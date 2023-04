„Tai, ką matome per paskutinius kelis metus, tikrai skaičiai auga. Per praėjusius metus pranešta apie 300 galimo seksualinio smurto prieš vaikus atvejų. Šiais metais per tris mėnesius turime virš 105 atvejų“, – ketvirtadienį žurnalistams teigė I. Skuodienė.

„Aš negaliu sakyti, kad tai yra džiuginanti tendencija, bet yra svarbu pasakyti, kad žmonės reaguoja, mes esame aktyvesni, mes daugiau dėmesio skiriame. Tikrai didelis ačiū ir gydytojams, ir mokytojams ir auklėtojams, kurie atkreipia dėmesį. Neignoruojame šios temos, nepasitelkiame tik savo baimes, bet klausomės vaikų, girdime, tikime jais ir pranešame“, – pridūrė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė.

Anot jos, šiuo metu labiausiai trūksta visuomenės švietimo apie seksualinį smurtą prieš vaikus. I. Skuodienė pabrėžia, kad vaikus reikia mokyti atpažinti seksualinį smurtą nuo raidos pradžios.

„Ko trūksta, tai švietimo: a) bendrai suaugusiems, b) tėvams, kaip kalbėti su savo vaikais ir c) vaikams. Reikia pradėti kalbėti jiems suprantama kalba nuo pat pradžių, nuo jų raidos. Kalbėtis apie jų kūno ribas, apie apatinių taisyklių ribas – kas gali liesti, kaip gali liesti, kad vaikai aiškiai suprastų savo kūną ir savo kūno taisykles“, – aiškino ji.