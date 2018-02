„Yra įvairių detalių, todėl ir nuspręsta pirmiausia išgryninti mokyklos sampratą, ją patvirtinti ministerijoje, o tik paskui steigti pačią mokyklą. Manome, kad tai galėtų įvykti kitais metais“, – sakė Klaipėdos vicemerė Judita Simanavičiūtė, šį klausimą aptarusi su Seimo Švietimo ir mokslo komiteto vadovybe. Klaipėdoje įsteigta Jūrų kadetų mokykla būtų skirta 5–12 klasių vaikams. Mokymosi aplinka būtų praplėsta atitinkama baze, atliekama praktika vidaus vandenyse ir atviroje jūroje. Sprendžiama, ar ši mokykla būtų skirta tik Klaipėdos, ar visos Lietuvos vaikams. Pirmoji po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Jūrų kadetų mokykla nuo 2006 iki 2014 metų veikė Juodkrantėje, tačiau įstaiga žlugo, nes nesugebėta pastatyti bendrabučio moksleiviams.











