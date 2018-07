Kaip skelbia „Lietuvos žinios, nuo praėjusios lietingos vasaros ir šlapio rudens prezidentinis bunkeris apsemtas vandens, todėl nuspręsta jame įrengti hidrotechninę sistemą. Bunkerį prižiūrinti Jurbarko rajono Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovė Lina Lukošienė teigė, kad bunkeris bus tvarkomas po Vilniaus architektų bei inžinierių grupės rekomendacijų, kaip neleisti vadavietėje kauptis vandeniui. Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius „Lietuvos žinioms“ pasakojo, kad generolo Jono Žemaičio-Vytauto vadavietės vieta, ją nurodžius buvusiam partizanų ryšininkui Antanui Puišiui, atkurta prieš 11 metų. J. Žemaičio pastangomis 1949 metais buvo galutinai suvienytas Lietuvos partizaninis judėjimas, o jis pats 1949 metų vasarį buvo išrinktas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininku. Partizaniniam judėjimui generolas vadovavo iki 1953-iųjų gegužės pabaigos, kai dėl išdavystės, įmetus į bunkerį granatą su migdomosiomis dujomis, buvo apsvaigintas ir suimtas. 1954 m. birželį uždarame teisme J. Žemaitis nuteistas mirties bausme, ji įvykdyta Maskvoje, Butyrkų kalėjime. J.Žemaitis-Vytautas Seimo yra pripažintas buvęs Lietuvos valstybės vadovu, faktiniu prezidentu.

