad Vilniaus rajono savivaldybė taip pat įrengs šį faktą pažyminčią memorialinę lentą šalia J. Obremskio muziejaus.

1949-aisiais gimęs teisininkas L. Kaczynskis su žmona Marija žuvo 2010-aisiais per lėktuvo katastrofą Rusijoje, Smolensko apylinkėse, eidamas Lenkijos prezidento pareigas. Kartu žuvo dar beveik šimtas aukšto rango Lenkijos politikų, kariuomenės, valstybės institucijų atstovų, dvasininkų.