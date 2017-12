Juodžiausi praėjusių metų puslapiai: kraupios žmogžudystės tapo pamoka Lietuvai

DELFI primena įsimintiniausius praėjusių metų kruvinus įvykius. Stebina, tačiau kai kurie jų mįslingai atrodo ir nėra visiškai ištirti iki šiol.

Ketverių berniuką daužė, kol sustojo širdis: suskaičiuoti 135 smūgiai

Praėję metai prasidėjo kraupia žinia apie žiauriai sumuštą ketverių berniuką Matą. Sausio 25 dieną 23.50 val. buvo gautas pranešimas, kad Kėdainiuose, Mindaugo g., sunkiai sužalotas vaikas.

Kauno apskrities policijos atstovai pranešė, kad sulaikyti du įtariamieji – moteris (gim. 1993 m.) ir vyras (gim. 1989 m.). Vaikas buvo pristatytas į gydymo įstaigą. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 str. 2 d. (Sunkus sveikatos sutrikdymas).

Po poros dienų berniuko gyvybė užgeso Kauno klinikose. Vos ketverių vaikas, suskaičiuota, patyrė 135 smūgius. Jo visas kūnas buvo nusėtas mėlynėmis, sužeistos galvos smegenys, plaučiai. Berniukas buvo skubiai operuotas, tačiau jo būklė išliko kritinė iki pat mirties.

„Atvykę medikai rado užmuštą vaiką, nes širdies darbo nebuvo. Didelių pastangų dėka vaikas buvo atgaivintas. Vaizdas žiaurus. Akivaizdu, kad jis buvo mušamas ne kartą. Kas baisiausia, kad vaikas miršta dėl galvos smegenų traumos. Paskutiniai smūgiai buvo sukoncentruoti į galvą. Tai yra žiauru ir nepaaiškinama“, – tuomet kalbėjo profesorius Rimantas Kėvalas.

Smurtu skundėsi ir anksčiau, bet buvo paliktas likimo valiai

Paaiškėjo, kad berniukas mamos ir jo sugyventinio smurto sulaukdavo ir anksčiau – dėl to jis skundėsi net darželio auklėtojai, ji matė mėlynes. Tiesa, praėjus pusantro mėnesio po to, kai ikiteisminis tyrimas dėl to buvo nutrauktas, iš tarnybų akiračio aptariama šeima dingo.

Nors Kėdainių rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Vilima Jucevičiūtė teigė, kad pagrindo minėtos šeimos įtraukti į socialinės rizikos šeimų sąrašą nebuvo, nes prokurorų tyrimas smurto nenustatė, galiausiai ji pripažino, kad nužudytas vaikas skundėsi, kad prieš jį yra smurtaujama, tačiau psichologinė ekspertizė, ar jis meluoja, atlikta nebuvo. Paraginus Socialinės apsaugos ir darbo ministrui, V. Jucevičiūtė atsistatydino.

Įtariamieji vėliau aiškino, kad lemtingas smurto protrūkis įvyko dėl netaisyklingai ištartų vaiko žodžių.

„Aiškinimas toks, kad berniukas buvo mokomas skaičių ir nesugebėjo kai kurių skaičių ištarti. Tokia buvo pradžia“, – pasakojo prokuroras Vytautas Gataveckas.

Vaikas kurį laiką buvo paliktas vienas su mamos sugyventiniu, todėl nėra tiksliai žinoma, kaip ilgai buvo smurtaujama prieš berniuką. Tačiau nustatyta, kad jis muštas įvairiais daiktais. Vėliau tėvai delsė dėl vaiko būklės kreiptis į medikus, nes teigė nesupratę, kokia iš tikrųjų sunki yra jo sveikata, ir tikėjosi, kad jis pasveiks namuose. Į medikų globą mažametis pateko dėl smegenų traumos pradėjus trikti jo gyvybinėms funkcijoms.

Monika Kaziukaitytė, Gediminas Kontenis DELFI montažas

Vartojo narkotikus, buvo bausti, mušė mažiausiai tris dienas

Kaltinamieji susipažino internetinių pažinčių portale. Netrukus po to 27-erių Gediminas Kontenis ir 23-ejų Monika Kaziukaitytė pradėjo kartu gyventi. Kurį laiką jie gyveno vieni, tačiau netrukus su jais apsigyveno ir M. Kaziukaitytės mažametis sūnus Matas. Berniukas anksčiau gyveno su M. Kaziukaitytės mama.

Prokuroro teigimu, nors berniukas ir buvo prižiūrėtas, auklėjimo metodai buvo abejotini, smurto nevengė nė vienas poros narių. Nustatyta, kad iki tragiško įvykio mažasis Matas buvo mušamas mažiausiai tris dienas.

„G. Kontenis to neneigia. Priežastys buvo buitinės – tai kompiuterį numesdavo, tai gėlę numesdavo, nepaklusimas. Vaiko motinai taip pat pateiktas papildomas įtarimas dėl jos, kaip motinos piktnaudžiavimo motinos teisėmis. Be to, dėl sistemingo smurto prieš vaiką tiek fiziniu, tiek psichologiniu atžvilgiu. Toks buvo jų vaiko auklėjimas“, – teigė V. Gataveckas.

Abu įtariamieji neneigė, kad anksčiau vartojo narkotikus (šlapimo tyrimas parodė metamfetamino liekanas), tačiau neigė, kad narkotikus vartojo nusikaltimo dieną. Surinkta informacija rodo, kad G. Kontenis narkotikus vartojo dieną prieš įvykį.

„Turimais duomenimis, motina vaiką stumdydavo, suduodavo, vaiką vadino žeminančiais, įžeidžiančiais epitetais“, – teigė prokuroras.

Vaiko motina buvo patekusi į teisėsaugos akiratį dėl sukčiavimo, jos sugyventinis teistas du kartus dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir disponavimo narkotikais, jis taip pat buvo įvykdęs nusikaltimą užsienyje (plėšimą), buvo ieškomas.

Pakeitė visą sistemą

Visa ši situacija visuomenę ir politikus paskatino vėl atsigręžti į vaikų teisių situaciją Lietuvoje. Prie Seimo vyko pilietinė akcija, skirta kovai su smurtu prieš vaikus. Politikai ėmė kalbėti apie būtinus pokyčius vaikų teisių srityje, Seime šaukta neeilinė sesija priimti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymui.

Įvyko ir „Matuko reforma“ – vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą pavyko papildyti visų rūšių smurtą prieš vaikus draudžiančiomis pataisomis (kitaip tariant, Lietuvoje uždrausta vaikus bausti fizinėmis bausmėmis).

Seimas taip pat pritarė ir naujajam įstatymo projektui, numatančiam konkretų praktinį reagavimo algoritmą, kuriame apibrėžiama, kas, ką, su kuo, per kiek laiko turi padaryti. Jame numatoma atsakomybė už aplaidumą, nepranešimą apie žinomus smurto atvejus. Šis pakeitimas įsigalios nuo 2018 m. liepos 1 dienos.

Ir M. Kaziukaitytė, ir G. Kontenis iki šiol yra suimti. Mama yra kaltinama žiauriai nužudžiusi savo artimą šeimos narį – bejėgiškos būklės mažametį sūnų, taip pat piktnaudžiavusi tėvų teisėmis ir pareigomis. G. Kontenis kaltinamas žiauriai nužudęs bejėgiškos būklės mažametį ir tris kartus sukėlęs fizinį skausmą ar nežymų sveikatos sutrikdymą. Už jiems pareikštus įtarimus įstatymas numato laisvės atėmimo bausmę iki 20 metų arba iki gyvos galvos.

Dingo važiuodama iš Plungės į Vilnių

Neįtikėtino skaitytojų dėmesio sulaukė ir Ievos Strazdauskaitės dingimas. Kovo 5 dieną apie 21 val. buvo gautas pranešimas, kad dingo 19991 m. gimusi mergina, tamsiai rudos spalvos 2016 m. laidos automobiliu „Audi A7“ važiavusi iš Plungės į Vilnių. Pasak pranešėjo, telefono ryšys su I. Strazdauskaite dingo pravažiavus Kauną, vėliau jos telefonas buvo išjungtas.

Naktį jos vairuotas automobilis rastas stovintis užrakintas Jonavos rajone, netoli Žeimių miestelio esančiame miške. Jame merginos nebuvo. Ekspertams apžiūrėjus įvykio vietą prie aptikto automobilio, grumtynių, kraujo pėdsakų nepastebėta.

Teritorijoje maždaug nuo Žiežmarių iki Elektrėnų buvo fiksuotas veikiantis jos telefono mobilusis ryšys. Vykdant paiešką aptikti galimai iš automobilio išmesti merginos daiktai.

Paviešinus automobilio nuotraukas – jį nufotografavo skaitytojai, kai transporto priemonė buvo vežama į Vilnių – kilo įtarimų, kad „Audi A7“ apgadintas. Tyrimą perėmė Lietuvos kriminalinės policijos biuras, I. Strazdauskaitės paieškos buvo praplėstos iki tarptautinių.

Ievos Strazdauskaitės paieška DELFI montažas

Tikslas buvo automobilis, nužudė tą patį vakarą

Paaiškėjo, kad paskutinis žmogus, su kuriuo I. Strazdauskaitė kalbėjosi, buvo jos sužadėtinis (automobilis, kurį vairavo I. Strazdauskaitė, yra registruotas su jos draugu susijusioje įmonėje). Vaikino tėvas pasiuntė pusšimtį savo darbuotojų „šukuoti“ mišką Jonavos rajone, vėliau prie jų prisijungė ir daugiau visuomenės narių.

Savo ruožtu I. Strazdauskaitės mama išplatino jautrų kreipimąsi, kuriame pasiūlė 10 tūkst. eurų už galimybę vėl apkabinti dukrą

Galiausiai, šeštą merginos dingimo dieną, generalinis komisaras Linas Pernavas pranešė, kad nužudyta mergina rasta Kėdainių rajone, karinio aerodromo teritorijoje, sulaikyti 4 įtariamieji.

Patvirtinta versija, kad mergina buvo pagrobta. Tikslas buvo automobilis, kurio vertė – apie 40-45 tūkst. eurų. Pasirodo, nusikaltimas įvyko spontaniškai – įtariamieji autostradoje pamatė brangų automobilį, vairuojamą merginos, kuri važiavo viena, ir nusprendė jį pagrobti.

„Įvykio chronologija buvo tokia: prie Elektrėnų imituotas eismo įvykis, jo metu mergina ir automobilis buvo pagrobti. Duomenys rodo, kad mergina buvo nužudyta tą patį vakarą“, – aiškino L. Pernavas.

Ievos Strazdauskaitės galimo kelionės maršruto žemėlapis DELFI

Sučiupo net kelis įtariamuosius

Kaip paaiškėjo vėliau, įtariamieji – 23-26 m. amžiaus romų tautybės vaikinai, teisti už vagystes, plėšimus, viešosios tvarkos pažeidimus. Jie gyveno Kėdainių rajone.

Netoli Elektrėnų sukėlę eismo įvykį vaikinai sustabdė merginos vairuojamą mašiną, užgrobė ją. Nuvažiavę į Jonavos r., prie Žeimių nužudė I. Strazdauskaitę. Jos kūne – daugybiniai sužalojimai, vien į galvą suduota keliolika smūgių. Manoma, kad smurto protrūkį išprovokavo merginos žodžiai, kad apie nusikaltėlius ji praneš policijos pareigūnams, kurie jos jau ieško.

Nužudę merginą nusikaltėliai paliko „Audi A7“ miške ir savo automobiliu nuvežė lavoną į Kėdainių rajoną. Palaikai rasti užkasti maždaug 30 km nuo tos vietos, kur buvo paliktas I. Strazdauskaitės vairuotas automobilis. Žudikai planavo vėliau pasiimti „Audi“. Tačiau nespėjo to padaryti, nes automobilį greitai surado policija.

Beje, pasirodo, kad dalis tų pačių asmenų panašų nusikaltimą buvo įvykę ir prieš beveik metus – tuomet prie Kėdainių imtas sekti, o prie Kauno, imitavus eismo įvykį, užpultas verslininkas iš Latvijos, kartu su kolega važiavęs 2015 m. pagamintu „Volkswagen Passat“ automobiliu.

Nors vyras bandė skambinti policijai, toje vietoje telefono ryšio nebuvo. Iš kito automobilio išlipęs romų tautybės jaunuolis du kartus bandė užmegzti pokalbį, kol galiausiai jo veiksmai pasikeitė. Kartu su bendru grasindami ginklais jie išmetė iš automobilio verslininką ir greta sėdėjusį jo kolegą, o patį „Volkswagen Passat“ pavogė. Tiesa, Lietuvos policija tyrimą anuomet sustabdė pritrūkus duomenų, atnaujintas jis tik po I. Strazdauskaitės tragedijos.

Šiuo metu atpildo laukia 3 įtariamieji – Karolis, Mantas ir Leonas Bieliauskai, bylą teismą turėtų pasiekti 2018 m. rugpjūtį.

Įtariamieji Ievos Strazdauskaitės nužudymu DELFI montažas

„Ramus ir geras studentas“ išžudė visą šeimą: senelis 3 dienas pragulėjo prie mirusių namiškių

Kovo pabaigoje garsiai nuskambėjo ir istorija apie prie Kauno išžudytą šeimą – Gaižėnų kaime, atokiame vienkiemyje, rasti net keturių žmonių lavonai su šautinėmis žaizdomis. Įtarimų šešėlis krito ant vieno iš nužudytųjų sūnaus Egidijaus Anupraičio.

Iki tol pareigūnams nežinomas, nė karto neteistas ir psichinėmis problemomis nesiskundęs jaunas vyras pastaruoju metu dirbo apsaugininku. 26-erių vyras prieš tai studijavo Liverpulio universitete chemiją, nurodė mėgstantis krepšinį, kovines sporto šakas.

E. Anupraitis, kuris apibūdinamas kaip itin ramus žmogus ir geras studentas, įtariamas nušovęs tėvą Gintarą (gimusį 1967 m.), mamą Andželą (gimusią 1968 m.), senelę Genovaitę (gimusią 1942 m.) ir neįgalų tėvo brolį (gimusį 1979 m.).

Įvykio vietoje taip pat rastas sužalotas senelis (gimęs 1936 m.), vyras buvo ištiktas šoko, išvežtas į ligoninę. Jo gyvybė galiausiai užgeso.

Įtariamasis turi dar dvi seseris, kurių viena gyvena Jungtinėje Karalystėje, kita – Kaune.

Gaižėnuose ieškomas Egidijus Anupraitis © DELFI / Rafael Achmedov

Paleido mažiausiai 21 šūvį: buvo taikyta į gyvybiškai svarbias vietas

Nors iš pradžių iš įvykio vietos jis pabėgo, netrukus buvo sulaikytas prie Marijampolės stoties ir nuvežtas į Marijampolės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Su savimi jis turėjo ginklą, išduotą savigynai.

Apie nusikaltimą pareigūnams pranešė nužudytųjų artimieji – jie kelias dienas negalėjo susisiekti su artimaisiais ir nusprendė nuvykti jų aplankyti. Įtariama, nusikaltimas įvykdytas šeštadienio vakarą, kūnai rasti pirmadienį, o E. Anupraitis sučiuptas antradienį.

Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius teigė, kad įvykio vietoje buvo paleistas mažiausiai 21 šūvis. Šautuvą jis turėjo užtaisyti mažiausiai du kartus, tad turėjo laiko susivokti, ką daro.

„Pagal sužalojimus galime pasakyti, kad buvo taikyta į gyvybiškai svarbias vietas. Iš to mes galime spręsti, kad įtariamasis turėjo aiškų tikslą nužudyti asmenis, nes po tokių sužalojimų išgyventi nėra galimybės“, – teigė D. Valkavičius.

Galiausiai ekspertai nustatė, kad E. Anupraitis sunkiai serga ir negali atsakyti už savo veiksmus, jis buvo pervežtas į psichiatrijos ligoninę.

Tėvų galvas tiesiog suknežino

Gegužės mėnesio pradžioje Vilniaus rajone, Karužiškių kaime, rasti itin žiauriai nužudyti sutuoktiniai.

Kaip DELFI tuomet sakė Vilniaus apskrities policijos viršininko pavaduotojas Antonis Mikulskis, pirminiais duomenimis, abiem – ir vyrui, ir moteriai – galvos suknežintos taip, kad iš kaukolių likusios tik apatinės dalys.

Sodyba stovi atokiai – kaimynai gyvena tolokai, anapus didelio arimų lauko. Jei sutuoktiniai ir šaukėsi pagalbos, jų niekas negirdėjo. Apie žmogžudystę pranešė pirmadienį remonto daryti atėjęs kaimynas.

Įvykio vietoje rasti vyro (gim. 1935 m.) ir moters (gim. 1945 m.) lavonai su durtinėmis kaklų žaizdomis, kastuvu visiškai suknežintomis galvomis. Įtariamasis – jų sūnus (gim. 1983 m.), pirminiais duomenimis, serga psichikos liga ir, atvykus Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams, buvo užsidaręs vonioje. Sulaikomas jis priešinosi, todėl teko panaudoti elektros impulsinį prietaisą ir uždėti antrankius.

Kaip DELFI sakė kaimynai, nužudytas vyras – matematikos profesorius, tiesa, jis jau nebedirbo, buvo išėjęs į pensiją. Sūnus kartu su garbaus amžiaus tėvais negyveno, jis iš Vilniaus atvykdavo aplankyti tėvų. Šeima gyveno tvarkingai, pastatai buvo remontuojami.

Tėvas nužudytas namo viduje, motina – lauke, netoli namo durų. Įtariamasis šiuo metu nedirbo, anksčiau, policijos duomenimis, jis dirbo architektu. Iš žmogžudystės vietos vyras išvežtas į Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę Naujojoje Vilnioje.

Pašovė dukrą, jos sugyventinį, padegė jų namą ir nusižudė

Neeilinė ir Karmėlavoje nutikusi šiurpi istorija. Konflikto metu vyras (gimęs 1960 m.) iš neteisėtai laikomo pistoleto iššovė šūvius į dukterį (gimusią 1995 m.) ir jos sugyventinį (gimusį 1993 m.), kol, padegęs gyvenamąjį namą, nusižudė.

Policija pareigūnams atvykus į įvykio vietą, namo antras aukštas degė atvira liepsna, girdėjosi pagalbos šauksmas. Kinologas priėmė žaibišką sprendimą daužti langą – panaudojęs kirvuką ir laužtuvą pateko į vidų. Pirmame aukšte pamatęs merginą, išnešė ją į lauką (dalinai sąmoningą). Laukdamas, kol atvažiuos greitoji, suteikė jai skubią pirmąją pagalbą. Merginos sugyventinis iššoko iš degančio namo antro aukšto.

Nukentėjusioji dukra (dėl šautinės žaizdos krūtinėje) ir jos sugyventinis (dėl šautinės žaizdos rankoje) paguldyti į ligoninę. Merginos būklė buvo sunki, vaikinas kitą rytą grįžo namo.

Šaudęs vyras anksčiau buvo teistas už kitos dukros seksualinį prievartavimą (kaip paaiškėjo vėliau, apie tai pranešė aptariama dukra, tad tėvas greičiausiai už tai keršijo, o namas, kuriame ji gyveno – nusikaltimo vieta), dalį gyvenimo jis praleido kalėjime. Jam uždrausta artintis ar bendrauti su šeimos nariais. Vyras gyveno Jonavoje pas savo motiną.

Aptariamame name gyveno dukra su sugyventiniu. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį jos tėvas išsiviliojo juodu į kiemą, o, bekalbant ir vaikštinėjant po teritoriją, vyras įėjo į namus.

Paskui tėvą į namus užėję dukra su vaikinu pastebėjo, kad jis rankose laiko pistoletą. Tuomet vyras šovė į dukrą, o paskui į jos vaikiną. Jaunuolis gelbėdamasis laiptais užbėgo į antrąjį namo aukštą ir iš jo iššoko. Tuomet buvo padegtas namas.

Seniūnės teigimu, jauna šeima nebeketina šiame name toliau gyventi, žada išsikraustyti iš Karmėlavos.

Apie tai, kad nužudė mamą, draugui pranešė žinute

Savo ruožtu birželio 10 d. 13.35 val. Kaune, Ukmergės g., bute, rastas moters (gim. 1953 m.) lavonas. Pirminiais duomenimis, sūnus motiną uždusino ant veido prispaudęs pagalvę. Manoma, kad moteris nužudyta prieš kelias dienas.

Girtas (2,49 prom. alkoholio) 33 metų įtariamasis uždarytas į areštinę. Vyras neteistas, pasak pareigūnų, jis nėra asocialus. Asmuo gegužės pabaigoje išėjo iš darbo dėl psichologinių problemų.

Policiją iškvietė jo draugas, kuriam įtariamasis jau nuo ketvirtadienio siuntinėjo žinutes apie tai, kad nužudė motiną (draugas neiškart tuo patikėjo). Paskui įtariamasis socialiniame tinkle parašė atsisveikinimo laišką.

Motina labai sunkiai sirgo, ji nepakildavo iš lovos, jai buvo reikalinga nuolatinė priežiūra. Sunkiomis ligomis (kurios pakirto motinos ir kūną, ir protą) sirgusią motiną jis slaugė 15 metų. Spėjama, kad tai galėjo tapti žmogžudystės priežastimi. Vyriškio teigimu, dėl to jis pats ėmė lankytis pas gydytojus.

„Jis duoda parodymus. Parodymai yra išsamūs. Vyras pripažįsta nužudęs motiną, tačiau dar reikia patvirtinti duotus parodymus. Jo teigimu, taip įvyko dėl sunkios motinos būklės, dėl jos slaugymo, dėl jam pačiam kilusių psichologinių problemų. Įtariamasis paties nužudymo neprisimena. Jis buvo stipriai neblaivus. Įtariamasis nurodo, kad gailisi dėl savo veiksmų“, – po teismo posėdžio kalbėjo prokuroras Andrius Kiuršinas.

Galimai motiną nužudęs vyras atvesdintas į teismą © DELFI / Kęstutis Kasciukevičius

Šiurpios patirtys – ir vandenyje

Tuo metu rugpjūtį netrūko šiurpių skendimų – tą pačią dieną Baltijos jūroje nuskendo du vaikai ir vieno jų tėtis. Vienas vaikas gelbėtojams pranešė, kad kartu jūroje buvusį jo draugą pasiglemžė vanduo, o netrukus paaiškėjo, kad kone tuo pat metu Baltijos jūroje nuskendo dar vienas vaikas ir jį gelbėti bandęs tėtis. Bangų įtrauktą vaiką gelbėti bandė jo tėvas, kuris žuvo pats.

Rugsėjo pradžioje vos septynerių berniukas nuskendo Kareivių g. esančiame „Impuls“ sporto ir sveikatingumo centre. Medikai vaiką ilgai gaivino, tačiau išgelbėti gyvybės nepavyko. Vaikas nuskendo po sporto klube vykusios plaukimo treniruotės. Įtariama, berniukas į baseiną grįžo prieš tai užsukęs į rūbinę.

Savo ruožtu spalį pranešta apie moterį, kuri brido į Nerį mažametės dukros akivaizdoje ir nuskendo. Po daugiau nei mėnesio jos kūnas rastas Trakų r., ties Žemųjų Semeniukų kaimu, Neries upėje. Bus vykdomas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti ir, kadangi dėl kūno būklės atpažinti moters neįmanoma, privalomai atliktas DNR tyrimas – tiesa, kartu rastas aptariamai moteriai priklausęs mobilusis telefonas, atitinka amžius, išoriniai požymiai.

A. Kilkaus neranda nuo spalio

Keista, tačiau iki šiol nėra išaiškinta dingusio baikerio Aivaro Kilkaus istorija, prasidėjusi spalio viduryje.

Vyras iš namų išvažiavo „Harley Davidson“ motociklu, valstybiniai numeriai: 76 ALR. Šis (apgadintas – nuimti valstybiniai numeriai, nulaužtas laikiklis) ir šalmas vėliau rasti Varėnoje esančiame miške, jo mobilusis telefonas aptiktas Vilniuje.

Šį atvejį perėmė Vilniaus apskrities policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba.

Spalio 17 d. šį ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai sulaikė ir į areštinę uždarė Trakų rajono gyventoją Lauryną Baltrūną, kurį sieja su baikerio dingimu. Jam pareikšti įtarimai dėl neteisėto laisvės atėmimo.

Abu vyrai priklausė tam pačiam baikerių klubui „Vorai MC“, tačiau neseniai jo nariai susiskaldė, tarp vyrų, kalbama, buvo perbėgusi juoda katė. DELFI žiniomis, pareigūnai yra užfiksavę, kad A. Kilkus dingimo dieną paskambino telefonu L. Baltrūnui, yra duomenų, kad jie turėjo susitikti Trakuose. Tiesa, pats jis parodymų neduoda.

Dingusiojo artimieji šalia Aukštadvario esančiame miško masyve, kur gyvena L. Baltrūnas su šeima, ne vieną dieną vykdė vadinamąjį teritorijos šukavimą, tačiau jokių įkalčių rasti nepavyko.

Aivaras Kilkus © Vilniaus aps. VPK

Pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo: baikeris atsisako atsakyti į bet kokius klausimus

Gruodžio pradžioje L. Baltrūnui buvo pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo, šiuo nusikaltimu, paaiškėjo, taip pat yra įtariamas dar vienas asmuo – taip pat baikeris. Jis ne kartą buvo apklaustas kaip liudytojas, tačiau prieš savaitę jam buvo pareikšti įtarimai. DELFI šaltinių žiniomis, antras įtariamasis yra Darius Matusevičius. Jis daugybę metų palaikė itin draugiškus ryšius su pagrindiniu įtariamuoju L. Baltrūnu.

Ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Ramūnas Šileika DELFI sakė, kad šiuo metu jau tiriamas tyčinis nužudymas ir L. Baltrūnui pareikšti įtarimai ne dėl neteisėto laisvės atėmimo, o dėl tyčinio nužudymo.

„Kitam asmeniui pateikti įtarimai dėl padėjimo“, – sakė prokuroras.

Siekiant nepakenkti galimam tyrimui pareigūnai kol kas nėra linkę atskleisti daugiau detalių apie šią rezonansinę bylą. Tačiau žinoma, kad prieš daugiau kaip pusantro mėnesio dingusio A. Kilkaus kūnas iki šiol dar nesurastas, jau neabejojama, kad vyras yra nužudytas, o jo kūnas arba užkastas, arba paskandintas.

Pagrindiniu įtariamuoju pareigūnai iki šiol laiko L. Baltrūną, tačiau jis nuo pat sulaikymo tyrėjams neduoda parodymų ir atsisako atsakyti į bet kokius klausimus.

Po maždaug savaitės nuo šios žinios suimta buvo ir L. Baltrūno žmona. Tiesa, šis sprendimas apipintas mitais – tikinama, kad ji apkaltinta bendrininkavimu, neva slėpė vyro liemenę, tačiau pati moteris tikina, kad liemenė visą laiką kabojo pareigūnų akiratyje. Be to, moterį uždarius į areštinę čia atvesdintas ir L. Baltrūnas – jis girdėjo žmonos aimanas ir verkimą.

Aivaras Kilkus, Laurynas Baltrūnas ir Darius Matusevičius DELFI montažas

Prabilo ir pats L. Baltrūnas

Baikerių klubo vadovas taip pat prisipažino sulaukęs grasinimų – kriminalistai esą grasina, kad žiniasklaidai nutekins informaciją, kad jis nužudytojo baikerio A. Kilkaus „kūną sukapojo į gabalus, laikė šaldymo kameroje, o po to šia mėsa maitino savo vaikus“.

„Tai akivaizdus spaudimas – šiandien susitikau su Laurynu, jis prašė perduoti tokią žinią visai Lietuvai: po to, kai tave iš kalėjimo atveža į areštinę, o gretimoje kameroje uždaro raudančią žmoną, iš kurios atimti trys mažamečiai vaikai, prisiklausęs verksmo gali prisipažinti padaręs bet kokį nusikaltimą – net ir tai, kad esu nužudęs JAV prezidentą Kenedį“, – DELFI sakė įtariamojo advokatas Saulius Jazukonis.

Anot jo, L. Baltrūnas buvo uždarytas į kamerą, už kurio sienos arba visai netoliese buvo įkalinta jo sutuoktinė. Ji esą visą naktį verkė.

Daiva Baltrūnienė ir Laurynas Baltrūnas DELFI montažas

„Jai pareikšti įtarimai dėl to, kad ji slėpė nusikaltimo įrankius, kurie yra neįvardijami, ir liemenę, – sakė advokatas. – Ne bet kokią liemenę, o savo vyro, kuri visą laiką kabojo Lauryno motinos namuose. Per tuos du mėnesius, kai Laurynas yra uždarytas, pareigūnai nė karto nepaklausė apie šią liemenę, o dabar teigia, kad ją slėpė. Ji visada kabojo motinos namuose ir niekam jos nereikėjo“.

Dėl šios liemenės slėpimo įtarimai pareikšti ir dar vienam „Vorai MC“ klubo nariui. Kadangi jo vaidmuo antraeilis, DELFI žinomi duomenys apie jį kol kas neskelbtini – šeštadienį jo namuose Trakų rajone taip pat buvo atliktos kratos, kurių metu ieškota svarbių nusikaltimo įkalčių. Ar rasta, tyrėjai nesako, nes nenori pakenkti tyrimui. Be to, šeštadienį buvo apžiūrėtas šio įtariamojo motociklas.

„Pareigūnai daro didelį spaudimą – kai neturi jokių įkalčių, jie pereina prie šeimos ir grasina, kad atims motinystės teises, o vaikus uždarys į vaikų globos namus“, – sakė S. Juzukonis.

Jis neslėpė, kad tyrimą atliekantys Vilniaus apskrities policijos pareigūnai ne kartą su L. Baltrūnu kalbėjosi neoficialiai ir siūlė prisipažinti dėl nusikaltimo – A. Kilkaus nužudymo.

„Aš asmeniškai manau, kad A. Kilkus yra gyvas“, – pabrėžė advokatas.