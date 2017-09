Pirmadienį byloje atsirado daugiau šalių – teismas trečiaisiais asmenimis įtraukė bendrovę „Žinių studija“ ir prodiuserinę kompaniją „Friday Productions“. Įtraukti į bylą šias prodiuserines kompanijas teismo prašė K. Pūko advokatas. Iki tol byloje buvo tik ieškovas ir atsakovas. „Žinių studija“ yra prodiuserinė kompanija, rengianti LNK žinių laidą, o „Friday Production“ – taip pat prodiuserinė kompanija, rengianti laidą „Info diena“. „Jie dabar įtraukti į procesą kaip byloje dalyvaujantys asmenys. Galės teikti atsiliepimus, dalyvauti teismo posėdžiuose, teikti paaiškinimus, užduoti klausimus – pilnateisiai proceso dalyviai. Jiems šis procesas neigiamų padarinių nesukels“, – BNS sakė Laisvam ir nepriklausomam kanalui LNK atstovaujantis advokatas Ąžuolo Čekanavičius. Bylos dėl paskelbtos informacijos pripažinimo neatitinkančia tikrovės bei garbės ir orumo pažeidimo nagrinėjimą teismas žada tęsti lapkričio 7 dieną. Atsakovas šioje byloje yra LNK. Kovo pradžioje TV kanale „Info TV“ parodytas reportažas, kuriame atskleistas K. Pūko elgesys su merginomis per darbo pokalbį. Jame teigta, kad parlamentaras norėjo, jog merginos dirbtų ne tik Seime, rodė joms savo butą Seimo viešbutyje, miegamąjį, kalbėjo užuominomis apie jų būsimas pareigas. Dėl tokio Seimo nario elgesio pradėtas apkaltos procesas K.Pūkui. Prokurorai dėl seksualinio priekabiavimo atlieka ikiteisminį tyrimą. Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis birželį kreipėsi į Seimą prašydamas leisti patraukti parlamentarą baudžiamojon atsakomybėn, tačiau kol kas Seimas nėra priėmęs jokio sprendimo šiuo klausimu. Tuo metu parlamentarui susirgus jo imuniteto panaikinimo klausimas atidėtas rudeniui.

