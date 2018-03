Į laimingiausių šalių dešimtuką taip pat patenka Norvegija, Danija, Islandija, Šveicarija, Nyderlandai, Kanada, Naujoji Zelandija, Švedija ir Australija. Tuo metu nelaimingiausios šalys – Burundis, Centrinės Afrikos Respublika, Pietų Sudanas, Tanzanija ir Jemenas. Tarp trijų Baltijos valstybių aukščiausiai – į 50-ą vietą – pakilo Lietuva, sąraše esanti tarp Belizo ir Slovėnijos; Latvijai atiteko 53-a vieta, o Estija liko 63-a. Rusijai šį kartą teko 59-a, Baltarusijai – 73-a, o Lenkijai – 42-a vieta. Praeitais metais laimingiausia šalimi buvo pripažinta Norvegija. Pirmasis JT „Pasaulio laimės indeksas“ (World Happiness Report) buvo paskelbtas 2012 metais. Sąrašas sudaromas remiantis įvairiais veiksniais: vienam gyventojui tenkančia BVP dalimi, duomenimis apie gyventojų sveikatą ir medicinos prieinamumą, socialines pašalpas, pilietines laisves ir korupcijos paplitimą. Šių metų ataskaitoje buvo įvertintos 156 valstybės. Kitaip negu ankstesniais metais, šįkart ataskaitoje, kasmet skelbiamoje JT Darniosios plėtros sprendinių tinklo (U.N. Sustainable Development Solutions Network), 117 šalių taip pat buvo įvertintos atsižvelgiant į jose gyvenančių imigrantų gerovę. „Šios ataskaitos netikėčiausia išvada – kad yra pabrėžtina atitiktis tarp imigrantų ir ten gimusių žmonių laimės. Persikėlusieji į laimingesnę šalį gauna, o persikėlusieji mažiau laimingą šalį – praranda“, – sakė vienas iš šio dokumento redaktorių Johnas Helliwellas, Britų Kolumbijos universiteto ekonomikos profesorius emeritas.











9 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.