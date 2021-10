Ką Lietuvai reikštų karo debesys virš Taivano: įspėja apie pragaištingą konfliktą dviem frontais

Carthago delenda est (liet. „Kartagina turi būti sunaikinta“) – tokia, tiesa, sutrumpinta lotyniška frazė priskiriama legendiniam senovės romėnų senatoriui Katonui Vyresniajam, kuris tokiais žodžiais II a. pr. m. e., prieš Trečiąjį pūnų karą esą užbaigdavo kiekvieną savo kalbą, ragindamas pribaigti mirtiną Romos priešą – Kartaginą. Galiausiai taip ir įvyko – po pusšimčio metų taikos Kartagina buvo užkariauta, sunaikinta.

Praėjus keliems tūkstantmečiams kitame pasaulio gale, visiškai kitokiame kontekste vis dažniau aidi panašią esmę turintys žodžiai: „kai Kinija bus suvienyta“.

Šiuos žodžius tarsi neišvengiamybę įtvirtinančią maldą kartoja ne šių laikų kinų Katonas, o visas komunistinės Kinijos valdantysis aparatas – nuo lyderio Xi Jinpingo, Užsienio reikalų ministerijos iki anglakalbio režimo ruporo – leidinio „Global Times“. Pastarjame jau kelis mėnesius kone kiekvienas straipsnis apie Taivaną palydimas minėta fraze ar jos interpretacijomis.

„Istorinė misija užbaigti tėvynės suvienijimą turi būti įgyvendinta ir bus įgyvendinta“, – tai tėra viena nepasirašyto „Global times“ straipsnio (o tokie dažniausiai tėra padiktuota šalies komunistų partijos ir jos lyderio Xi Jinpingo žinutės pasauliui) citatų, reaguojant į Taivano prezidentės Tsai Ing-wen įspėjimus apie „katastrofiškas pasekmes“, jei sala atiteks Kinijai.

Tai Taivano lyderė minėjo ir savo kalboje sekmadienį, spalio 10-ąją – Kinijos Respublikos nacionalinę dieną, per karinį paradą pabrėždama vienybės svarbą bei pažadėjusi „padaryti viską“, kad apsaugotų Taivaną nuo Pekino.

Paradoksalu, kad savo vienybės ir nacionalinę dieną spalio 1-ąją dar triukšmingiau šventė Pekinas, kuris ne šiaip svaidėsi grasinimais Taivanui, bet ir surengė karinės galios demonstraciją, kuri ne šiaip iššaukė JAV reakciją, bet ir pakurstė įspėjimus, kad kitaip, nei ankstesniais atvejais Kinija, regis, nusiteikusi tyčia eskaluoti situaciją, yra tam geriau pasirengusi.

O svarbiausia – patys amerikiečiai pripažįsta ribotas galimybes reaguoti ir nėra užtikrinti, kas nutiktų, jei Pekinas ryžtųsi konfrontacijai. Viena aišku – bet koks rimtesnis konfliktas Pietryčių Azijoje, kur vis labiau telkiamas JAV dėmesys gali ne tik išprovokuoti daug didesnę pasaulinę krizę. Tai Kinija puikiai žino ir vis tiek nusiteikusi eskalacijai, kuri gali atsiliepti ir Lietuvai. Bet nebūtinai tiesiogiai iš Kinijos.

Realios karinės galios demonstracija

Spalio 1-ąją minint formalų Kinijos liaudies respublikos įkūrimo 70-metį į Taivano oro gynybos identifikavimo zoną (ADIZ) įskrido 38 naikintuvai ir bombonešiai. Pagal standartinę procedūrą jų pasitikti kilo Taivano naikintuvai.

Viena vertus tai nėra neįprasta, nes Kinija dažnai provokuoja Taivaną ir per metus ADIZ surengia kelis šimtus tokių pasiskraidymų – pernai tokių būta apie 380. Juo labiau, kad ADIZ nėra tas pats, kas Taivano teritorinė oro erdvė, o apima daug didesnę teritoriją, kuri sutampa su dalimi Kinijos oro gynybos identifikavimo zonos ir netgi apima dalį žemyninės Kinijos.



Bet tikslą Kinija pasiekė – kai kurios žiniasklaidos priemonės iš viso pasaulio atkreipė dėmesį į Taivaną ir skelbė, kad kinai esą pažeidė Taivano oro erdvę – o tai jau reikštų galimą konfliktą.

Kas iš tikrųjų buvo neįprasta šį kartą, tai kad tokie skrydžiai per artimiausias dienas kartojosi – didelės grupės bombonešių, juos lydinčių naikintuvų nuolat sukiojosi pietvakarinėje ADIZ dalyje. Iš viso per kelias dienas apie pusantro šimto orlaivių pasirodymas Taivano pašonėje nebuvo tai, į ką negalima kreipti dėmesio.

„Tai sunkiausia situacija per mano 40 metų karinę karjerą“, – pripažino Taivano gynybos ministras Chiu Kuo-chengas.

„Jungtinės Valstijos labai susirūpinusios dėl provokuojančios Kinijos Liaudies Respublikos karinės veiklos netoli Taivano, kuri destabilizuoja, kelia klaidingų skaičiavimų pavojų ir pakerta taiką bei stabilumą regione. Raginame Pekiną nutraukti savo karinį, diplomatinį ir ekonominį spaudimą bei prievartą Taivanui“, – iškart sureagavo JAV Valstybės departamento atstovas Nedas Price'as.

Bet net jei Kinijos ir JAV lyderiai vėliau telefonu kalbėjosi, kaip pripažino buvęs JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Herbertas McMasteris, kinų ir amerikiečių pokalbiai dažnai primena dviejų krypčių eismą – į dialogą kinai nelinkę eiti ir kartoja savo iškaltus arba ant lapelių surašytus esminius punktus. Tai buvo akivaizdu ir iš Xi Jinpingo kalbos.

„Taip vadinama Taivano nepriklausomybė yra tūnanti grėsmė nacionaliniam atsinaujinimui. Kinija siekia taikaus susivienijimo, tačiau niekas neturėtų nuvertinti mūsų ryžto, tvirtos valios ir gebėjimų ginti nacionalinį suverenitetą bei teritorinį integralumą“, – tuo metu, kai kinų bombonešiai švilpė link Taivano ADIZ kalbėjo Xi Jinpingas.

Daugiau jokių pažeminimų – ką tai reiškia?

Ir nors tiek Taivanas, tiek jį remiančios JAV ir į salą besidaranti Kinija kol kas apsikeitė tik griežtais pareiškimais, o iki šūvių nebuvo prieita, vien pakitęs ir gerokai agresyvesnis Pekino tonas yra iškalbingas.

#CCP Vows to Nuke #Japan if Japan defends #Taiwan. As Japan is the only country that has been nuked, so nuking Japan "will get twice the result with half the effort."

中共軍事頻道威脅對日本實施連續核打擊,直到日本第二次無條件投降。 pic.twitter.com/dp45R2LXtD