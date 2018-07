Daugiau apie tai, kaip kaliniai surengė šią „šventę“, ir skandalingieji jos motyvai – jau rytoj DELFI specialiame projekte „Pravieniškių mafija“.

Prieš du mėnesius Teisingumo ministerijai pradėjęs vadovauti Elvinas Jankevičius sako, kad tik antradienio pavakarę iš Kriminalinės žvalgybos ir kitų šaltinių gavo informacijos, jog Pravieniškių pataisos namuose „Jūros šventė“ vis dėlto įvyko, nors prieš tai įkalinimo įstaigos administracija tikino, kad baisiems įvykiams buvo užkirstas kelias.

„Deja, „šventė“ vis dėlto vyko pilnu tempu – buvo žeminami kaliniai, naudojamas vanduo ir kitos priemonės, turime vaizdo įrašą ir dabar tikriname jo autentiškumą, dėl to jau yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, – sakė E. Jankevičius.

Jo teigimu, į pataisos namus buvo išsiųsti Kalėjimo departamento Kriminalinės žvalgybos būrio, Viešojo saugumo tarnybos, Imuniteto skyriaus pareigūnai. „Atliekamos kratos, aiškinamės, kas ir ką nuslėpė, kodėl nebuvo užkirstas kelias nuteistųjų žalojimui“, – sakė teisingumo ministras.

E. Jankevičiaus žiniomis, „Jūros šventė“ įvyko 3-iajame lokaliniame sektoriuje. Tuo metu Pravieniškių pataisos namų administracija visą dėmesį buvo sutelkusi į 2 -ąją valdybą, kurioje kali su Kauno organizuotu nusikalstamu pasauliu siejami asmenys. Apie čia daugybę metų vykusius nusikaltimus DELFI rašo specialiajame projekte „Pravieniškių mafija“.

Laikinai 3-iajam sektoriui vadovaujantis Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkas Robertas Maciulevičius DELFI sakė, kad nieko nežino apie čia vykusią „šventę“.

DELFI žiniomis, nusikaltimu įtariami keturi nuteistieji, priklausę vadinamajai „ožių“ kastai (bendradarbiauja su pataisos namų administracija), jie pervežti į 1-ąjį lokalinį sektorių.

„Jeigu pasitvirtins, jeigu vaizdo įrašas autentiškas, tiek nuteistieji, tiek prižiūrėtojai, tiek pataisos namų vadovybė atsakomybės neišvengs“, – BNS kalbėjo E. Jankevičius.

Jis tvirtino, kad patvirtinus vaizdo įrašo autentiškumą paaiškėtų, jog pataisos namų direktoriais Dainiaus Sušinsko žodžiai yra „akivaizdus melavimas visuomenei ir valstybei į akis ir tokie žmonės mūsų sistemoje nedirbs“.

E. Jankevičius teigė pasitikintis pernai rudenį pradėjusiu dirbti Kalėjimų departamento vadovu Robertu Krikštaponiu.

„Jis yra toje sistemoje naujas žmogus ir, deja, turiu konstatuoti, kad svetimas“, – sakė ministras.

Antradienio vakarą nuteistieji DELFI pranešė, kad savaitgalį incidentų būta ir kituose sektoriuose, nors prižiūrėtojai ir kas valandą ateidavo patikrinti į būrius. Tačiau nei į medikus, nei į teisėsaugą nė vienas nesikreipė: „Tai būtų savęs pažeminimas“.

Kad Pravieniškėse praėjusį savaitgalį nuteistieji planuoja vadinamąją „Jūros šventę“, DELFI dar praėjusią savaitę teisingumo ministrui pranešė praėjusią savaitę. Apie tai jis informavo už kalėjimų sistemą atsakingus vadovus, dėl to net buvo surengtas specialus pasitarimas, kurio metu buvo siekiama šį smurtą propaguojantį renginį užkardyti.

Pravieniškių pataisos namų laikinasis direktorius D. Sušinskas ir pirmadienį, ir antradienį tikino, kad „Jūros šventė“ neįvyko, maža to, jis aiškino, kad šio „renginio“ metu nieko baisaus ir nebūna – esą tik nuteistieji laisto vandenį. Tokių apraiškų, anot D. Sušinsko, būta ir praėjusį savaitgalį, todėl vanduo buvo užsuktas.

Deja, Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Generalinės prokuratūros pareigūnai, tyrę „Pravieniškių mafijos“ nusikaltimus, iš nuteistųjų sužinojo, kad „Jūros šventės“ metu Pravieniškių pataisos namuose yra kankinami per pastaruosius metus į įkalinimo įstaigą atvykę nuteistieji.

„Šios „šventės“ metu yra „krikštijami“ atvykę naujokai: „bachūrai“ kibirais ledinį vandenį pila nuteistajam ant kūno ir galvos, – pasakojo vienas nuteistasis iš Kauno. – „Jūros šventės“ metu nuteistasis būna su surištomis kojomis bei rankomis, tada „bachūrai“ paima rankšluosčius ir daužo žmones, reikalauja pinigų. Jei žmogus atlaiko tokią egzekuciją, pinigų jis nemoka, jei neatlaiko ir prisižada mokėti, tuomet turi sumokėti tiek, kiek pasižadėjo.“

Po DELFI straipsnių apie „Pravieniškių mafiją“ redakciją pasiekė pagalbos šauksmas iš įkalinimo įstaigoje bausmę atliekančių nuteistųjų. Jie prašė padėti užkirsti kelią kalinių žalojimui, nes esą šį „renginį“ jau daugybę metų toleruoja pataisos namų administracija: į „linksmybes“ tiesiog nesikiša. Juk tai – tradicijos.

„Paskutinį liepos sekmadienį Pravieniškėse žmonės skandinami, – DELFI rašė nuteistasis. – Tiesiogine prasme – tarp nuteistųjų vyksta „Jūros šventė“, kurios metu tyčiojamasi iš „naujokų“: jie yra surišami, o po to jiems į burną pilamas vanduo arba – lėta srove ant galvos liejamas šaltas vanduo. Administracija tai toleruoja, leidžia įvykti tokiems įvykiams – per šią „šventę“ sužalojama daug „naujokų“. Apsaugokite kalinius, padėkite jiems, tik savo straipsniais galėsite pajudinti administraciją, kad būtų užsuktas vanduo ir nevyktų nusikaltimai – tokiais kankinimais siekiama palaužti nuteistuosius, kad po to šiais būtų galima manipuliuoti ir juos reketuoti.“

Pasak pataisos namuose bausmę atliekančio nuteistojo, tokia „šventė“ už grotų vyksta visą parą: „Bet kada gali tave išsitempti iš lovos – nesvarbu, ar tai diena, ar naktis. Būriuose, kuriuose kali nuteistieji, nėra kamerų, todėl koridoriuose visi laisvai gali vaikščioti ir daryti nusikaltimus.“

Be to, kaip pažymėjo nuteistasis, „Jūros šventės“ metu per įkalinimo įstaigos tvorą vyksta didžiausi draudžiamų daiktų ir narkotikų permetimai. Nes taip sutarta – niekas netikrina.

Gavusi šią informaciją pataisos namų administracija iš „bachūrų“ valdybos į kitą sektorių pervežė nuskriaustuosius „gaidžius“ (ne visi jie yra „naujokai“), taip pat pašalino karantino patalpose nelegaliai dirbantį „vierchų bugorą“, kuris jiems parūpindavo vergų.

Be to, įstaigoje buvo atliktos kratos, jų metu konfiskuoti 3 litrai degtinės, 80 litrų raugalo ir 8 mobilieji telefonai.

Ši žinia greitai pasklido įkalinimo įstaigoje – gal todėl „bachūrai“ penktadienio naktį įkalinimo įstaigoje surengė tikrą puotą: nors jokiuose oficialiuose pataisos namų dokumentuose neužfiksuota, bet alkoholis liejosi laisvai.

Antradienį pavakarę su D. Sušinsku BNS nepavyko susisiekti.