Ką išvydo karščiausiame Ukrainos taške apsilankę ekspertai: reikalai krypsta į blogąją pusę, bet yra slapta viltis

Pasiklausius Kyjivo retorikos, Ukrainoje, regis, nėra svarbesnės vietos, nei Bachmutas. Šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis kažkodėl tikina, kad būtent čia sprendžiasi šalies likimas, kad šis miestas yra raktas į viso fronto sulaikymą.

Ir karinė logika, nepaisant pasirodančių kalbų apie vidines trintis, atrodo, viską paaiškina: kuo ilgiau rusai bus sukaustyti Bachmute, kuo daugiau nuostolių čia patirs, tuo daugiau laiko turės ukrainiečiai paruošti savo pajėgas anonsuojamam kontrpuolimui.

Ar tai išties yra apgaulės dalis, ar savanoriškas, ar kompromisinis, ar primestas pasirinkimas kautis iki paskutiniųjų dėl šio teoriškai strateginę vertę turinčio, bet, anot kai kurių vertintojų, tokią vertę jau praradusio miesto – visa tai tebėra aršių diskusijų dalis. Vertinant ir analizuojant visą informaciją, išskyrus tą, kurią gali gauti vietoje, vaizdas gali atrodyti prieštaringas.

Į Bachmutą prieš kelias savaites leidosi grupė ekspertų iš Vakarų – Michaelas Kofmanas, Robas Lee ir Konradas Muzyka, vieni garsiausių karą Ukrainoje išpranašavusių analitikų, išvydo ne šiaip baisų vaizdą, bet ir atkreipė vaizdą į kitas detales, kurių dažnai nematyti vien tik pro optimistinius akinius karo paveikslą rodančiųjų vertinimuose bei diskusijose.

Kol iš patogių, šiltų bei saugių sofų Vakarų šalyse gali pasirodyti, kad dabar neliko nieko kito, tik sulaukti neišvengiamai triuškinančio, dramatiško ir, žinoma, neabejotinai pergalingo ukrainiečių kontrpuolimo, ekspertai kelia ne tokius malonius klausimus. Karas Ukrainoje tiesiog toks yra.

Pavyzdžiui, ką iš tikrųjų reiškia ir lemia abiejų pusių patiriami nuostoliai, senkančios patyrusių karių, technikos, šaudmenų atsargos, vadovavimo grandinės subtilybės?

Ekspertus, žinoma, visada galima išdėti į šuns dienas, esą ką jie supranta, jie, galimai, yra gal net prokremliški – tokių reakcijų netrūksta, vos tik suabejojama optimistų fanfaromis apie netrukus įvyksiančią ukrainiečių pergalę. Tačiau realybėje vaizdas nėra toks romantiškas.

Padėtis keičiasi ne Ukrainos naudai

Šie klausimai savaime nėra naujiena – nei kare Ukrainoje, nei ilgoje karybos istorijoje. Gali turėti geležinę valią, geležies kautis, t.y. ginklų, technikos, netgi žmonių, kuriuos gali apginkluoti, aprūpinti per pakankamai trumpą laiką. Tačiau šių veiksnių efektyvumas bei santykis su nuostoliais, išsekimu yra du labai svarbūs, dažnai pamirštami elementai kare, ypač vertinant iš išorės.

Pavyzdžiui, pastaruoju metu mūšis dėl Bachmuto naudojamas kaip pavyzdys, kuris iliustruoja puolančiosios pusės, t.y. rusų nuostolius. Klasikinė, vadovėlinė statistika tarsi reikštų, kad įtvirtintas pozicijas puolantys rusai privalo turėti trigubai didesnį jėgų santykį, nei ukrainiečiai. Bet teorinė statistika ir vadovėliai reikalavimai nebūtinai taikomi kiekvienoje situacijoje vienodai.

Tą patį galima pasakyti ir apie nuostolius. Jei nuo rudens pradžios prasidėjęs mūšis dėl Bachmuto pagarsėjo kaip rusų pražūties vieta – be atvangos į ataką siunčiamos „Vagner“ samdinių, o tiksliau prieš juos – kalėjimuose užverbuotų nusikaltėlių bangos atsimušdavo į ukrainiečių gynybą.

Tūkstančiai, jei ne dešimtys tūkstančių žuvusiųjų ir sužeistųjų iš rusų pusės – tai pavyko pasiekti Kremliui mainais į dalinį miesto apsupimą iš trijų pusių po 8 mėnesių kovų. Kiekvienas šimtas kvadratinių metrų per savaitę į priekį kainuoja krūva lavonų.

Teoriškai tai sekina, demoralizuoja Rusijos pajėgas – kuo daugiau jų žus, bus sužeista, pateks į nelaisvę, tuo lengviau bus ukrainiečiams kontrpuolimo metu. Įvairių šaltinių duomenimis, mūšyje dėl Bachmuto rusų ir ukrainiečių netekčių santykis buvo 5:1 ar net 7:1, t.y. vienas žuvęs ukrainiečių karys ir penki ar net septyni rusai. Tačiau kelionėje į Bachmutą dalyvavęs K. Muzyka laidoje „Delfi“ teigė, kad pastaruoju metu šis santykis pasikeitė dramatiškai.

„Kalbant apie patį Bachmutą, tai, manau, reiškia pabrėžti, kad karinės prasmės laikyti miestą, ko gero, nebėra. Ukrainiečių naratyvas buvo toks, kad miestą verta laikyti, nes tai leidžia didinti rusų nuostolius. Daug kalbama apie nuostolių santykį.

Apsilankius netoli fronto linijos atrodo, kad šis santykis ukrainiečiams yra blogesnis. Jis artimesnis 1 su 2, kartais 1 su 1, o kai kuriais atvejais – netgi apsivertė ne ukrainiečių naudai 2 su 1“, – teigė K. Muzyka, kuris yra iš palydovinių nuotraukų, vaizdo įrašų, statistinių duomenų ir kitos informacijos strateginę analizę organizacijoms ir net valstybinėms agentūroms, taip pat ir visuomenei teikiantis „Rochan consulting“ gynybos analitikas.

Ką toks pokytis reiškia? Pirma, kad pasitvirtina jau kurį laiką netylantys įspėjimai, jog yra ne viena, o dvi „Vagner“ grupuotės – viena yra ta kalėjimuose užverbuotų nusikaltėlių masė, kurių gyvybės nieko nekainuoja ir kuri sudaro didžiąją dalį nuostolių, o antroji, mažesnė, tai ta profesionalioji, labiausiai patyrusi, geriausiai apginkluota, aprūpinta dalis.

Pirmoji šturmuoja, identifikuoja taikinius, sukausto ukrainiečius, eikvoja jų amuniciją, antroji metama į lemiamą pozicijų šturmą, kai ukrainiečių daliniai jau nusilpę po apšaudymų ir nuolatinių kovų. Bet ir ne „Vagner“ yra vienintelės reikšmingos pajėgos mūšyje dėl Bachmuto. Kad ir kaip save ir savo „Vagner“ liaupsintų šios grupės vadeiva Jevgenijus Prigožinas, pastaruoju metu ypač didelį vaidmenį mūšyje vaidina Rusijos aviacija, pagalbiniai daliniai, logistai.

Ir tai, kad rusams pavyksta užimti ukrainiečių pozicijas be tokių nuostolių, kokius patirdavo anksčiau, taip pat rodo gebėjimo mokytis iš klaidų kreivę.

Rusijos armija, kaip ir „Vagner“, nėra vienoda – yra mobilizuotieji, prastai parengti, apginkluoti daliniai, bet yra ir kovingumą bent iš dalies išlaikę, profesionalūs daliniai, kurie nepatyrė tokių nuostolių, kaip kai kurie desantininkų pulkai pirmosiomis karo savaitėmis.

Stereotipinis rusų kario paveikslas iš fronto nėra subtilus: prastai parengtas ir apginkluotas, be jokio ryšio, sumanymo jis bukai stumiasi pirmyn.

Jis žūva, jo vietą užima kitas ir taip mėsmalės procesas kartojasi. Tačiau iš tikrųjų geriausiai parengti „Vagner“ kovotojai siaurina apsupties žiedą ir slenka pirmyn. Rusijos armijos čmobikai žūva šimtais, galbūt tūkstančiais, tačiau profesionalai dirba savo darbą. Ir tai daro žudydami ukrainiečius, kurių nuostoliai vien Bachmute gali taip pat siekti tūkstančius.

Ką iš tikrųjų reiškia nuostoliai

Žodis „nuostoliai“ yra kertinis, mat jis lengviausiai interpretuojamas, apkaišiojamas propagandiniais, tikrovės neatitinkančiais naratyvais. Nuostoliai nebūtinai reiškia žūtis.

Pavyzdžiui, Ukraina gali skelbti apie 160 tūkst. ir daugiau rusų karių sunaikinimą, bet dalis šio skaičiaus beveik neabejotinai yra sužeistieji, dingę be žinios. Dalis jų net ir chaotiškoje, žmogaus gyvybės nevertinančioje Rusijos armijoje galiausiai grįžta atgal ir stoja į kovą. Bet nuostoliai nėra vienos krypties eismas – didelių netekčių turi ir Ukraina.

Net jei ukrainiečių santykis tarp sužeistųjų ir žuvusiųjų siekia 10:1, tai reiškia, kad Ukrainoje nuo 2022-ųjų vasario 24 d. žuvo mažiausiai keliolika tūkst. karių, o iš sužeistųjų net jei dalis ir grįžo į frontą – jų motyvacija tai daryti ginant savo šalį yra gerokai aukštesnė, nei okupacinės Rusijos armijos, dalies sužeistųjų būklė yra tokia, kad jie nei artimiausiu metu, o gal ir niekada negalės stoti į kovą. Matematika paprasta: rusai tiesiog turi daugiau žmonių, kuriuos gali mobilizuoti, mesti į frontą, patirti nuostolių, mobilizuoti naują bangą. Bet tai tėra kiekybės santykis.

Patiriami nuostoliai yra ir fizinis, ir psichologinis skausmas. Anot K. Muzykos, sprendimas laikyti miestą bet kokia kaina, ko gero, neturi karinių priežasčių ir yra daugiausiai politinis.

„Ukrainiečių karių gretose auga nerimas – tai nėra vien šioje kelionėje išgirstas dalykas. Socialinėje žiniasklaidoje jie irgi reiškia nerimą dėl miesto laikymo prasmės ir patiriamų didelių nuostolių, – sakė K. Muzyka. Tai, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis pats lankėsi Bachmute pernai gruodį, o tada iš ten keliavo į JAV, kur Kongresui įteikė Ukrainos vėliavą iš Bachmuto, yra simbolizmas. Tačiau šis simbolizmas dabar jau užgožia karinį patarimą, kuris ne visada vienodas.

This past week, @KofmanMichael, @RALee85, @HoansSolo, and I went to Ukraine for another study trip to learn more about the war and how it is fought. Undoubtedly, we have plenty of food for thought that we’ll share here on Twitter or in different formats (podcast). pic.twitter.com/iwIcWTtCtG