Jis šiuo metu dirba Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariu. „Mūsų tikslai šiandien yra kuklūs, mums rūpi regioninė politika, regioninis bendradarbiavimas, kad jis taptų intensyvesnis, paprastesnis, labiau būtų įsiklausoma į kiekvieno mintis, norus ir tas darbas būtų tampresnis ir produktyvesnis“, – žurnalistams Alytuje sakė T. Pačėsas. Penktadienį Alytuje vykusios spaudos konferencijos įrašą BNS perdavė LRT radijas. Asociaciją „Už Lietuvą“ įsteigė T. Pačėso vadovaujamas judėjimas „Už Alytų“, Druskininkų mero Ričardo Malinausko vadovaujama asociacija „Už Druskininkus“ ir Lazdijų mero Artūro Margelio pirmininkaujama organizacija „Pirmyn! Kartu mes galime“. R. Malinausko vadovaujamame judėjime didžiąją dalį narių sudaro nuo Socialdemokratų partijos prieš kelerius metus atskilę žmonės. A. Margelio organizacijoje dirba nuo konservatorių atskilę lazdijiečiai. Šie du politikai išrinkti judėjimo „Už Lietuvą“ pirmininko pavaduotojais. Susikūrusi asociacija žada bendradarbiauti kitų metų savivaldos rinkimuose. Ji vienija apie 700 narių, sako steigėjai. Per savivaldos rinkimus kelti kandidatus į savivaldybių tarybas judėjimai žada atskirai, ne asociacijos „Už Lietuvą“ vardu. Paklaustas, kaip per rinkimus planuoja bendradarbiauti su kitų judėjimų atstovais, T. Pačėsas sakė: „Čia yra merai, vienas – 18 metų savivaldybėje, kitas panašiai. Tai man tik reikės mokytis ir klausytis.“ R. Malinauskas teigė, kad vienas pagrindinių asociacijos „Už Lietuvą“ tikslų yra siekti politikos decentralizacijos. „Vienos receptūros visai Lietuvai nėra, vienam miestui ir kitam miestui ar rajonui taip pat negali būti, nes visos 60 savivaldybių yra labai skirtingos“, – sakė Druskininkų meras. „Mūsų tikslas yra, kad vietiniai žmonės, kurie yra arčiausiai savivaldos, turėtų kuo didesnę sprendžiamąją galią įvairiais klausimais. Mes, vietiniai, žinome, kaip tvarkytis geriau, kad žmonėms, gyvenantiems tame regione ar toje savivaldybėje, būtų išspręstos tos problemos, kurios yra“, – pridūrė jis. Savivaldybių tarybos ir merai Lietuvoje bus renkami kitais metais.

