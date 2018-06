„Kad rytoj neiškiltų kokių nors problemų, kreipiuosi į Seimo vadovybę, čia labai rimtas mano kreipimasis, kad būtų užtikrintas Lietuvos Respublikos valstybės himno įstatymas, tai yra jo vykdymas. Ypač atkreipiu Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkės Agnės Širinskienės dėmesį, jeigu čia, šioje salėje, bus giedamas himnas, jis turi atitikti tai, kas parašyta įstatyme“, – penktadienį per Seimo posėdį sakė V. Juozapaitis. „Pirmiausia, jis turi būti toje tonacijoje, kokia yra dokumente užfiksuota, tai yra A-dur tonacijoje“, – tvirtino jis. Anot Seimo nario, Valstybės himno įstatyme taip pat nustatyti oficialūs himno atlikimo būdai. „Valstybės himną gali giedoti choras – mes turbūt nesame kol kas choras, – choras pritariant orkestrui arba solistas su orkestru, taip pat groti orkestras. Gali būti naudojamas himno garso įrašas“, – įstatymą citavo parlamentaras. „Tikrai labai rimtai sakau: laikykimės įstatymo“, – pabrėžė jis. Himno įstatyme numatyta, kad valstybės himnas privalo būti giedamas arba grojamas pradedant ir baigiant Seimo sesijas. Šeštadienį, birželio 30 dieną, Seimas planuoja baigti pavasario sesiją. Paprastai Seimo nariai patys gieda himną – be choro ar orkestro pagalbos.











84 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.