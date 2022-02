Juoda diena Europai – pirmosios reakcijos: žadama parama Ukrainai ir griežtos sankcijos agresorėms

Ankstyvą rytą pasirodė informacija apie mūšius palei visą fronto liniją – ne tik Donbase, bet ir palei visą Ukrainos sieną apšaudymą iš salvinių ugnies sistemų „Grad“. Apie sprogimus skelbiama nuo Charkovo iki pat sostinės Kijevo ir Odesos šalies pietuose. Pastarajame strateginiame uostamiestyje skelbiama apie raketinius smūgius bei rusų desantininkų išsilaipinimą.

Ukrainos Užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pirmasis oficialiai iš Ukrainos pareigūnų pripažino, kad jo šalis yra užpulta ir pridūrė, kad Ukraina priešinsis bei nugalės.

Tuo metu JAV prezidentas Joe Bideas savo socialinių tinklų paskyrose išplatino pranešimą, kuriuo pabrėžė, jog V. Putinas pasirinko iš anksto suplanuoto karo kelią, atnešianti katastrofišką aukų skaičių. „Šią naktį pasaulio maldos yra su Ukrainos žmonėmis, kurie tapo neišprovokuotos ir nepateisinamos Rusijos karinių pajėgų atakos aukomis“, – skelbė J. Bidenas.

Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, and the United States and its Allies and partners will respond in a united and decisive way.