Juknevičienė – apie tai, kas vyksta su Rusija: tai antras griuvimo etapas

R. Juknevičienė interviu Delfi ne tik pakomentavo procesus Rusijoje, bet ir atsakė, kodėl kai kurie Vakarų lyderiai sunkiai priima mintį apie Ukrainos narystę NATO ir ES, paaiškino, kaip keičiasi kolegų požiūris į karą Ukrainoje bei įvertino, ar NATO viršūnių susitikimas nebus dar viena istorinė klaida.

– Pradėkime nuo J. Prigožino žygio į Maskvą, nuo kurio praėjo jau ne viena savaitė. Apžvalgininkų vertinimai gana skirtingi, bet vyrauja naratyvas, kad tai parodė V. Putino režimo silpnėjimą. Jūs savo tekste rubrikai „Politiko akimis“ rašėte, kad nereikia apsigauti, jog viskas baigėsi niekuo – kaip rašėte, procesai dar nesibaigė. Ką jūs turite omenyje?

– Aš turiu omeny, kad praeitų metų vasario 24-oji buvo Putino pabaigos pradžia, nes kiekvienam sveiko proto žmogui, žinančiam bent kiek istoriją ir suprantančiam pasaulio vyksmą, vis tiek ši mintis savaime ateina į galvą, – kad šiuolaikiniam pasauly, Europos kontinente, išsilaikytų tokia kolonijinė imperinė valstybė, kada visos kolonijos jau senokai yra žlugę, yra tiesiog istoriškai neįmanoma. Kada tai baigsis, nežinau tikrai, bet dabar, po J. Prigožino žygio, tik dar labiau man šis įspūdis sustiprėjo, todėl, kad V. Putinas dabar jau pradeda atrodyti kaip L. Brežnevas savo paskutinį dešimtmetį – tos nenatūralios, visiškai kartais neadekvačios kalbos. Darosi jau neadekvatus pasaulio suvokimas ir melas, kokio net sovietmečiu nebuvo.

Ant tokio melo pamatų išsilaikyti ilgai tokia imperija tikrai negali. Tuo labiau, kad ukrainiečiai parodė neįtikėtiną drąsą visam pasauliui ir dabar jau ta kova vyksta tarp demokratijų ir autokratijų. Mes tiesiog negalim pralaimėti tos kovos. Prigožinas parodė, kad šita imperija nėra tokia stipri, kaip Putinas bandė rodyti. Taip, kaip ir Sovietų Sąjunga daugeliui atrodė labai, labai stipri. Aš save prisimenu 1985 metais, jau dirbusią vaikų gydytoja Pasvalyje – aš tikrai neįsivaizdavau, kad praėjus kažkiek, labai nedaug metų Sovietų Sąjunga žlugs ir dabar duosiu jums interviu kaip Europos Parlamento narė. Atrodė, kad čia visam mano gyvenimui, visą laiką teks gyventi tos imperijos gniaužtuose. Tai viskas dabar man labai primena tą laikotarpį, toks antras šitos imperijos griuvimo etapas.

– Viltį, kad Putinas pasitrauks, kad bus kažkokie protestai, girdime ne vienerius metus. Ar nėra taip, kad mes esame tiesiog naivūs?

– Ne, protestų nebus, aš nesakau, kad bus protestai. Bus kažkas kita. Taip ir Sovietų Sąjungoj – gi nebuvo protestų. Niekas nėjo į protestus. Buvo Afganistanas 10 metų, jauni žmonės cinkuotais karstais grįždavo ir niekas nedrįso išeiti. Buvo keletas disidentų – pagarba jiems, bet mes, dauguma ten gyvendami, apie tai net nežinojom. Tai lygiai taip pat ir dabar: režimas baisus, sodina į kalėjimą, žudo ir panašiai, žmonės bijo išeiti – niekas nesitiki, kad jie išeis, bet Prigožinas parodė, kad ten yra milžinas ant molinių kojų, nes jie sugebėjo nueiti iki Maskvos kaip per sviestą. Be to, pagrindinis dalykas yra tai, kad niekas nesureagavo iš žmonių, kurie pultų ginti to režimo. Mano išvada iš to beveik paros Prigožino maišto yra ta, kad nėra tokio palaikymo Putinui, kaip kad jie bando parodyti pasauliui. Apklausose gal pasako, nes bijo arba nėra alternatyvos, bet kad ten būtų didelė, gili meilė tam režimui, tai tikrai, kaip parodė Prigožino žygis, to nėra. Galų gale, mes nežinom, kokie yra santykiai vidaus elito viduje – atsirado tam tikras skilimas.

– Ar teisingai suprantu, kad jūs tikite ir turite vilties, jog pamatysime V. Putino režimo pasikeitimą ne dėl natūralių priežasčių (jis mirs natūralia mirtimi arba tiesiog perduos prezidentavimą kažkam kitam), o dėl kažkokių procesų, apie kuriuos mes kalbame, – protesto balsų, nebūtinai fiziniais protestais išreikštų, ar, bendrai, įtampos tame vadinamajame Rusijos elite?

– Tam reikalingos prielaidos. Svarbiausia prielaida – Ukrainos pergalė šitame kare, kad Rusija būtų išstumta iš Ukrainos teritorijos, net ir iš Krymo. Tai labai svarbu, kad Putinui neliktų galimybės sakyti, jog, va, jis vis tiek kažkokias pergales pasiekė. Antras dalykas, kad Vakarai nebijotų šitame kare sumušti šito režimo. Čia yra pagrindinis dalykas. Be šitos prielaidos aš irgi sunkiai įžiūrėčiau permainas pačioje Rusijoje. Plius paskui, aišku, Ukrainos narystė NATO, Ukrainos narystė Europos Sąjungoje – visa tai, kas padėtų Rusijai suvokti, kad imperijos nebebus.

– Jūs kalbate apie prielaidą, kuriai pritartų dauguma lietuvių, kad Vakarai turėtų sumušti, sužlugdyti arba bent jau paskatinti V. Putino režimo žlugimą. Tačiau nepraėjus nė pusantrų metų nuo brutalaus karo pradžios, jis tebesitęsia, matome didžiules, baisias atakas. Ir štai, mes vėl girdime Josepą Borellį, kuris pareiškia: „silpnesnis Putinas yra didesnius pavojus“. Ar jūsų nenuvilia tokia pozicija ir ar tai neparodo dar kartą mums, jog mes negalime įtikinti Vakarų suprasti tas grėsmes taip, kaip jas matome čia, Lietuvoje?

– Yra Borellio pasisakymai, bet yra ir daug kitų pasisakymų. Yra ir straipsniai Vakarų žiniasklaidoje. Laip tik dabar po šito Prigožino šeštadienio yra labai svarbu tame Vakarų fronte, kuriame mes dirbam dabar Europos Parlamente, padėti įsitvirtinti tam naratyvui, supratimui, kad kaip tik nereikia bijoti Putino. Jo bijojo, kai kadaise jis buvo stiprus – atrodė, kad stiprus. Tai šito bus, tam nereikia turėti iliuzijų, kad čia visi vienodai mąstys, bet lygiai taip pat prisiminkim šito karo pradžią, kai dauguma pasaulio lyderių sakė, kad jokiu būdu negalim uždengti Ukrainos dangaus, jokių „Patriot“, o šiandien visa tai jau yra. Kai buvo kalbama apie tai, kad tankų jokiu būdu negali duoti, o šiandien visa tai jau yra.

Vladimiras Putinas © Imago / Scanpix

Taip kad ir čia tas pats – reikia dirbti, čia dabar mūsų balsas labai svarbus – ar tai būtų mūsų užsienio reikalų ministro, kurio įsiklauso labai stipriai, viso šito regiono, ir mūsų pačių. Visa tai – šie pusantrų metų – vyksta Vakarų virsmo akivaizdoje. Mes buvome liudininkai, kaip keitėsi Vakarų kolegų mąstymas. Ypač ryškiai jis pasikeitė po Bučos. Po vasario 24-osios grįžau į Briuselį – atsimenu puikiai tą skrydį ir tą nuotaiką, tą jausmą, – mačiau, kad kolegos netiki, jog išvis Ukrainai galima pasipriešinti, ir paskui mačiau juos po Bučos. Pamačiau, kai rusai išėjo iš Kyjivo, kokios buvo nuotaikos. Visi įgavo vilties ir tada viskas keitėsi. Čia lygiai taip pat. Nuo fronto linijos, nuo to, kaip sugebėsim mes visi kartu padėti Ukrainai laimėti, atsikovoti teritorijas, labai daug priklausys ir tolesni dalykai.

Aš, beje, skridau iš Briuselio aną ketvirtadienį su kolega, kuris yra buvęs Ispanijos užsienio reikalų ministras, ir kuris man sakė, kad reikia kažkaip V. Putinui duoti galimybę išeiti su veidu iš to karo. Yra šita mintis dar vis, yra. Čia yra mūsų, kaip sakiau, pagrindinis uždavinys – neleisti įsivyrauti šitam supratimui ir neleisti įsivyrauti supratimui, kad silpnas V. Putinas yra kažkoks didesnis gėris nei kokie prigožinai, jei į valdžią Rusijoje ateitų. Jie visi vienodi, jie visi vienodi banditai. Nereikia žaisti šitų žaidimų, reikia, kad tas režimas žlugtų.

– Minit, kad mūsų, Baltijos šalių, Lenkijos uždavinys yra dar kartą įtikinti ir paskatinti Vakarų valstybes suprasti. Tačiau beskim patys pirštu į save – vokiečių dienraštis „Die Welt“ paskelbė, kad Lietuva yra antroje vietoje pagal į Vidurio Azijos šalis eksportuojamų produktų, kurie gali būti naudojami dronų gamybai, apimtis. Ar mes patys stumiamės į priekį spręsdami visas spragas, kurios yra pas mus, Lietuvoje?

– Žinoma, kad mes galim ir jau daug ką padarėm. Vien tik rezoliucijos Europos Parlamente mūsų iniciatyva pateiktos, kad ir ta pati, pavyzdžiui, dėl specialaus tribunolo už karo nusikaltimus. Tai buvo grynai A. Kubiliaus suformuluota idėja, mūsų kartu aptarta ir per mūsų politinę grupę nukreipta į parlamento balsavimą – mūsų praktiškai surašyta rezoliucija. Ji priimta didžiule balsų dauguma. Arba, pavyzdžiui, dėl Ukrainos narystės NATO. Dar nežinau, ar čia buvęs kada nors toks precedentas, kad Europos Parlamentas, kuris nėra tiesiogiai su NATO susijęs, priimtų rezoliuciją be jokių didelių pasipriešinimų. (...) Tai šitą galima pasiekti, tik reikia nebijoti. Man buvimas šitame Europos Parlamente kaip tik atskleidė, kad anksčiau, ir Lietuvoj toks įspūdis būdavo, kad, ai, mes maži, ką čia galim, mes tik plaukiam didžiųjų farvateryje, kaip jau jie nusprendžia, taip. O šitas karas ir šita situacija atskleidė, kad kaip tik mes galim daug.

Lygiai taip pat ir su sankcijų apėjimu. Natūralu, kad Lietuva – čia nereikia taip savęs labai plakti – mes esame tranzito valstybė, visi keliai ir geležinkeliai veda per mūsų [teritoriją], tai natūraliai susiklosto taip, kad per čia eina šitie tranzitiniai dalykai, ir juos reikia tvarkyti. Europos Sąjunga neturėjo sankcijų kontrolės mechanizmo. Tik šių metų sausio mėnesį atsirado žmogus, kuris yra specialiai paskirtas, ambasadorius, tikrai labai protingas žmogus, mes su juo ne vieną kartą buvome komitete susitikę Europos Parlamente, kuris yra atsakingas už sankcijų apėjimo prevenciją. Tik dabar Europos Sąjunga tą mechanizmą kuria, ką, aišku, Jungtinės Amerikos Valstijos jau seniai turi.

© DELFI / Dainius Labutis

– Prancūzijos prezidentas E. Macronas Miuncheno saugumo konferencijoje kalbėjo, kad Vakarai, spręsdami savo saugumo problemas, šiek tiek ignoravo kitą svarbią pusę – Afrikos šalis, Lotynų Amerikos, Azijos valstybes. Gal iš tikrųjų ir čia per mažai dėta pastangų tam, kad mes galėtume užtikrinti palaikymą tų šalių, kurios labai daug dėmesio gauna iš Rusijos ir Kinijos?

– Tai čia seniai įsisenėjusi bėda, mes tą galėjome numatyti. Aišku, nieko čia negali kaltinti, karas smogė daug kam netikėtai. Prisipažinkim, ir mes nesitikėjom tokio masto žiaurumų ir tokio masto karo, nors nuolat perspėdavom dėl Putino, kad juo negalima pasitikėti. Ypač svarbus veiksnys dar yra Kinija. Čia nėra taip, kad tik pati Rusija veiktų Afrikoj ar Lotynų Amerikoj. Man kaip tik teko garbė būti pakviestai į svarbią saugumo konferenciją Rio de Žaneire, Brazilijoje. Buvau pakviesta kalbėti ten ir buvau su mūsų ta pozicija. Tai daug diskusijų buvo viduj – tiek užkulisiuose, tiek pačioj konferencijoj, – kur Rusija visi vertina taip, kaip vertina. Jos, Putino ten tikrai nešlovina, bet visgi ten Kinijos vaidmuo didžiulis yra, o Kinija skleidžia tuos pačius naratyvus kaip ir Rusija – ir dėl NATO, ir dėl Amerikos. Be to, ten yra seniai įsisenėję dalykai, susiję su Lotynų Amerikos šalių santykiais su JAV, ir jiems šitas karas atrodo truputį kitoje šviesoje, kadangi jie nėra tokie angažuoti, kad Amerikos parama Ukrainai atrodytų taip, kaip mes suprantam.

Jie labai plačiai atvėrę duris Kinijai. Ir tuo pačiu, aišku, galvoja, kad čia konkurencija su JAV jiems padės. Tai čia atsiranda visai kiti kampai šito karo. Afrikoje – taip pat. Afrikoje labai gili kolonijinė praeities patirtis, kur didžiausios Europos Sąjungos valstybės istoriškai buvo su tuo susijusios. Jų tas emocinis santykis su tomis valstybėmis yra kitoks negu mūsų. Jiems Rusija neatrodo nei kolonijinė, nei imperinė. Aš buvau Mozambike, kur kalbėjau, tai irgi pajutau tas nuotaikas. (...)

– Tarptautinis baudžiamasis teismas išdavė arešto orderį dėl nusikaltimų prieš vaikus, jau yra svarstoma, ar galima BRICS organizuoti Pietų Afrikoje. Vokiečiai jau paskelbė, kad yra pasirengę dislokuoti brigadą, kanadiečiai stiprina savo buvimą Latvijoje. Lenkija pranešė, kad prašo apsvarstyti dislokuoti jų šalyje branduolinį ginklą. Ką mes patys galime dar padaryti dėl savo saugumo ir ką bendrai NATO ką gali dar padaryti rytinio flango saugumui užtikrinti?

– Svarbiausia – Ukrainos narystė NATO ir Ukrainai padėti laimėti. Be abejo, mes galime padėti stiprinti save, tą reikia daryti, bet šiuo atveju mūsų gynyba eina ten, toje fronto linijoje.

Volodymyras Zelenskis Scanpix

Grįžtant prie pačios Rusijos, tai per daugiau nei dvidešimt Putino valdymo metų, jo etapai buvo tokie: pirma kadencija buvo skirta sutvarkyti šalyje tą vertikalę taip, kad neliktų jokios rimtos opozicijos ir tada jau imtis pakraščių. Taip ir buvo padaryta. Rusija yra nelaiminga valstybė šiaip jau – jai nepavyko. Kitos šalys vis tiek – vieni geresnę, kiti blogesnę, bet tą demokratiją bandė kurti. Kad ir ta pati Ukraina – ji nebuvo tikrai iki šio karo nepriekaištinga demokratija, bet vis tiek tai buvo valstybė, kurioje vyko kovos, kad ir tarp oligarchinių politinių jėgų, bet vis tiek vyko kova, buvo labai gyvybinga šalis, žmonių žodžio laisvė, įvairi spauda. Rusijoje viso šito neliko.

Tad dabar mūsų strategija Rusijos atžvilgiu turi būti iš dviejų dalių: mes tikrai nesame tie, kurie tikimės, jog už rusus mes pastatysime kažkokią kitokią, gerą valstybę. Niekas už juos nieko nepadarys, bet vėlgi, reikia stiprinti mūsų pačių saugumą, jog jie suprastų, kad čia yra raudonos linijos, ir labai svarbu yra Ukrainos sėkmė. Jeigu Ukrainai pasiseks laimėti karą, įstoti į ES ir NATO, ir tapti gerokai kokybiškesne valstybe visomis prasmėmis, tai bus labai aiški alternatyva ir rusams – kokia gali būti Rusija. Aišku, čia yra labai svarbi sąlyga, kad Vakarai neatleistų varžtų – gali būti taip, kad po šio karo, jei Ukrainai pavyktų išvaduoti savo teritorijas, atsiras daug balsų Vakaruose, kurie ragins sugrįžti atgal, nes neva Rusija per didelė, ten niekada nieko kito nebus, Rusija visada buvo ir bus nedemokratinė – to labai daug girdžiu ir Lietuvoje. (…)

Jei tu esi įsitikinęs ir sakai, kad Rusija niekada nebus kitokia, tai čia labai naudinga Putinui ir panašiems į jį, nes tada reikia bendrauti su tokia Rusija, kokia ji yra. (…) Sugrįžti prie to, kas buvo iki karo, būtų pavojingiausias scenarijus, todėl bandyti įtikinti Vakarus turėti strategiją, kuri padėtų Rusijai keistis, yra labai svarbu. Tai yra mūsų nacionalinio saugumo interesas. „Patriot“ dislokuoti svarbu, bet dar svarbiau yra visos Europos tvarios taikos tikslas. Tvari taika yra kitokia Rusija.

– Kalbat apie Ukrainos narystę ES ir NATO, Vakaruose yra politikų, kurie greita Ukrainos integracija abejoja dar ir dėl to, kad iki galo dar nepasitiki jos pokyčiais demokratijos link. Ar toks mąstymas yra gajus Vakaruose?

– Jis labai buvo gajus iki praeitų metų vasario 24 dienos, aš net pamenu, kad, likus savaitei iki atakos, mes svarstėme apie galimą Zelenskio atvykimą į Europos Parlamentą ir mūsų rezoliuciją apie kandidatės statuso paminėjimą, tai kai kurie kolegos ir sakė būtent tokius argumentus. Kai kas netgi labai aštriai sakė, kad mes apskritai turime pergalvoti savo santykius su Ukraina, nes ši valstybė niekada neatitiko ir neatitiks jokių skaidrumo kriterijų, ir panašiai. Tačiau aš sakau jiems: ar mes norime Ukrainą turėti tokią, kuri keistųsi, o mes padėtume jai keistis iš esmės taip, kad ji taptų europietiška, ar mes norime turėti tą pilkąją zoną arba leisti jai nuslysti į Rusijos glėbį – į dar labiau korumpuotą, baisią situaciją, ir Europos kontinente turėti tokį korumpulą, jau kartu su Rusija. Čia tik toks pasirinkimas.

Aišku, niekas nesako, kad mes priimame be jokių kriterijų. Jie yra, bus aiškinimai žmonėms, reikės priimti atitinkamus įstatymus, bus reikalavimai kovoti su korupcija, bet čia ir yra užduotis, didžiausias iššūkis.

Joe Bidenas, Volodymyras Zelenskis © Sipa / Scanpix

– Zelenskis sakė, kad nebūtų linkęs dalyvauti NATO viršūnių susitikime, jei Ukraina negautų kažkokios apčiuopiamos formuluotės dėl savo narystės. Dabar kalbama, kad deklaracijoje bus NATO-Ukrainos tarybą. Ar tai nėra nuvilianti pozicija?

– Apie tuos dalykus kalbame jau labai seniai. (…) Ukrainiečiai anksčiau jau sakė, kad jie jaučia ir supranta, jog Vilniuje kvietimo nebus, bet galbūt Vašingtone kitais metais – priklausys nuo daugelio aplinkybių. Tačiau jie nori aiškesnio kelio. Aš suprasčiau Zelenskio sprendimą, jei jis neatvyktų, parodant, kokia yra situacija, kad jų netenkina. Matysime, kaip čia bus, norėtųsi, kad Vilniaus forumas būtų sėkmės forumas ir kad jis nebūtų linksniuojamas taip, kaip dabar yra Bukarešto viršūnių susitikimas linksniuojamas. Tas karas iš dalies yra to pasekmė – Bukarešto viršūnių susitikimo nesėkmės.

– Ar negali būti, kad Vilniuje bus pakartota ta istorinė klaida, Ukrainai nesuteikiant aiškesnės narystės perspektyvos?

– Nemanau, kad bus tokio lygio, nes vis tiek sutarimas dėl to, kad Ukraina turi būti NATO, yra, Ukraina gauna ginklus. Aišku, jie vėluoja, dėl to man yra skaudu, bet vis tiek viršūnių susitikimo Vilniuje tikrai nelyginčiau su Bukareštu, nes tas išsispręs. Dabar svarbiausia padėti laimėti – susitikime bus ir didelis paramos paketas, bus kitų svarbių dalykų. Labai tikiuosi, kad tą žodyną sudėlios taip, kad visiems būtų labai aišku.

– Gana atvirai kalbama, kad stipriausiai stabdžio pedalą Ukrainos narystės klausimu spaudžia amerikiečiai. Ar gali būti, kad iš dalies laukiama ir Vašingtono viršūnių susitikimo, jog istoriniai sprendimai būtų priimami ten?

– Manau, kad taip. Manau, kad ir ukrainiečiai turi tokių vilčių, kad galbūt Vašingtone bus, nes, nepamirškime, ten ir rinkimai bus kitų metų pabaigoje. Aš nežinau, ar mano viltis nėra visai tuščia, nežinau, kad vyksta Vašingtono koridoriuose ir jų mąstysenoje, bet dabar, kaip žiūriu, net ir prancūzai pasisakė už. (…) Gal dabar vyksta to produkto virimo procesas, kuris visada Vakaruose, demokratijose būna. Jo negali išvengti. Dabar man labai svarbu yra naikintuvai, kita ginkluota, padėti pajėgas turėti ore, išstumiant rusus iš Ukrainos teritorijos. Viršūnių susitikimas yra kompleksinis, ten bus daug dalykų, tai negalime sakyti, kad bus kažkokia visiška nesėkmė, bet, aišku, norisi maksimumo.

– Ačiū už pokalbį.