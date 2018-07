„Komitetas susirūpinęs dėl to, kad nebuvo užbaigtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-2-00015-14, nenustatyti jokie įtariamieji, o visa informacija apie šio tyrimo progresą ir rezultatus yra įslaptinta“, – rašoma komiteto išvadose. Europos Žmogaus Teisių Teismas gegužės 31 dieną paskelbė, kad Lietuvoje 2005–2006 metais veikė slaptas JAV Centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas įtariamiesiems terorizmu laikyti. Dėl neteisėto kalinimo Lietuvoje Strasbūro teismas įpareigojo išmokėti 130 tūkst. eurų Saudo Arabijoje gimusiam palestiniečiui Abu Zubaydah. Vyriausybė rugpjūtį žada apsispręsti, ar skųsti šį sprendimą. Teisme Lietuvos pareigūnai teigė, kad Antaviliuose prie Vilniaus buvo kuriama ne kalėjimas, o žvalgybos paramos centras. JT komitetas paragino Lietuvą ištirti valstybės pareigūnų bendrininkavimą dėl žmogaus teisių pažeidimų šioje byloje bei kitais slapto kalinimo atvejais. „Taip pat valstybė turėtų užtikrinti, kad kaltininkai būtų teisiami, o pripažinus jų kaltę, jie būtų nubausti tinkamomis sankcijomis; aukoms turi būti užtikrinta prieiga prie veiksmingos teisinės gynybos“, – paskelbė JT komitetas. „Valstybė taip pat turėtų per protingą terminą užbaigti ikiteisminį tyrimą Nr. 01-2-00015-14 bei užtikrinti jo rezultatų veiksmingą skaidrumą ir visuomenės kontrolę“, – teigiama išvadose. JT Žmogaus teisių komitetas reguliariai vertina, kaip šalys laikosi Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių pakto. Lietuvos situacija buvo aptarta anksčiau šį mėnesį Ženevoje vykusiame susitikime. Ragina pripažinti gėjų santykius Komitetas taip pat paragino Lietuvą užtikrinti netradicinės seksualinės orientacijos atstovų (LGBTI) teises. Jis sukritikavo Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą, anot komiteto, nepagrįstai ribojantį saviraiškos laisvę LGBTI klausimais. Įstatymas numato, kad nepilnamečiams kenkia ir turi būti ribojama tokia informacija, „kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Konstitucijoje ir Civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata“. JT komitetas reiškė susirūpinimą, kad Lietuvoje iki šiol nėra teisiškai pripažįstamos tos pačios lyties poros, ir kritikavo šalį dėl neaiškaus galimybių pasikeisti lytį reglamentavimo. „(Lietuvoje) turėtų būti peržiūrėti atitinkami įstatymai, kad būtų visiškai pripažįstama tos pačios lyties porų lygybė ir užtikrinta, jog teisės aktai, susiję su civilinio statuso pasikeitimu dėl lytinio identiteto, būtų aiškūs ir įgyvendinami vadovaujantis teisėmis, kurias garantuoja Paktas, taip pat ir priimant teisės aktą dėl asmens lyties pakeitimo tvarkos“, – teigiama išvadose. Lietuva taip pat kritikuojama dėl nepakankamos apsaugos smurto artimoje aplinkoje aukoms. JT Komiteto manymu, pernelyg dažnai pareigūnai joms siūlo taikytis su smurtavusiais artimaisiais. Komitetas taip pat paragino Lietuvą ratifikuoti Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris. Šio dokumento ratifikavimas stringa Bažnyčiai ir daliai politikų teigiant, jog dėl to Lietuvai tektų keisti lyties sampratą ir diegti nuostatas apie homoseksualumą.

