„Iš tikrųjų ugdymo turiniui (mokinių ugdymo programų – BNS) skirsime dėmesio komitete, (...) rimtai atsigręšime į tą ugdymo turinio problemą“, – BNS teigė parlamentaras. Jis žada, kad iki valdančiųjų kadencijos pabaigos bus nuveikti „kažkokie darbai“. „Sieksime bent turėti aiškias gaires, ką mums čia reikia padaryti. Kas turėtų būti. Tegu kita vyriausybė daro šituos dalykus, jeigu matys esant reikalinga“, – teigė ŠMK vadovas. Tokiu pareiškimu jis reagavo į dalies pedagogus bei tėvus vienijančių organizacijų paraginus stabdyti ugdymo turinio atnaujinimą bei peržiūrėti švietimo struktūrines pertvarkas. „Negaliu suprasti, kodėl tiek organizacijų norėtų, kad nieko Lietuvoje nevyktų. Gal reikia žiūrėti, kad gerai vyktų, o ne stabdyti“, – piktinosi E. Jovaiša. E. Jovaiša pripažįsta, kad bus revizuojama, kas padaryta dėl ugdymo turinio, nors jis ir pasigenda strateginių planų. „Reikia žiūrėti, kas yra padaryta, o tai, kas padaryta ne taip, tai taisyti. Bet mano galva, ten nieko nėra padaryta. Nieko. Nemačiau nė vieno normalaus ugdymo turinio kaitos projekto, ne vieno ugdymo turinio tokio strateginio plano, kokias dalis turėsime, ką mes norėsime iš tų dalių. Tai ką stabdyti?“, – kalbėjo E. Jovaiša. „Ugdymo dalykai, ir aš buvau tuo nepatenkintas, buvo nustumti į antrą planą. Sunku kaltinti tą nustūmimą, nes kitose vietose (dėl mokytojų etatinio apmokėjimo, profesinio ugdymo, mokyklų vadovų) darbai, sakyčiau, nemenki buvo“, – tvirtino ŠMK pirmininkas. Pedagogus bei tėvus vienijančios organizacijos sako, kad svarbioms švietimo sistemos reformoms nepasiruošta, jos vykdomos neapgalvotai ir neskaidriai, nėra aptartos bei suderintos su švietimo bendruomene, neaiškūs jų tikslai, sąnaudos bei pasekmės.

