Ką atskleidė atakos Rusijos bombonešių bazėse: ukrainiečių kerštas – su labai netikėtu prieskoniu

Karas Ukrainoje prasidėjo taip, kaip ir galima buvo tikėtis XXI amžiuje. Vasario 24-osios rytą ukrainiečius pažadino pirmoji kruizinių raketų atakos banga. Kelių šimtų raketų salve buvo skirta Ukrainos strateginiams objektams, ypač aerodromams, stacionarių radarų stotims, vadavietėms, sausumos pajėgų bazėms. Dalį raketų pavyko numušti, dalį – tik užfiksuoti ore.



Didžiąją laiko dalį iš maždaug tūkst. km. atstumo raketos skriejo kruiziniu greičiu (būtent todėl jos taip ir turi būti vadinamos – kruizinės, o ne rusišku terminu „sparnuotosios“), o paleistos buvo iš Rusijos ir Baltarusijos gilumos – ten oro erdvėje naktį nuobodžius ratus suko ir įsakymo pulti laukė kelios dešimtys rusų strateginių bombonešių Tu-160 ir Tu-95.

Kiekvienas jų gali gabenti po keliolika kruizinių raketų – nuo senesnių Ch-55/555 iki naujesnių Ch-101. Jų modernias, kiek modifikuotas versijas – garsiąsias „Kalibr“ gali leisti tik karo laivai.

Praėjus daugiau nei 9 mėnesiams po šių pirmųjų salvių iki šiol karo metu nenukentėję rusų bombonešiai, jų bazės ir personalas sulaukė pirmojo, tegu ir simbolinio atsako.

Žinia apie tai, kad dviejuose Rusijos kariniuose aerodromuose nugriaudėjo sprogimai, pirmadienio rytą ėmė plisti pirmiausiai rusų informaciniuose kanaluose. Gruodžio 5-osios rytą Saratovo srityje esančio aerodrome, anot pranešimų, smogė nežinomas bepilotis, apgadindamas du bombonešius Tu-95 ir sužeisdamas du karius, o dar vienas sprogimas nugriaudėjo Diagilevo aerodrome, netoli Riazanės, kur sprogo benzinvežis, žuvo trys žmonės, šeši buvo sužeisti.

Ir, suprantama, kaip mat pasipylė spėlionės: kas ir kaip sugebėjo įvykdyti tokią atsaką už mažiausiai 600 km nuo Ukrainos sienos. Bet ar tai buvo diversantai, ar „neatsargiai rūkantieji“, ar nauja ukrainiečių raketa, galbūt bepilotis orlaivis ir ar tai buvo žadėtas atsakas, apie kurį praėjusią savaitę užsiminė Volodymyras Zelenskis, dabar jau ne taip svarbu.

The Russian airbase “Engels-2” has been hit. The base is located 400 km Southeast from Moscow. It hosts strategic bombers of Tu-95 and was the launch pad for numerous attacks against Ukraine. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/cps5f2Gz9F