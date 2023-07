Ką sumanė Putinas ir Lukašenka: Lenkiją taikiniu pasirinko neatsitiktinai, eilėje laukia ir Lietuva

Tai, ką sau pastaraisiais metais leidžia V. Putinas ir A. Lukašenka viešų susitikimų metu, primena gerai surežisuotą spektaklį: visi supranta, kad pasirodymai prieš kameras tėra vaidinimas, o jame išsakomos frazės nebūtinai turi ką nors bendro su realybe. Bet dažniausiai nereaguoti negali.

Dar praėjusią savaitę V. Putinas apkaltino Lenkiją, kad ši Ukrainos vakaruose ir Baltarusijoje tariamai turi teritorinių ambicijų. Lenkija esą neturėtų pamiršti, kad tam tikras tikras teritorijas jai po Antrojo pasaulinio karo „padovanojo Sovietų Sąjungos lyderis Josifas Stalinas“.

Suprantama, tai sukėlė Lenkijos pasipiktinimą – Rusijos ambasadorius iškart iškviestas ant kilimėlio, jam priminti sovietų nusikaltimai, Stalino suokalbis su Hitleriu pasidalijant Lenkiją 1939 m., ir tai, kad buvusias Vokietijos žemes po karo Lenkijai dovanojo ne vienas Stalinas, o tai buvo Jaltos ir Potsdamo konferencijų susitarimo rezultatas.

O kai A. Lukašenka atvyko pas V. Putiną ir surengė savo eilinį spektaklį, nenuostabu, jog išsakytos mintys greitai pasklido informacinėje erdvėje.

Pavyzdžiui, A. Lukašenka susitikimo metu tarsi šiaip sau pareiškė, kad Baltarusijos teritorijoje esantys privačios karinės bendrovės „Wagner“ nariai yra „įsitempę“. Jis teigė, kad samdiniai neva prašo „ekskursijos“ į Lenkiją. „Jie prašo į Vakarus, leiskite mums išvykti. Aš sakau: „Kam jums reikia važiuoti į Vakarus? ... Na, važiuosime į ekskursiją į Varšuvą ir Žešuvą“, – šyptelėjo jis.



Prielaidos, kad „Wagner“ samdiniai puls Žešuvą, miestą Pietų Lenkijoje, ar netgi pačią Varšuvą gali skambėti absurdiškai ir juokingai. Bet ne visi juokiasi.

Kai milžinišką karą Europoje sukėlęs branduolinės valstybės vadovas ir nuo jo priklausomas neteisėtas šalies lyderis, kuris taip pat pats yra sukėlęs netikėtą migrantų krizę, lengvabūdiškai kalba apie karo veiksmus su NATO šalimis, viešai suabejoja jų teritoriniu vientisumu, ketinimais, Aljanso šalys, ypač kaimynės įdėmiai klauso. O tada reaguoja.

Būtent reakcijos parodo, kad V. Putinas ir A. Lukašenka neatsitiktinai savo kol kas tik retoriniu taikiniu pasirinko Lenkiją. O kadangi tokios provokacijos iš Kremliaus ir Minsko režimų – ne naujiena, artimiausiu metu galima tikėtis ir Lietuvos paminėjimo – šias dvi valstybes V. Putinas ir A. Lukašenka mėgsta užsipulti ir tada stebėti, kokių veiksmų jos imsis. Vis dėlto patirtis rodo, kad abu režimai gali prisižaisti ir skaudžiai nusvilti.

Lenkijos atsakymas – nedviprasmiškas

A. Lukašenkos užuominos apie „Wagner“ samdinių tariamus žygius privertė V. Putiną šyptelėti, nors jo elgesys išdavė ir nerimą – juk „Wagner“ samdiniai Baltarusijoje atsidūrė ne šiaip sau.

Dar prieš mėnesį Jevgenijus Prigožinas į nelaisvę paėmė kelis Rusijos armijos generolus, žudė rusų karius, pasiuntė dvi samdinių kolonas į Maskvą ir taip apnuogino visą Kremliaus režimo trapumą. Į J. Prigožino maištą griežtai reaguoti pažadėjęs V. Putinas liko kvailio vietoje – samdiniams ir jų vadui lyg niekur nieko atleido, visi kaltinimai buvo panaikinti.

Tad dabar beliko nervingai juokauti, vaidinti stiprų, ne prie ilgojo stalo bunkeryje sėdintį, o su visuomene bendraujantį lyderį.

Tai yra tipiškas dėl savo padėties nerimaujančių diktatorių elgesys, kurį V. Putinas ir A. Lukašenka demonstruoja jau ne pirmą kartą: vos tik kyla rimtos problemos, dėmesį stengiamasi nukreipti juokeliais, viešais pasirodymais, o taip pat ir dviprasmiškais grasinimais.

A. Lukašenkos žodžiai apie „Wagner“ norą žygiuoti į Varšuvą ar Žešuvą, kur šalia esantis oro uostas nuo karo pradžios yra tapęs milžiniška paramos Ukrainai logistine baze, kaip ir pačių šių samdinių pasirodymas Baltarusijoje, suprantama, neliko nepastebėtas.

Month long ADSB tracks of #NATO ISR & transport aircraft that are supporting military ops over 🇺🇦



Ironiška, kad oro uoste jau yra „Wagner“, tiksliau „Borg Wagner“ – JAV automobilių komponentus gaminančios bendrovės padalinys. O nuo samdinių ir kitų nelauktų svečių oro uostą saugo jungtinės amerikiečių ir lenkų pajėgos, dislokuotos kelios oro gynybos sistemos „Patriot“ baterijos.

Pati mintis, kad keli šimtai ar net keli tūkstančiai „Wagner“ samdinių, kurie lengvųjų automobilių kolonomis atvyko į naują bazę netoli Osipovičių Baltarusijoje galėtų kelti grėsmę Lietuvai ar juo labiau Lenkijai gali pasirodyti absurdiška: Lietuvos kariuomenė panašiems įsiveržimams pro sieną ruošėsi nuo 2014-ųjų, o Lenkija prie sienos su Baltarusija dar ir permetė papildomus dalinius.

Lenkijos kariuomenės 12-oji ir 17-oji mechanizuotosios brigados buvo perkeltos iš Lenkijos vakarinės dalies, siekiant sustiprinti rytinį pasienį su Baltarusija.

„Suprantame rytuose esančias grėsmes. Žinome, kad „Wagner“ samdiniai pasitraukė į Baltarusiją, todėl sustiprinome gynybą rytinėje Lenkijos dalyje“, – paaiškino šalies gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas.

Tai, kad be pasienį saugančios 19-os (Liubline) ir 21-os (pačiame Žešuve) mechanizuotųjų brigadų, dviejų žvalgybos pulkų bei naujausia technika ir ginkluote aprūpintos, bene pajėgiausia šalyje vadinamos 1-osios Varšuvos šarvuotosios brigados lenkai permetė dar dvi yra iškalbingas ženklas, kad Lenkija nenusiteikusi juokauti.

O juk netoli sienos su Baltarusija Oržyče yra dislokuota ir amerikiečių šarvuotoji brigada, čia, netoli Suvalkų koridoriaus kuriamos papildomos pajėgos, tiesa, tik vienas papildomas batalionas prie jau esamų šešių.

Lenkija, kuri įspūdingais tempais modernizuoja kariuomenę, dar turi rimtas Oro pajėgas, artileriją, tad prieš tokią karinę galią šokti keliems tūkstančiams „Wagner“ samdinių būtų savižudybė.

O ir ne paslaptis, kad A. Lukašenkos juokeliai neturi nieko bendra tiek su karine logika, tiek su realia „Wagner“ misija: šie samdiniai, kurie turi kovinės patirties, Baltarusijoje iš esmės užsiima niekada niekur nekariavusių ir prastai parengtų bei vargingai aprūpintų baltarusių karių apmokymais – be jokios sunkiosios technikos „Wagner“ yra nuolat stebimi palydovų, žvalgybinių orlaivių, kurie, kartu su naikintuvais patruliuoja palei sieną su Baltarusija.

„O ką mes, ar nevertėtų reaguoti?“

Viena vertus Lenkijos reakcija gali pasirodyti įkvepianti, ypač turint omenyje diskusijas Lietuvoje. Esą mes nieko nedarome, o gal kaip tik nevertėtų nusiraminti dėl Suvalkų koridoriaus gynybos, juk būtina stiprinti šią zoną, ypač Lietuvos pusėje, kur ir yra tikrasis Suvalkų koridorius.

Juo labiau, kad netrūksta įspėjimų, jog „Wagner“ ar kitos grupuotės, kurios yra Baltarusijoje, gali surengti įvairias provokacijas pasienyje.

Naivu manyti, kad pasienio ruožtų ar postų užpuolimas, jei tai atliktų „Wagner“ samdiniai ar tiesiogiai su Baltarusija ar Rusija nesusijusios grupuotės neiššauktų NATO atsako. Tiesiog nėra aišku, koks jis būtų – tai yra gynybos planų, sprendimų priėmėjų reikalas, o ne demonstracinio pobūdžio gynybinių priemonių stiprinimas.

Dabar ne 1991-ųjų liepos 31-oji, kai iš Baltarusijos atvykę užsimaskavę sovietų OMON dalinio smogikai Medininkų pasienio poste sušaudė 7 Lietuvos pareigūnus.

Šiandien Lietuva – tiek pasieniečiai, tiek kariuomenė, o juo labiau Lenkijos pajėgos, kartu su sąjungininkais turi būdų iš anksto aptikti įsibrovėlius, ir daugiau priemonių juos sustabdyti bei sunaikinti. Netikėtos atakos visada įmanomos, ypač iš tokių valstybių, kaip Rusija ir Baltarusija, bet jos savaime nėra tikslas, turint omeny galimas pasekmes – smūgis atgal būtų išties skaudus.

Kita vertus Rusija šio karo metu jau įrodė, kad gali priimti visiškai nelogiškus, kvailus arba tiesiog rizikingus sprendimus. Naujausias to įrodymas – raketinis smūgis ukrainiečių uostui, esančiam už kelių šimtų metrų nuo sienos su Rumunija – NATO nare.



Rusijos ir Baltarusijos režimai, tikėtina, supranta, kad pradėti karą prieš NATO šalis, kai beveik visa rusų armija įstrigusi Ukrainoje, Kaliningradas ir net Sankt Peterburgas nepridengti, o Baltarusijos kariuomenė tėra skeletas beveik be šaudmenų, kuriuos atidavė rusams – ne pati geriausia mintis. Tad provokuojant lenkus visada gali būti paskaičiuota riba, kurios peržengti nebus norima.

Antra vertus lenkai garsėja savo aštresnėmis reakcijomis ne tik todėl, kad turi gerokai daugiau galimybių viešai ir pademonstruoti gausius raumenis, bet ir todėl, kad mėgsta tai daryti. Ypač prieš rinkimus – lenkų valdančiųjų šių metų rudenį laukia svarbūs rinkimai, tad parodyti, kad valdžia reaguoja į nemėgstamų kaimynų provokacijas atrodo tiesiog būtina.

Grasino Ukrainai, o tada Lenkijai ir Lietuvai

Kaip ir lenkų, taip ir pačių V. Putino su A. Lukašenka reakcijos yra prognozuojamos. Pastarosiomis savaitėmis jie leidžia sau vis drąsiau kalbėti apie tariamai nepavykusį Ukrainos kontrpuolimą – po Rusiją sudrebinusio J. Prigožino maišto, kelių generolų nušalinimo arba dingimo, spėlionių, jog gali įvykti įvykti kitas, gerokai sėkmingesnis maištas ar net perversmas.

Tad net jei V. Putino ir A. Lukašenkos pozicijos nėra tvirtos, o spėlionės dėl jų sveikatos būklės taip pat netyla, verta nepamiršti, kad panašių retorinių išpuolių prieš Lenkiją, o taip pat ir Lietuvą abiejų šalių lyderiai imasi reguliariai, kai tik atsiranda vidinių problemų.

Tai nėra pirmas kartas, kai tiek A. Lukašenka, tiek V. Putinas kalba nesąmones apie NATO šalių, pirmiausiai Lenkijos, Lietuvos istoriją, ketinimus Ukrainoje, Rusijoje ir Baltarusijoje. Šių metų kovą A. Lukašenka tikino, kad „lenkai su lietuviais ruošiasi su mumis kariauti“.

Pernai jis aiškino, esą Lietuva, Lenkija ir Ukraina rengia baltarusių „radikalus“ tariamiems „teroro aktams“ Baltarusijoje.

Tuo metu V. Putino aiškinimai, esą Lenkija ketina užimti Vakarų Ukrainą taip pat skamba ne pirmą kartą. Tokią propagandą vis atkartoja įvairūs Kremliui palankumą rodantys veikėjai užsienyje, taip pat ir Lietuvoje, kur V. Putino sąmokslo teorijas platino viena liūdnai pagarsėjusi picerija.

Dar 2019-ųjų pabaigoje V. Putinas kiek netikėtai užsipuolė Lenkiją per Nepriklausomų valstybių sandraugos, įkurtos po SSRS subyrėjimo 1991 m., lyderių susitikimą Sankt Peterburge.

Tai turėjo būti draugiškas Rusijos ir jos sąjungininkų pasisėdėjimas, kuriame, anot V. Putino, turėjo būti „keičiamasi nuomonėmis, sutikrinami laikrodžiai aktualiais tarptautiniais klausimais“.

Vietoje to susirinkę NVS lyderiai iš V. Putino sulaukė pseudoistorinės paskaitos apie praėjusio amžiaus 4-5 dešimtmečių tarptautinę politiką, Antrąjį pasaulinį karą, jo tariamus kaltininkus – ne tik nacistinę Vokietiją, bet ir niekšingus Vakarus, o ypač Lenkiją.

Po metų, 2020 m. birželį V. Putinas paviešino tariamai savo paties straipsnį, kuriame vėl užsipuolė ne tik Lenkiją, bet ir Baltijos šalis, faktiškai pripažindamas jų okupaciją.

O lygiai prieš du metus, 2021-ųjų liepą V. Putinas parašė dar vieną viešą laišką, kuriame atvirai įvardijo savo kėslus: be tradicinių pseudoistorinių pasvarstymų V. Putinas dar kartą viešai suabejojo Ukrainos valstybingumu ir ukrainiečių, kaip tautos, egzistavimu – esą rusai ir ukrainiečiai yra viena tauta, o „tikrasis Ukrainos suverenitetas įmanomas tik partnerystėje su Rusija“. Tad V. Putinas pažadėjo atstatyti „istorinę teisybę“, t.y. Ukrainos žemių prijungimą prie Rusijos.

Praėjus kiek daugiau nei pusmečiui jis kaip tik ir ėmėsi tokios veiklos. Karas Ukrainoje tapo visų šių grasinančių žinučių ir užuominų išsipildymu – visi melai apie rusakalbių gynimą pasirodė akivaizdžia priedanga karui, kuriuo siekiama užkariauti visą kaimyninę šalį.

Vis dėlto nedaug kas atkreipė dėmesį, kad tąkart ultimatumas skambėjo ne tik ukrainiečiams.

Be Ukrainos dar kartą kliuvo ir Lietuvai bei Lenkijai. Labiausiai nuo V. Putino, be pačios valdžios Kijeve, kliuvo būtent Lietuvai ir Lenkijai, kaip senosios Žečpospolitos istorinių tradicijų tęsėjoms, kurios esą kaip ir anais laikais vykdo Rusijos bei Ukrainos kiršinimo politiką.

Neatsitiktinai būtent Lietuva, o, tiksliau, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir jos politika, V. Putino straipsnyje yra vienas atraminių ir atskaitos taškų, aiškinant konfliktą su ukrainiečiais.

Esą tai lietuviai su lenkais sukūrė „skaldyk ir valdyk“ strategiją „istorinėse Rusijos žemėse“ nuo XV a., o išplėtojo XVI–XVIII amžiais. Maskvos ir Lenkijos–Lietuvos valstybės susidūrimo erdve neatsitiktinai tapo būtent dabartinės Ukrainos žemės.

„Galime nesutarti dėl tam tikrų sprendimų smulkmenų, detalių ar logikos, bet viena yra aišku: Rusija buvo apiplėšta. Norite sukurti savo valstybę? Prašom! Bet kokios yra sąlygos?“ – prie savo laiško esmės perėjo V. Putinas. Karas prieš Ukrainą tapo revanšistinės Rusijos politikos esme. Bet Kremlius leido suprasti, kad Ukraina viskas nesibaigs.

Neatsitiktinai buvęs Rusijos prezidento kėdės šildytojas, liberaliu politiku, o dabar nuolat girtaujančiu nevykėliu vadinamas Dmitrijus Medvedevas dar gegužę tviteryje Baltijos šalis pavadino „mūsų provincijomis“ ir pareiškė, kad Lenkija yra „laikinai okupuota“.

A certain person calling himself the president of France said that Russia had already lost geopolitically, and was transforming into the other countries’ vassal.