Prancūzija ir Didžioji Britanija paprašė skubiai surengti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį, kuris bus uždaras ir prasidės 15 val. Grinvičo (17 val. Lietuvos), kai Rytų Gutos anklave Sirijoje nesiliauja bombardavimai ir susirėmimai. Parėmus Rusijai, Saugumo Taryba vasario 24 dieną vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kuria reikalaujama 30-čiai dienų nutraukti karo veiksmus, kad būtų galima nugabenti humanitarinės pagalbos krovinių ir evakuoti sužeistuosius bei ligonius. Pirmadienį Rytų Gutą pasiekė pirma pagalbos vilkstinė, bet jos misija buvo nutraukta dėl aviacijos smūgių, per kuriuos šiame anklave, kaip nurodo stebėtojai, žuvo mažiausiai 68 civiliai. Aviacijos smūgiai, artilerijos ir raketų ugnis šiame paskutiniame svarbiame sukilėlių anklave šalia sostinės Damasko nuo vasario 18 dienos pareikalavo šimtų gyvybių ir nusiaubė gyvenamuosius rajonus. Naujausi organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) paskelbti skaičiai rodo, kad nuo puolimo pradžios jau žuvo maždaug 800 žmonių, tarp kurių yra ir mažiausiai 177 vaikai.

